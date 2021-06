Wie diese Fruchtbarkeitsklinik indischen Frauen hilft, mit einer Fruchtbarkeitsversicherung das Beste aus beiden Welten zu bekommen | Gesundheitsinfo

Shweta ist ein 34-jähriger IIT, IIM und Vizepräsident eines angesehenen MNC-Unternehmens. Sie ist nicht verheiratet und steht unter dem täglichen Druck ihrer Familie, Verwandten, Freunde und manchmal sogar von zufälligen Vereinigungen, die ihr nicht die Möglichkeit geben, ihr zu sagen, wie “es die beste Zeit ist, zu heiraten” oder wie” sie sollte. ‘Ich warte nicht länger.’ Shweta sagt: “Meine Karriere hat momentan oberste Priorität und es ärgert mich enorm, wenn mir gesagt wird, dass ich heiraten soll. Ich erzähle allen immer wieder, dass meine Karriere meine Priorität ist und dass ich keine Zeit habe, auszusteigen, aber der Punkt ist, dass ich mir auch Sorgen mache, dass mein Fruchtbarkeitspotenzial mit dem Alter sinkt.

Während sie auf ihrer FB-Wand surfte, sah sie einen Artikel über das Einfrieren von Social Eggs. Sie buchte eine Videosprechstunde mit Dr. Richika, um Möglichkeiten zu besprechen, ihre innere Uhr für die Mutterschaft zu verschieben. Während ihrer Videosprechstunde wurde sie dazu gebracht, sich zu entspannen und die Möglichkeit zu haben, ihre Eier in der Gesellschaft einzufrieren. Shweta kam nach. Nach 6 Jahren ist Shweta eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau und CEO des gleichen Unternehmens, jetzt verheiratet, kommt im Alter von 40 Jahren erneut in die Klinik, um ihre Schwangerschaft zu planen. Nur wenige seiner gefrorenen Eier wurden verwendet. ICSI mit dem Sperma des Mannes gemacht. Nach 9 Monaten Zwillinge zur Welt bringen. Dies wird als Stärkung von Frauen durch Fertilitätssicherung bezeichnet, mit der sich viele Frauen in dieser modernen Zeit identifizieren können, und dies ist durch Technologie möglich, die die geschlechtsspezifische Kluft ausnutzt.

India IVF Fertility wurde mit der Vision gegründet, ein landesweites Netzwerk von hochwertigen Fertilitätszentren von dem Arzt- und Unternehmerpaar Dr. Somendra Shukla und Dr. Richika Sahay zu schaffen.

So funktioniert es Heutzutage lassen sich immer mehr Frauen aus medizinischen und sozialen Gründen einer Kryokonservierung von Eizellen unterziehen.

Bei Krebspatienten, die sich einer Chemotherapie unterziehen, wird das medizinische Einfrieren von Eizellen empfohlen.

Gleichzeitig ist die Nachfrage der Patientinnen gestiegen, insbesondere nach dem sogenannten „Social Egg Freezing“, das es Frauen ermöglicht, ihre Fruchtbarkeit in Erwartung eines Rückgangs der Fruchtbarkeit im Zusammenhang mit Brustkrebs zu erhalten. Heutzutage entscheiden sich immer mehr Frauen aus beruflichen und finanziellen Gründen für eine Geburt mit Dreißig. Dies erhöht das Risiko von Unfruchtbarkeit, Aneuploidie und Fehlgeburten.

Das Einfrieren der Eier bietet dem Weibchen das gleiche Fortpflanzungspotential wie ihren männlichen Gegenstücken. In den Worten eines Forschers könnte das Einfrieren von Eizellen in der Lage sein, “die Lücke zwischen dem ersten reproduktiven Alter und der realistischen Bereitschaft einer Frau, Kinder zu bekommen” zu überbrücken. IVF (In-vitro-Fertilisation) wird durchgeführt und die Eizellen werden durch den Vitrifikationsprozess eingefroren, der eine gute Erfolgsrate hat. Dies ist ein sicheres Verfahren in der Tagespflege.

Markt und Wachstum

Laut einer Analyse von Future Market Insights (IMF) überstieg die Kryokonservierung für den IVF-Markt im Jahr 2019 eine Bewertung von 339 Millionen US-Dollar. Der Markt wird voraussichtlich bis 2030 eine beeindruckende CAGR von 10,2 % widerspiegeln.

Es wird erwartet, dass Ostasien während des gesamten Prognosezeitraums der größte Kryokonservierungsmarkt für IVF ist, aufgrund von Änderungen in der Regierungspolitik und zunehmender Fälle von Unfruchtbarkeit und der Nachfrage nach diesen Ergebnissen und steigenden Investitionen in die Gesundheitsinfrastruktur.

Zukunftsaussichten Wie eine Lebensversicherung wird die Kinderwunschversicherung allen Frauen empfohlen. Sie haben das Recht, ihr Ovarialalter zu erfahren. Je jünger sie diese Investition tätigen, desto besser ist ihre Lebensversicherung. Ziel ist es, die Fruchtbarkeit für alle Frauen vor dem 36. Lebensjahr zu gewährleisten und den Gender Gap zu schließen.

