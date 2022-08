Verstehen, wie gesund Meeresökosysteme sind, um sie besser zu schützen und zu nutzen

Es bietet einen präziseren Ansatz für das aktive Management und die Wiederherstellung mariner Lebensräume

Die kürzlich in Science of The Total Environment von einem Team britischer Forscher der University of Portsmouth und des Plymouth Marine Laboratory veröffentlichte Studie „Inclusion of Condition in Natural Capital Assessments is Critical to the Implementation of Marine Nature-Based Solutions“ hilft dabei Verbesserung des Verständnisses der Verbindung zwischen der „Gesundheit“ des Meereslebensraums und der Bereitstellung von Ökosystemleistungen unter Verwendung vergleichbarer Indikatoren für den Zustand des Meeres- und Küstenlebensraums, um fundiertere Entscheidungen über das Schutzmanagement und die Wiederherstellung zu treffen.

Die Studie zeigte, dass „durch die Einbeziehung von Zustandsdaten in die Bewertung des Naturkapitals und naturbasierter Lösungen in einem bestimmten Untersuchungsgebiet der erwartete Nutzen von Ökosystemleistungen, wie Nährstoffe und Kohlenstoffeinlagerung in Sedimenten, um bis zu 67 % gesteigert werden könnte“. .

Die britischen Solent Marine Sites (SEMS) wurden als Fallstudiengebiet verwendet, um zu demonstrieren, wie der „ökologische Zustand“ der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) des Vereinigten Königreichs und der EU und andere Ökosystemzustandsindikatoren (Zustand oder Qualität) mit der Ausdehnung des Lebensraums kombiniert werden können Informationen, um einen genaueren und maßgeschneiderten Ansatz für das Naturkapital für die aktive Wiederherstellung von Küsten- und Meereslebensräumen bereitzustellen.

Am Plymouth Marine Laboratory weisen sie darauf hin, dass „Obwohl der Lebensraumzustand in vielen Studien über Naturkapital oder Ökosystemleistungen allgemein als wichtig anerkannt wird, wird er selten eingehend betrachtet und diese Zusammenhänge werden auch selten quantifiziert. Daher schlagen wir vor, dass eine Lücke wesentlicher Beweise rund um den Zusammenhang zwischen Ökosystembedingungen und der Bereitstellung von Ökosystemleistungen verbleibt und dass dies zu einer drastischen Unterschätzung von Meeres- und Küstenlebensräumen führen könnte. Ebenso dürfte dies für Gebiete gelten, die aufgrund eines schlechter als erwarteten Zustands überbewertet wurden und daher von Übernutzung bedroht sein könnten.“

Einer der Autoren der Studie, Nicola Beaumont vom Plymouth Marine Laboratory, wies darauf hin, dass „in großen Meeresschutzgebieten (MPAs), wie dem SEMS-Fallstudiengebiet, naturbasierte Lösungen regulatorischen Nutzen bringen könnten, aber nicht breit Ökosystemleistungen, berechnet über einen Zeitraum, der für die Erreichung gesetzlicher Umweltziele relevant ist, wie beispielsweise die Ziele der britischen Wasserrahmenrichtlinie, die darauf abzielt, bis 2027 in allen britischen Flusseinzugsgebieten einen „guten“ Zustand zu erreichen ».

Tatsächlich untersuchte die Studie, wie SEMS in Zukunft „funktionieren“ könnte, wenn bestimmte Standards von Bedingungen erfüllt würden. Zukünftige Wiederherstellungsszenarien im Fallstudiengebiet zeigten, dass „die zusätzlichen regulatorischen Vorteile des Erreichens eines ‚guten‘ ökologischen Zustands 376 Millionen £ pro Jahr betragen, aber bis zu 1,218 Milliarden £ steigen könnten, wenn der Staat „Alto“ wäre und so weiter Die Ziele zur Schaffung von Lebensräumen wurden erreicht ».

Laut Hauptautor Stephen Watson von der University of Portsmouth und dem Plymouth Marine Laboratory „zeigt diese Studie, dass Zustandsindikatoren die Gesundheit eines Meereslebensraums und das Potenzial für eine langfristige nachhaltige Bereitstellung von Ökosystemleistungen aus natürlichen Kapitalressourcen aufzeigen können. Naturkapitalbewertungen, die sich nur auf den Nutzenfluss von Ökosystemleistungen und nicht auf den Bestandszustand (Lebensraum oder Biodiversität) konzentrieren, können zu einer Unter- oder Überschätzung des Nutzens von Ökosystemleistungen führen und damit das Risiko falscher unternehmerischer Entscheidungen oder Versuche erhöhen . Wiederherstellung fehlgeschlagen,

Eine leitende Autorin der Studie, Joanne Preston von der University of Portsmouth, kommt zu dem Schluss: „Dieser Beweis für den potenziellen Wert der Restaurierung und die Bedeutung der Einbeziehung von Zustandszuständen in Bewertungen ist sehr wichtig, wenn man in die Erhaltung und Wiederherstellung von Gewässern investiert Ökosysteme, wie von der Dekade der Vereinten Nationen zur Wiederherstellung von Ökosystemen (2021-2030) und allgemeiner in den politischen Strategien für blauen Kohlenstoff gefordert ».