Yoga für Schwangere | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Eine Schwangerschaft ist eine der schönsten Erfahrungen im Leben einer Frau. Es ist eine Zeit, in der eine Frau von verschiedenen Emotionen überwältigt wird – Glück, Aufregung, Angst – alles gleichzeitig. Während dieser Phase kann eine Frau aufgrund der hormonellen Veränderungen im Körper auch häufige Stimmungsschwankungen erleben. Auch Müdigkeit und Unwohlsein werden durch die auftretenden körperlichen Veränderungen zu ständigen Begleitern.

Yoga bietet schwangeren Frauen ganzheitliche Vorteile, indem es ihnen hilft, Körper und Geist gesund, ruhig und entspannt zu halten. Yoga bereitet Frauen auf Wehen und Geburt vor und hilft ihnen, sich nach der Geburt besser zu erholen. Rajeev Rajesh, Direktor von Yoga, Jindal Naturecure Institute, teilt fünf Yoga-Asanas, die schwangeren Frauen mehrere Vorteile bringen können.

Triyaka Tadasana

So geht’s: Stellen Sie sich aufrecht hin und halten Sie die Füße etwas auseinander. Verschränke die Finger, hebe die Hände und drehe die Handflächen nach oben. Tief einatmen. Beim Ausatmen beugen Sie sich von der Taille nach rechts, halten Sie Ihre Ellbogen gerade und Ihre Füße fest auf dem Boden. Halten Sie die Haltung und atmen Sie normal. Spüre die Dehnung an den Seiten. Kehren Sie beim Einatmen langsam in die Ausgangsposition zurück. Auf der anderen Seite wiederholen.

Vorteile: Diese Asana dehnt die Taille und verbessert die Flexibilität der Wirbelsäule. Es lindert Rückenschmerzen und Verstopfung, ein häufiges Problem während der Schwangerschaft.

Virabhadrasana

So geht’s: Stehen Sie auf und spreizen Sie Ihre Beine 3 bis 4 Fuß auseinander. Drehen Sie den rechten Fuß um 90 Grad nach außen und den linken 15. Fuß nach innen. Heben Sie beim Einatmen die Arme zur Seite, so dass sie parallel zum Boden und mit den Schultern ausgerichtet sind. Beuge beim Ausatmen dein rechtes Knie und drehe deinen Blick nach rechts. Drücken Sie das Becken sanft nach unten und halten Sie diese Position mit normaler Atmung. Atme ein und gehe langsam nach oben und atme aus, indem du die Hände zu den Seiten bringst. Auf der anderen Seite wiederholen.

Vorteile: Es hilft, das Gleichgewicht zu entwickeln, entlastet Arme und Schultern und entspannt Geist und Körper. Es ist auch eine großartige Asana zur Stärkung des unteren Rückens, der Beine und der Arme.

Marjariasana

So geht’s: Stellen Sie sich auf die Knie und halten Sie sie ein wenig auseinander. Lehnen Sie sich nach vorne und legen Sie die Handflächen unterhalb der Schultern und vor den Knien auf den Boden. Heben Sie beim Einatmen den Kopf an und drücken Sie den unteren Rücken nach unten. Heben Sie beim Ausatmen den Rücken an und neigen Sie den Kopf nach unten. Wiederholen Sie die Übung zehnmal.

Vorteile: Diese Asana dehnt die Wirbelsäule und macht sie flexibel. Es hilft, während der Schwangerschaft mehr Gewicht zu tragen. Es strafft auch die Bauchorgane und verbessert die Durchblutung.

Baddhakonasana

So geht’s: Setzen Sie sich mit geraden Beinen gerade hin. Beugen Sie die Knie und bringen Sie die Fußsohlen zusammen. Schließen Sie die Finger und halten Sie die Füße fest. Bringen Sie die Fersen näher an Ihre Genitalien. Tief durchatmen. Halten Sie die Ellbogen auf den Oberschenkeln. Drücken Sie beim Ausatmen sanft Ihre Oberschenkel und Knie auf den Boden und lassen Sie sie dann hochkommen.

Vorteile: Diese Asana dehnt die Oberschenkelinnenseiten und den Beckenbereich gut. Es hilft, die Flexibilität und Kraft des Beckenbereichs und der Hüfte zu verbessern. Wenn es regelmäßig geübt wird, wird es eine reibungslose Geburt erleichtern.

Shavasana

So geht’s: Legen Sie sich gerade auf den Rücken. Halten Sie Ihre Beine leicht gespreizt und Ihre Hände leicht vom Körper entfernt. Drehen Sie die Handflächen nach oben. Schließen Sie sanft die Augen und entspannen Sie den Körper vollständig. Atme weiter sanft und langsam. Lassen Sie keinen Gedanken in den Sinn kommen. Bleiben Sie 10 Minuten in dieser Position.

Vorteile: Asana hilft, einen tiefen meditativen Zustand zu erreichen, der die Gewebe- und Zellreparatur fördert und Stress abbaut. Es ist auch eine gute Praxis, um Blutdruck, Schlaflosigkeit und Angstzustände zu senken.

Abschließend noch ein Ratschlag: Schwangere sollten sich unbedingt daran erinnern, dass sie sich nicht Asanas hingeben sollten, bei denen sie sich mit dem Gesicht nach unten hinlegen müssen. Darüber hinaus sollten umgekehrte und nach vorne geneigte Asanas vermieden werden, da sie Druck auf den Bauch ausüben könnten. Üben Sie Yoga-Asanas immer unter der Aufsicht eines Experten.