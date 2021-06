Wie sich Proteinmangel auf Ihren Körper auswirkt Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Protein ist einer der wichtigsten Nährstoffe, die unser Körper benötigt, um richtig zu funktionieren. Die Rolle von Protein wird oft kaum verstanden und wird im Allgemeinen mit Muskelaufbau in Verbindung gebracht. Protein hat mehrere Vorteile, die vom Stoffwechsel bis zur Muskelsynthese reichen. Dieser Baustein unseres Körpers muss ein wesentlicher Bestandteil unserer Ernährung sein und muss berücksichtigt werden, um ein gesünderes Leben zu führen.

Wir alle haben einen unterschiedlichen Proteinbedarf, abhängig von unserem Lebensstil und unseren Gesundheitsfaktoren. Zum Beispiel würde ein regelmäßiger und aktiver Fitnesstrainer mehr Protein pro Tag benötigen als ein durchschnittlicher, sitzender Mann. Pallav Bihani, Gründer von Boldfit, spricht mit IANSlife über die Hauptsymptome von Proteinmangel:

Sie können kein Fett verlieren: Haben Sie hart gearbeitet, sich gesund ernähren und immer noch keinen sichtbaren Unterschied in Ihrem Weg zum Fettabbau gesehen? Du brauchst Eiweiß. Wenn Sie nicht genug Protein bekommen, kann Ihr Körper die Muskeln nicht richtig reparieren, was dazu führt, dass diese hart erarbeiteten Muskeln verloren gehen, anstatt Fett zu verbrennen. Eine niedrige Proteinzufuhr kann auch Ihr Energieniveau leicht senken, also stellen Sie sicher, dass Sie geladen sind!

Instabile Stimmung: Eine niedrige Proteinaufnahme ist auch mit instabiler Stimmung, Reizbarkeit und Gehirnnebel verbunden. Proteine ​​sind entscheidend für die Synthese einer Vielzahl von Hormonen und Neurotransmittern, die für unsere Stimmung verantwortlich sind. Wie Serotonin, das Hormon, das Ihnen ein sicheres und glückliches Gefühl gibt. Proteinmangel kann daher zu Stimmungsschwankungen führen.

Heißhunger: Unser Körper braucht bestimmte Nährstoffe, um einsatzbereit zu sein, wann immer wir kämpfen müssen. Wenn Sie nicht genügend Protein zur Verfügung stellen, sinkt Ihr Blutzuckerspiegel, was dazu führt, dass Ihr Körper Heißhunger auf schnelle Lösungen auslöst. Essen Sie eiweißreiche Lebensmittel, um sicherzustellen, dass Ihr Blutzucker stabil ist.

Knochenstärke: Kalzium ist für die Integrität des Skeletts unerlässlich, aber wussten Sie, dass 50 Prozent unserer Knochen in Bezug auf das Volumen aus Protein bestehen. Neben Vitamin D und Kalzium ist Nahrungseiweiß entscheidend für die Gesundheit und Langlebigkeit der Knochen. Proteine ​​spielen eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der Knochendichte im Alter.

Haut-, Haar- und Nagelprobleme: Ihre Haut, Haare und Nägel bestehen hauptsächlich aus Protein, und daher wird sich ein natürlicher Proteinmangel auch auf sie auswirken. Ein schwerer Proteinmangel kann sogar Rötungen, schuppige Haut und Depigmentierung verursachen. Es kann auch zu Haarausfall, Verfärbungen, Haarausfall und brüchigen Nägeln führen. Ödeme, die zu geschwollener und geschwollener Haut führen, sind ein weiteres klassisches Symptom von Proteinmangel.

Als Faustregel gilt, 1 bis 1,5 Gramm Protein pro kg Körpergewicht zu sich zu nehmen (d. h. wenn Sie 60 kg wiegen, liegt Ihr ideales Proteinaufnahmeziel zwischen 60 und 90 Gramm pro kg Körpergewicht). Essen Sie Protein aus natürlichen Quellen wie Fleisch, Eier, Fisch, Milchprodukte, Hülsenfrüchte, Sojabohnen, und wenn Sie Ihr Aufnahmeziel nicht erreichen können, investieren Sie in Proteinpräparate wie Molkenprotein, veganes Proteinpulver und BCAAs.