Wie COVID-Varianten ansteckender und resistenter gegen Antikörper werden | Gesundheitsinfo

New York: US-Forscher haben identifiziert, wie mehrere Mutationen im SARS-CoV-2-Spike-Protein unabhängig voneinander Varianten erzeugen, die übertragbarer und potenziell resistenter gegen Antikörper sind.

Durch den Erwerb von Mutationen am Spike-Protein erlangte eine dieser Varianten die Fähigkeit, vom Menschen zum Nerz und zurück zum Menschen zu wechseln. Andere Variationen – einschließlich Alpha, das zuerst in Großbritannien auftauchte; Beta, das zuerst in Südafrika identifiziert wurde; und Gamma, das erstmals in Brasilien identifiziert wurde, entwickelten unabhängig voneinander hochmoderne Mutationen, die ihre Fähigkeit zur schnellen Verbreitung in der menschlichen Bevölkerung und zur Resistenz gegen bestimmte Antikörper verbesserten.

Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Forscher in Science.

„Der Gipfel auf der Oberfläche des Virus hilft SARS-CoV-2, in die Wirtszellen einzudringen“, sagte die leitende Autorin Priyamvada Acharya vom Human Vaccine Institute der Duke University.

„Die Veränderungen im Spike-Protein bestimmen die Übertragbarkeit des Virus – wie weit und wie schnell es sich ausbreitet. Bestimmte Variationen des SARS-CoV-2-Spikes treten zu unterschiedlichen Zeiten und an verschiedenen Orten auf der Welt auf“, haben aber ähnliche Ergebnisse. und es ist wichtig, die Mechanismen hinter diesen hochmodernen Mutationen zu verstehen, während wir an der Bekämpfung dieser Pandemie arbeiten “, sagte Acharya.

Das Team entwickelte Strukturmodelle, um Veränderungen im Virus-Spike-Protein zu identifizieren. Kryoelektronenmikroskopie ermöglichte eine Visualisierung auf atomarer Ebene, während Bindungsassays es dem Team ermöglichten, Nachahmungen des lebenden Virus zu erstellen, die direkt mit seiner Funktion in Wirtszellen korrelieren. Von dort aus erstellte das Team mithilfe von Computeranalysen Modelle, die die strukturellen Mechanismen bei der Arbeit zeigen.

„Indem wir ein Skelett der Spitze bauten, konnten wir sehen, wie sich die Spitze bewegt und wie sich diese Bewegung bei Mutationen ändert“, sagte Rory Henderson von der Universität.

„Die verschiedenen Spitzenvarianten bewegen sich nicht auf die gleiche Weise, aber sie erfüllen die gleiche Aufgabe. Die Varianten, die zuerst in Südafrika und Brasilien erschienen sind, verwenden einen Mechanismus, während die britischen und die Nerzvarianten einen Mechanismus verwenden hinzugefügt.

Alle Varianten zeigten eine erhöhte Fähigkeit, an den Wirt zu binden, insbesondere über den ACE2-Rezeptor. Die Veränderungen haben auch Viren geschaffen, die weniger anfällig für Antikörper sind, was Bedenken aufkommen lässt, dass die anhaltende Anhäufung innovativer Mutationen die Wirksamkeit der aktuellen Impfstoffe verringern könnte.