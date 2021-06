Wie übermäßiger Zuckerkonsum eine Fettleber verursacht Gesundheitsinfo

Mandi: Ein Forscherteam des IIT Mandi hat den zugrunde liegenden biochemischen Zusammenhang zwischen übermäßigem Zuckerkonsum und der Entwicklung einer “Fettleber” identifiziert, die medizinisch als nichtalkoholische Fettlebererkrankung (NAFLD) bekannt ist.

NAFLD ist eine Erkrankung, bei der überschüssiges Fett in der Leber abgelagert wird. Die Krankheit beginnt lautlos, ohne offensichtliche Symptome für bis zu zwei Jahrzehnte. Unbehandelt kann das überschüssige Fett die Leberzellen reizen, eine Vernarbung der Leber (Zirrhose) verursachen und in fortgeschrittenen Fällen sogar zu Leberkrebs führen. Die Behandlung fortgeschrittener Stadien der NAFLD ist schwierig.

Eine der Ursachen von NAFLD ist der übermäßige Konsum von Zucker, sowohl Haushaltszucker (Saccharose) als auch andere Formen von Kohlenhydraten. Der Konsum von überschüssigem Zucker und Kohlenhydraten führt dazu, dass die Leber sie in einem Prozess namens De Novo-Leberlipogenese oder DNL in Fett umwandelt, der zu einer Ansammlung von Fett in der Leber führt.

Die molekularen Mechanismen, die die hepatische DNL aufgrund von übermäßigem Zuckerkonsum erhöhen, was der Schlüssel zur Entwicklung von Behandlungen für NAFLD ist, sind noch nicht klar, sagte Prosenjit Mondal, leitender Wissenschaftler, außerordentlicher Professor an der School of Basic Sciences, IIT Mandi.

Das Team verwendete einen ergänzenden experimentellen Ansatz mit Mausmodellen und identifizierte den unbekannten Zusammenhang zwischen der kohlenhydratinduzierten Aktivierung eines Proteinkomplexes namens NF-KB und einer erhöhten DNL.

“Unsere Daten zeigen, dass der hepatische NF-KB p65-Zucker-vermittelte Shuttle die Spiegel eines anderen Proteins reduziert, das wiederum die DNL der Leber durch eine biochemische Kaskade aktiviert”, erklärte Mondal. Die Ergebnisse werden im Journal of Biological Chemistry veröffentlicht.

Das Team zeigte, dass Medikamente, die NF-KB hemmen können, die Ansammlung von zuckerinduziertem Leberfett verhindern können. Sie zeigten auch, dass der Hexen-Knockdown die lipidsenkende Kapazität des NF-KB-Inhibitors reduzierte.

Die Entdeckung, dass NF-KB eine Schlüsselrolle bei der Ansammlung von Lipiden in der Leber spielt, eröffnet einen neuen therapeutischen Weg für NAFLD. NF-KB spielt auch bei anderen entzündlichen Erkrankungen wie Krebs, Alzheimer, Arteriosklerose, Reizdarmsyndrom, Schlaganfall, Muskelschwund und Infektionen eine Rolle.

Die Forschung kommt zu einer Zeit, in der Indien NAFLD in das Nationale Programm zur Prävention und Kontrolle von Krebs, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfällen (NPCDCS) aufgenommen hat.

Indien ist das erste Land der Welt, das aus gutem Grund die Notwendigkeit erkannt hat, im Rahmen der NAFLD zu handeln. Die Prävalenz von NAFLD in Indien beträgt etwa 9-32% der Bevölkerung, wobei allein der Bundesstaat Kerala eine Prävalenz von 49% und eine erstaunliche Prävalenz von 60% unter adipösen Kindern in der Schule hat.

Die Studie zeigte schlüssig, dass übermäßiger Zuckerkonsum zu einer Fettleber führt. Dies sollte die Öffentlichkeit dazu veranlassen, den Zuckerkonsum zu reduzieren, um NAFLD in den Kinderschuhen zu stoppen, sagte das Team.