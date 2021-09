18-24-Jährige mit höherem Risiko einer Gewichtszunahme in den nächsten 10 Jahren | Fitness-News

Nach der Coronavirus-Pandemie begannen die Menschen im Allgemeinen, ihre Gesundheit ernst zu nehmen, aber trotz aller Bemühungen erweist sich Fettleibigkeit als eine der Hauptursachen für gesundheitliche Probleme. Nun legt eine neue Studie nahe, dass junge Erwachsene in der Altersgruppe 18-24 ein höheres Risiko haben, im nächsten Jahrzehnt ihres Lebens an Gewicht zuzunehmen oder Fettleibigkeit zu entwickeln, als Erwachsene jeder anderen Altersgruppe.

Die in The Lancet Diabetes and Endocrinology veröffentlichte Studie von Forschern des UCL (University College London), der Cambridge University und des Berlin Institute of Health der Charite-Universitätsmedizin Berlin ergab, dass ein junger Erwachsener ein wichtigerer Risikofaktor für eine Gewichtszunahme ist als Merkmale des Geschlechts, der ethnischen Zugehörigkeit, der geografischen Region oder der sozioökonomischen Zone. Das Risiko einer Gewichtszunahme ist nicht nur im jüngsten Erwachsenenalter am höchsten, sondern nimmt mit zunehmendem Alter stetig ab.

Die Forscher untersuchten zwischen 1998 und 2016 die anonymisierten Gesundheitsakten der Primärversorgung von über 2 Millionen Erwachsenen (mit über 9 Millionen BMI- und Gewichtsmessungen) in England, um das Risiko einer Gewichtsveränderung in verschiedenen Altersgruppen und Gruppen zu untersuchen. Sie fanden heraus, dass Menschen im Alter von 18 bis 24 Jahren in den nächsten 10 Jahren viermal häufiger übergewichtig oder fettleibig werden als Menschen im Alter von 65 bis 74 Jahren. Junge Erwachsene, die als übergewichtig oder fettleibig eingestuft wurden, wechselten auch häufiger in eine höhere BMI-Kategorie (von Übergewicht zu Fettleibigkeit oder von nicht schwerer Fettleibigkeit zu schwerer Fettleibigkeit) als diejenigen, die in einer anderen Altersgruppe als übergewichtig oder fettleibig eingestuft wurden.

Die Autoren stellen der Öffentlichkeit ein Online-Tool zur Verfügung, um ihr Risiko einer Gewichtsveränderung in den nächsten 1, 5 und 10 Jahren basierend auf dem aktuellen Gewicht und der Größe, dem Alter, dem Geschlecht, der ethnischen Zugehörigkeit und den sozioökonomischen Merkmalen einer Person zu berechnen.

In Bezug auf das Online-Tool sagte Co-Lead-Autor Prof. Harry Hemingway (UCL Institute of Health Informatics und BIH Fellow): „Die persönliche Risikoberechnung des Übergangs in eine höhere Gewichtsklasse ist wichtig, da die Covid-19-Pandemie mit der Adipositas-Pandemie kollidiert . : Menschen treiben weniger Sport und finden es schwieriger, gesunde Lebensmittel zu sich zu nehmen, während sie inhaftiert sind.”

Der Hauptautor Dr. Michail Katsoulis (UCL Institute of Health Informatics) sagte: “Unsere Ergebnisse zeigen deutlich, dass das Alter der wichtigste soziodemografische Faktor für die Veränderung des BMI ist. Junge Menschen im Alter von 18 bis 24 Jahren haben das höchste Risiko einer BMI-Zunahme. im Vergleich zu älteren Menschen. Wir fanden auch heraus, dass die 35- bis 54-Jährigen unter den fettleibigen Menschen im Vergleich zu anderen Erwachsenen das höchste Risiko hatten, nicht abzunehmen.

Co-Leitautorin Dr. Claudia Langenberg (MRC Epidemiology Unit, University of Cambridge und Berlin Institute of Health) sagte: „Junge Menschen durchleben große Veränderungen in ihrem Leben. Sie können eine Arbeit aufnehmen, aufs College gehen oder zum ersten Mal ihr Zuhause verlassen – die Gewohnheiten, die sie sich in diesen Jahren aneignen, können bis ins Erwachsenenalter bestehen. Wenn es uns ernst ist, Adipositas zu verhindern, sollten wir Interventionen entwickeln, die gezielt und relevant für junge Erwachsene sind. “

In der Studie waren die Chancen, über 10 Jahre in eine höhere BMI-Kategorie zu wechseln, bei jüngeren (18-24-Jährigen) 4- bis 6-mal höher als bei älteren (65-74-Jährigen). Personen im Alter von 18 bis 24 Jahren wechselten 4,2-mal häufiger von Normalgewicht zu Übergewicht/Adipositas, wechselten 4,6-mal häufiger von der Kategorie Übergewicht zu Fettleibigkeit und 5,9-mal häufiger als Personen im Alter von 65 bis 74 Jahren Kategorie. von Fettleibigkeit bis zu schwerer Fettleibigkeit. Der Zusammenhang zwischen soziodemografischen Faktoren wie Deprivation und Ethnizität und diesen Übergängen war weniger ausgeprägt. Beispielsweise variiert das Risiko, in 10 Jahren von Übergewicht zu Adipositas zu wechseln, bei weißen Männern mit einem BMI von 26 (Gewicht 87 kg, Körpergröße 1,82 m) erheblich je nach Alter: Die Risiken liegen bei 40, 25, 22, 18, 13 und 10 Prozent für die Altersgruppen 18 bis 24, 25 bis 34, 35 bis 44, 45 bis 54, 55 bis 64 bzw. 65 bis 74 Jahre.

Die Forscher waren überrascht, nur einen kleinen zusätzlichen Effekt der sozialen Deprivation auf das Risiko einer Gewichtszunahme zu sehen. Im obigen Beispiel betrug das Risiko, dass die jüngsten Männer in den am stärksten benachteiligten Gebieten leben, 44% gegenüber 40% in den mittleren Gebieten. Für die Studie wurden Daten von 400 Primärversorgungszentren verwendet. Die Teilnehmer waren 18 bis 74 Jahre alt und ließen zwischen 1998 und 2016 mehrmals ihr Gewicht und ihren BMI in ihrer Hausarztpraxis messen Gewichtsklassen (Untergewicht, Normalgewicht, Übergewicht, Adipositas) in verschiedenen Altersstufen und in verschiedenen Gruppen.

Professor Hemingway sagte: „Gesundheitssysteme wie der NHS müssen neue Wege zur Vorbeugung von Fettleibigkeit und ihren Folgen finden. Diese Studie zeigt, dass die im Laufe der Zeit in der Primärversorgung gesammelten NHS-Daten von entscheidender Bedeutung sind, um neue Perspektiven für Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu erschließen.“

Live