Wie unser Immunsystem Fehlgeburten verhindern kann Gesundheitsinfo

New York: US-Forscher haben eine Klasse von Immunzellen entdeckt, die bei Fehlgeburten eine Rolle spielen, von denen etwa ein Viertel der Schwangerschaften betroffen sind.

Forscher der University of California in San Francisco haben herausgefunden, dass die kürzlich entdeckte Untergruppe von Zellen, die als extrathymische Aire-exprimierende Zellen im Immunsystem bekannt sind, verhindern kann, dass das Immunsystem der Mutter die Plazenta und das Immunsystem angreift.

Die Forscher zeigten, dass bei schwangeren Mäusen, denen diese Untergruppe von Zellen fehlte, die Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt doppelt so hoch war und bei vielen dieser Schwangerschaften das fetale Wachstum stark eingeschränkt war.

“Wenn Sie schwanger sind, sieht das Immunsystem zum ersten Mal seit Jahrzehnten die Plazenta – nicht mehr, seit die Mutter als Fötus selbst eine Plazenta gemacht hat”, sagte Eva Gillis-Buck von der UCSF.

“Unsere Forschungen legen nahe, dass diese Untergruppe von Immunzellen eine Art ‘Sekundarbildung’ durchführt – manchmal viele Jahre nachdem die bekannteste Population von Pädagogenzellen eine Grundschulbildung in der Thymusdrüse durchgeführt hat – T-Zellen, die den Fötus, die Plazenta und andere nicht angreifen.” Gewebe, die an der Schwangerschaft beteiligt sind “, fügte sie hinzu. Die Ergebnisse werden in der Zeitschrift Science Immunology veröffentlicht.

Das Immunsystem muss erzogen werden, seine eigenen Gewebe und Organe nicht anzugreifen, um Autoimmunerkrankungen vorzubeugen. Die Schwangerschaft stellt jedoch eine einzigartige Herausforderung dar, da der Fötus Proteine ​​exprimiert, die in der Plazenta vorkommen, sowie Proteine, deren Genetik sich von der der Mutter unterscheidet.

„Es war ein konzeptioneller Sprung, Aire-exprimierende Zellen, die für die Vorbeugung von Autoimmunerkrankungen unerlässlich sind, mit einer Schwangerschaft zu verbinden“, sagte Tippi Mackenzie, Professorin für Chirurgie am Center for Maternal Fetal Precision Medicine der UCSF.

In der Thymusdrüse beginnen Zellen, die Aire exprimieren, sehr früh im Leben mit anderen Immunzellen zu interagieren, um ihnen beizubringen, was sie nicht angreifen sollen. Die Thymusdrüse beginnt zu schrumpfen und ist im Erwachsenenalter fast verschwunden, zu diesem Zeitpunkt sind die meisten Immunzellen trainiert. Aber wenn der Thymus schrumpft, wächst die eTAC-Population in den Lymphknoten und der Milz, erklärten die Forscher.

Die Studie legt nahe, dass eine gesunde Schwangerschaft von der Anwesenheit dieser Zellen abhängen kann, fügten sie hinzu.