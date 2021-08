Zucker in der Muttermilch kann helfen, Infektionen bei Neugeborenen zu verhindern | Gesundheitsinfo

New York: Der Zucker in der Muttermilch kann dazu beitragen, Streptokokken-Infektionen der Gruppe B (GBS) in menschlichen Zellen und Geweben sowie in Mäusen zu verhindern, haben Forscher herausgefunden.

Die GBS-Bakterien sind eine häufige Ursache für Blutinfektionen, Meningitis und Totgeburten bei Neugeborenen. Obwohl GBS-Infektionen oft mit Antibiotika behandelt oder verhindert werden können, werden die Bakterien immer resistenter.

Muttermilch-Oligosaccharide (HMOs) oder kurze Ketten von Zuckermolekülen, die in der Muttermilch reichlich vorhanden sind, könnten Antibiotika zur Behandlung von Infektionen bei Säuglingen und Erwachsenen ersetzen, sagten Forscher der Vanderbilt University in den Vereinigten Staaten.

„Unser Labor hat bereits gezeigt, dass Mischungen von HMOs, die aus der Milch verschiedener Spendermütter isoliert wurden, antimikrobielle und antibiofilmaktive Wirkung gegen GBS haben“, sagte Rebecca Moore, eine Doktorandin an der Universität.

“Wir wollten von diesen In-vitro-Studien abspringen, um zu sehen, ob HMOs Infektionen in Zellen und Geweben von schwangeren Frauen und Mäusen verhindern können”, fügte sie hinzu.

Die Forscher untersuchten die Auswirkungen von kombinierten HMOs von mehreren Müttern auf die GBS-Infektion von Plazenta-Immunzellen (sogenannte Makrophagen) und der Gestationsmembran (dem Beutel, der den Fötus umgibt).

„Wir fanden heraus, dass HMOs das Bakterienwachstum sowohl in Makrophagen als auch in Membranen vollständig hemmen konnten, also wandten wir uns sehr schnell einem Mausmodell zu“, sagte Moore.

Sie untersuchten, ob HMOs die Ausbreitung der GBS-Infektion in den Fortpflanzungstrakt trächtiger Mäuse verhindern könnten. „In fünf verschiedenen Teilen des Fortpflanzungssystems haben wir eine signifikante Abnahme der GBS-Infektion mit HMO-Behandlung festgestellt“, fügte Moore hinzu.

Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) erkranken jedes Jahr fast 2.000 Babys in den Vereinigten Staaten an GBS, und 4 bis 6% von ihnen sterben daran. Bakterien werden oft während der Wehen und der Geburt von der Mutter auf das Baby übertragen.

Eine schwangere Frau mit einem positiven GBS-Test erhält normalerweise während der Wehen intravenöse Antibiotika, um frühzeitige Infektionen zu verhindern, die in der ersten Lebenswoche auftreten. Interessanterweise ist die Inzidenz von Spätinfektionen (die eine Woche bis drei Monate nach der Geburt auftreten) bei Säuglingen, die mit Säuglingsnahrung ernährt wurden, höher als bei gestillten Säuglingen, was darauf hindeutet, dass in der Muttermilch vorhandene Faktoren zum Schutz vor GBS beitragen könnten.

Wenn ja, könnte Zucker vielleicht Antibiotika ersetzen, die zusätzlich zum Abtöten nützlicher Bakterien aufgrund einer erhöhten Resistenz gegen Antibiotika weniger wirksam werden, sagten die Forscher.

Die Ergebnisse werden auf der nächsten Herbsttagung der American Chemical Society (ACS) präsentiert.