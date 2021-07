Wiederherstellung des Kniegelenkersatzes – Was ist zu erwarten? | Gesundheitsinfo

Knieersatzoperationen sind eine große Operation, aber die Genesung von dieser Operation ist jetzt aufgrund weniger invasiver chirurgischer Techniken und Verfahren einfacher. Mit einem erfolgreichen Kniegelenkersatz, der von einem qualifizierten Chirurgen durchgeführt wird, können Sie in 4-6 Wochen völlig unabhängig werden. Die Erholung nach einer Kniegelenkersatzoperation ist nicht sehr schmerzhaft oder unangenehm. Die meisten Menschen erholen sich sehr gut und kehren nach einigen Monaten zu einem normalen Leben und Sport zurück. Es ist normal, nach der Operation Schwellungen oder Beschwerden zu haben, die durch vom Chirurgen verschriebene Medikamente behandelt werden. Solange Sie Ihre Medikamente rechtzeitig einnehmen, die Genesungstipps befolgen, die notwendigen Vorkehrungen treffen und Ihren Physiotherapieplan befolgen, sollten keine Komplikationen auftreten. Wenn jedoch Nebenwirkungen oder Komplikationen auftreten, rufen Sie sofort Ihren Arzt an.

Nach der Operation sehen die meisten Menschen eine deutliche Verbesserung ihrer Lebensqualität. Aber es wird nicht plötzlich passieren. Es dauert normalerweise etwa 4-6 Wochen, um die meisten Aktivitäten wieder aufzunehmen, und es kann bis zu 6-8 Monate dauern, bis Sie sich vollständig erholt und wieder zu Kräften gebracht haben.

Erholungsplan für Kniegelenkersatz

Die ersten 12 Wochen nach Ihrem Kniegelenkersatz sind die kritischste Zeit für Therapie, Rehabilitation und Erholung. Während dieser Zeit sollten Sie weiterhin die Empfehlungen Ihres Arztes und Physiotherapeuten befolgen, um Ihre Prognose langfristig zu verbessern.

Hier ist ein Erholungsplan von Tag 1 bis Woche 12 nach einer Kniegelenkersatzoperation –

● Krankenhausentlassung – Die meisten Patienten werden 3 bis 5 Tage nach einer Kniegelenkersatzoperation aus dem Krankenhaus entlassen. Ihr orthopädischer Chirurg wird Medikamente verschreiben, um Schmerzen zu lindern, die Genesung zu fördern und Infektionen vorzubeugen. Sie erhalten auch spezifische Anweisungen für Physiotherapie, Übungen und die Pflege während der Erholungsphase.

● Tag 1 bis 3 – Sie können noch am selben Tag nach der Operation gehen. Einige Patienten haben möglicherweise das Bedürfnis, für eine gewisse Zeit Gehhilfen wie eine Gehhilfe, einen Gehstock oder Krücken zu verwenden, was akzeptabel ist. Im Krankenhaus arbeiten Sie mit Ihrem Orthopäden zusammen, um das Kniegelenk zu strecken und das Knie zu beugen.

● Woche 3 – Ungefähr 3 Wochen nach Ihrer Hüftgelenkersatzoperation sollten Sie in der Lage sein, mehr als 10 Minuten am Stück zu gehen (ohne Hilfsmittel oder Gehhilfen). Ihr Physiotherapeut empfiehlt Ihnen möglicherweise, bei guten Fortschritten längere Spaziergänge zu unternehmen.

● Woche 4 bis 6 – Sie sollten zu diesem Zeitpunkt deutliche Verbesserungen Ihres Knies bemerken, wenn Sie Ihre Physiotherapie und Ihre Übungen bisher befolgt haben. Zwischen Woche 4 und Woche 6 kann Ihr Arzt Ihnen erlauben, mit dem Auto zu fahren, wenn Ihre Genesung gut verläuft.

● Woche 7 bis 11 – Physiotherapie und Rehabilitation sollten ohne Abwesenheit fortgesetzt werden. In diesen Wochen arbeiten Sie an Bewegungsfreiheit, Mobilität und Stärkung der Beinmuskulatur, die das Kniegelenk unterstützt.

● Woche 12 – Sie können möglicherweise Ihre regelmäßigsten täglichen Aktivitäten wieder aufnehmen, es wird jedoch empfohlen, Aktivitäten mit hohen Auswirkungen, Sport und Bewegung zu vermeiden (wie Aerobic, Laufen, Basketball, Ball, Wandern, Trekking, Bergsteigen usw.) .).

● Ein Jahr nach der Operation – Mit Physiotherapie und Bewegung werden Sie das ganze Jahr nach Ihrem Kniegelenkersatz weiter Fortschritte machen. An diesem Punkt sollte Ihr „neues“ Knie die volle Beweglichkeit und Kraft erreichen. Sie sollten bis zu diesem Zeitpunkt in der Lage sein, fast alle Aktivitäten wieder aufzunehmen.

Was ist von der Wiederherstellung des Kniegelenkersatzes zu erwarten?

Die meisten Patienten werden 3 bis 5 Tage nach einer Kniegelenkersatzoperation aus dem Krankenhaus entlassen, und viele Patienten gehen bereits nach 2 Tagen nach Hause. Die durchschnittliche Krankenhausaufenthaltsdauer nach einer Kniegelenkersatzoperation beträgt 2 bis 3 Tage. Lesen Sie im Voraus, was Sie in Bezug auf verschiedene Aspekte wie Aktivitätsniveau, Schmerzbehandlung, Schnittversorgung und mehr erwartet. wenn Sie nach Ihrem Kniegelenkersatz nach Hause kommen.

Aktivitätsniveau – Sie können davon ausgehen, dass Sie am selben Tag nach Ihrer Knieoperation stehen und sich bewegen. Die meisten Patienten beginnen unmittelbar nach der Operation, ohne Unterstützung zu gehen. Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus wird leichte Aktivität empfohlen, da dies hilft, Schwellungen zu reduzieren und die Genesungszeit zu verkürzen. Ihr Orthopäde wird Ihnen ein Trainingsprogramm empfehlen und Sie für Ihre postoperative Rehabilitation und Physiotherapie einem guten Physiotherapeuten empfehlen. Ihr Orthopäde und Physiotherapeut werden in den nächsten Wochen eng mit Ihnen zusammenarbeiten, um Ihre Fortschritte zu überwachen und sicherzustellen, dass Sie sich so gut wie möglich erholen. Die Physiotherapie wird mit dem neuen Kniegelenk eine wichtige Rolle bei der Stärkung und Steigerung der Beweglichkeit spielen. Dies wird sich auch langfristig als besonders vorteilhaft erweisen.

Inzisionspflege – Halten Sie Ihre Inzisionsstelle sauber und trocken und wechseln Sie den Verband wie vom Chirurgen empfohlen. Nehmen Sie kein Bad oder eine Dusche, bis Ihr Chirurg es Ihnen sagt, um eine Infektion zu vermeiden. Wenden Sie sich sofort an Ihren Orthopäden, wenn Sie Ausfluss, Ausfluss oder Blutung aus der Einstichstelle bemerken, da dies ein Anzeichen für eine Infektion sein kann.

Schmerztherapie – Schmerzmittel werden Ihnen verschrieben, bevor Sie das Krankenhaus verlassen. Mit Schmerzmitteln können Sie postoperative Schmerzen ohne große Beschwerden überwinden. Die Behandlung der Schmerzen hält Sie so mobil wie möglich und ermöglicht es Ihnen, Knieübungen ohne allzu große Beschwerden durchzuführen. Sie werden auch gut schlafen, was für eine erfolgreiche Genesung sehr wichtig ist.

Schlaf – Nach einer Knieoperation kommt es häufig zu Schlafstörungen. Diese Tipps können Ihnen helfen, nach einer Kniegelenkersatzoperation besser zu schlafen.

● Versuchen Sie, mit einem Kissen zwischen den Knien zu schlafen. Nach einem Kniegelenkersatz kann es schwierig sein, eine erholsame Schlafposition zu finden. Wenn Sie es gewohnt sind, auf der Seite zu schlafen, können Sie versuchen, mit einem Kissen zwischen den Knien zu schlafen. Dies bietet zusätzlichen Schutz und Polsterung für das Knie und kann Ihnen Komfort bieten. Wenn Sie es gewohnt sind, auf dem Rücken zu schlafen, legen Sie zum Schlafen kein Kissen unter Ihr Knie, da dies die Erholung behindert und das Knie möglicherweise nicht vollständig streckt.

● Nehmen Sie Ihre Schmerzmittel direkt vor dem Schlafengehen und nachts ein – Versuchen Sie, Ihre Schmerzmittel einige Zeit vor dem Zubettgehen einzunehmen. Dies sollte Ihnen hoffentlich einen guten Schlaf ermöglichen. Sie können früh morgens mit Schmerzen aufwachen. Bewahren Sie in diesem Fall Ihre Dosis Schmerzmittel an Ihrem Bett oder an einem anderen Ort griffbereit auf und nehmen Sie sie ein, sobald die Schmerzen auftreten. Wenn sich die Schmerzen verschlimmern oder Sie auch nach der Einnahme von Arzneimitteln Schlafstörungen haben, sprechen Sie mit Ihrem Arzt, der Ihnen helfen kann.

Ernährung – Wenn Sie das Krankenhaus verlassen, dürfen Sie sich an Ihre normale Ernährung halten. Sie können nach Ihrer Operation auch unregelmäßigen Stuhlgang bemerken, was häufig vorkommt. Versuchen Sie, Verstopfung zu vermeiden und sich beim Stuhlgang nicht anzustrengen. Ausreichend Wasser und Flüssigkeit zu trinken, ballaststoffreiche Lebensmittel zu sich zu nehmen und Stuhlweichmacher (bei Bedarf) einzunehmen, kann helfen, Verstopfung vorzubeugen.

Wenn dein Magen wehtut, probiere milde, leicht verdauliche, fettarme Lebensmittel wie Reis, gekochtes Hühnchen, Toast oder Joghurt. Ihr Orthopäde kann Ihnen empfehlen, Eisen- und Vitaminpräparate einzunehmen, um die Regeneration zu fördern. Achten Sie im Allgemeinen auf eine gesunde Ernährung und achten Sie auf kleine Portionen für eine bessere Verdauung. Bleiben Sie hydratisiert und trinken Sie viel Flüssigkeit (es sei denn, Ihr Arzt verordnet es Ihnen). Versuchen Sie, Ihr ideales Körpergewicht zu halten, da eine hohe Gewichtszunahme das neue Knie stärker belastet.

Übungen – Nach Ihrem Kniegelenkersatz ist es wichtig, Ihren empfohlenen Physiotherapie- und Übungsplan zu befolgen und Fortschritte zu machen, ohne das neue Knie zu überlasten, das noch heilt. Das Festhalten an einem Trainingsprogramm hilft dabei, Schwellungen zu reduzieren, die Bewegungsfreiheit des Knies zu erhöhen und die Beinmuskulatur zu stärken, die das Kniegelenk stützt. Ihr Physiotherapeut oder Orthopäde kann Ihnen Übungen wie Gehen, Muskelpumpen, Dehnen, Kniebeugen und andere Übungen empfehlen, um sich auf den Quadrizeps zu konzentrieren. Regelmäßiges Gehen, auch für kurze Zeit über den Tag verteilt, hilft Ihnen, wieder zu Kräften zu kommen.

Wann sollten Sie Ihren Orthopäden nach einer Kniegelenkersatzoperation anrufen?

Rufen Sie sofort Ihren Orthopäden an, wenn Sie glauben, Anzeichen einer Infektion oder andere Komplikationen zu haben, wie z.

● Anzeichen einer Infektion, wie-

○ Erhöhte Schmerzen, Wärme, Schwellungen oder Rötungen.

Eiter oder ungewöhnlicher Ausfluss aus dem Einschnitt.

Hohes Fieber.

● Anzeichen eines Blutgerinnsels, wie z.

Schmerzen in der Wade, Kniekehle, Oberschenkel oder Leistengegend.

Rötung oder Schwellung der Beine oder der Leistengegend.

● Der Schnitt öffnet sich und beginnt zu bluten

● Starke Schmerzen, die sich auch nach Einnahme von Schmerzmitteln nicht bessern.

● Kurzatmigkeit

Nachsorge nach Kniegelenkersatzoperationen

Im ersten Jahr nach Ihrem Kniegelenkersatz haben Sie regelmäßige Kontrollbesuche bei Ihrem Orthopäden. Während dieser Besuche wird der Arzt Ihre Fortschritte notieren, Ihren Komfort, Ihre Beweglichkeit und die Funktionsweise des neuen Knies besprechen und kann zur besseren Beurteilung Röntgenaufnahmen machen. Der Arzt wird auf alle Bedenken eingehen, die Sie möglicherweise haben, und sich vergewissern, dass es Ihnen gut geht.

