3. Spieltag Premier League: Zenit gegen Dinamo Moskau

Am Sonntag, den 6. August 2023, findet das Spiel zwischen Zenit und Dinamo Moskau im Rahmen des 3. Spieltags der Premier League statt. Die Begegnung wird live bei FT verfolgt, wo alle Statistiken, Aufstellungen, Tore und Torschützen präsentiert werden, um den Spielstand in Echtzeit mitzuverfolgen. Fans können eigene Beiträge zum Spiel verfassen und sich mit der FT-Community austauschen.

Fenerbahce bestätigt Szymański-Transfer

Mittlerweile wurde der Transfer von Sebastian Szymański zu Fenerbahce offiziell verkündet. Der türkische Verein zahlt für den Spieler eine Ablösesumme von 9,75 Millionen Euro an Dynamo Moskau. Szymański selbst äußerte sich glücklich darüber, einen Vierjahresvertrag beim größten Klub der Türkei unterschrieben zu haben. Zuvor war der polnische Mittelfeldspieler an Feyenoord Rotterdam ausgeliehen.

Nachfolger für Arda Güler gefunden

Der Wechsel von Arda Güler zu Real Madrid hat Fenerbahce auf dem Transfermarkt aktiv werden lassen. Mit Sebastian Szymański konnte ein vielversprechender Nachfolger für die freigewordene Position gefunden werden. Die Verhandlungen zum Transfer wurden offiziell begonnen, wie eine Börsenmeldung der Kanarienvögel mitteilte.

Eismeister Zaugg: Ambri wartet auf Wunschausländer aus Moskau

Ambris Sportchef Paolo Duca hat in Jakob Lilja einen Ersatz für Filip Chlapik gefunden. Der schwedische Stürmer steht jedoch noch bei Dynamo Moskau unter Vertrag. Duca hofft nun, dass Ambri die Freigabe von Dynamo Moskau erhält, um ihren neuen Wunschausländer verpflichten zu können.

Filip Chlapik kehrt nach Prag zurück

Aufgrund familiärer Gründe wird Filip Chlapik, trotz eines weiterlaufenden Vertrages, nach Prag zurückkehren. Infolgedessen ist ein Wechsel von Jakob Lilja nötig, um die Lücke im Team von Ambri zu schließen. Die Freigabe des Spielers durch Dynamo Moskau bleibt allerdings abzuwarten.

Lieferung aus Moskau: Erfahrungen und Lieferzeiten

In einem Forenbeitrag wird von einer Person berichtet, die sich am Mittwoch in Moskau etwas gekauft und 20€ für den Versand bezahlt hat, damit sie auch eine Sendenummer bekommt. Trotz der Dringlichkeit der Lieferung und eines Versands am Donnerstag dauert es laut der Sendenummer bereits drei Tage im Zoll in Moskau. Die Lieferung erfolgt zusammen mit russianpost.ru. Andere Nutzer sind gefragt, ob sie Erfahrungen mit der Lieferzeit von Paketen aus Moskau nach Deutschland haben und ob die Sendungsverfolgung innerhalb Deutschlands möglich ist.