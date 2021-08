Zunahme von Atemwegsviren, Delta-Infektionen bei Kindern, USA | Gesundheitsinfo

Washington: Zusätzlich zu den zunehmenden Fällen von Infektionen der Delta-Variante verzeichnen die Vereinigten Staaten auch einen Anstieg der Fälle des als Respiratory Syncytial Virus (RSV) bekannten Atemwegsvirus, einer hoch ansteckenden grippeähnlichen Krankheit, die im Allgemeinen wahrscheinlicher ist Medienberichten zufolge Kinder und ältere Menschen betroffen.

Daten der Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten zeigten, dass RSV-Fälle seit Anfang Juni allmählich zugenommen haben, mit einem noch größeren Anstieg im vergangenen Monat, berichtete die New York Times. RSV verursacht eine laufende Nase, Husten, Niesen und Fieber. Normalerweise beginnt sie sich im Herbst auszubreiten, was die Sommerspitze ungewöhnlich macht.

„Nach mehreren Monaten ohne oder nur wenigen pädiatrischen COVID-Fällen sehen wir jeden Tag mehr und mehr Säuglinge, Kinder und Jugendliche mit Covid, die ins Krankenhaus zurückkehren“, schrieb Dr. Heather Haq, Kinderärztin am Texas Children’s Hospital in Houston in einer Serie der Beiträge auf Twitter.

Haq fügte hinzu, dass die Patienten zwischen zwei Wochen und 17 Jahren alt waren, einige mit COVID-Pneumonie.

„Wir stehen am Anfang einer riesigen COVID-Welle. Wir haben jetzt ein Patientenvolumen auf Winterniveau von kritisch kranken Säuglingen / Kleinkindern mit RSV, und ich bin besorgt, dass uns die Betten und das Personal ausgehen, um den Schub auf Anhieb zu bewältigen”, twitterte Haq.

In den USA ist in den letzten zwei Wochen ein Anstieg der Neuinfektionen um 148% zu verzeichnen, während die Krankenhauseinweisungen nach Angaben der New York Times um 73% zugenommen haben.

Gesundheitsbehörden sind besorgt, da viele Schulen im ganzen Land geöffnet werden, was das Infektionsrisiko für Kinder erhöht.

Das Gesundheitsministerium von Texas gab bekannt, dass die RSV-Fälle im Bundesstaat Anfang Juni zuzunehmen begannen und dem Bericht zufolge Mitte Juli ihren Höhepunkt erreichten.

Ein ähnlicher Anstieg der RSV-Fälle wurde in Florida beobachtet, wo die Infektionen laut einem Überwachungsbericht für das Virus „höher waren als zu dieser Zeit in den letzten Jahren“.

In Louisiana sind die Fälle in den letzten zwei Wochen um 244% gestiegen, berichtete CNN.

RSV-Fälle in Oklahoma seien “exponentiell aus den Charts herausgekommen”, sagte Dr. Cameron Mantor, Chief Medical Officer des Oklahoma Children’s Hospital bei OU Health, der Zeitung The Oklahoma.

Auch Länder wie Kanada, Australien und Neuseeland haben einen Anstieg der Fälle von RSV-Infektionen gemeldet.