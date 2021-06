Wesentliche Schritte zur frühzeitigen Erkennung von COVID-Symptomen bei Kindern Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Während der zweiten Welle der Coronavirus-Pandemie wurden zahlreiche Fälle von mit dem tödlichen Virus infizierten Kindern gemeldet. Es beginnt mit milderen Symptomen bei Kindern, wird aber ernst, wenn es nicht ernst genommen wird. Daher ist es wichtig, dass die Eltern sich der Symptome bewusst sind und sofort einen Arzt aufsuchen.

Nishant Bansal, Neugeborenenberater, Motherhood Hospital, Noida, listet einige Anzeichen und Symptome von COVID-19 bei Kindern auf:

COVID-19 hat eine Reihe von Symptomen, einschließlich

Fieber Husten Atembeschwerden Symptome einer Erkältung wie Halsschmerzen, Verstopfung oder laufende Nase Schüttelfrost Muskelschmerzen Kopfschmerzen Geschmacks- oder Geruchsverlust bei Kindern über 8 Jahren Übelkeit oder Erbrechen Durchfall Müdigkeit Dia

Auch Entzündungen im ganzen Körper bleiben ein großes Problem, manchmal sogar mehrere Wochen nach einer Infektion mit dem Virus. Dies wird als Multisystem-Entzündungssyndrom bei Kindern (MIS-C) bezeichnet. Ärzte versuchen noch herauszufinden, wie diese Symptome mit der Coronavirus-Pandemie zusammenhängen.

Bansal teilt die Symptome von MIS-C:

Fieber Magenschmerzen Erbrechen oder Durchfall Hautausschlag Nackenschmerzen Rote Augen Müdigkeitsgefühl Rote und rissige Lippen Geschwollene Hände oder Füße Geschwollene Drüsen (Lymphknoten)

Wenn Ihr Kind MIS-C hat, kann es Schwierigkeiten beim Atmen, Schmerzen oder Druck in der Brust, bläuliche Lippen oder Gesicht, Verwirrung oder Schwierigkeiten haben, wach zu bleiben. Solche Symptome sollten nicht ignoriert werden, und das Kind sollte ins Krankenhaus gebracht werden. Es wurde beobachtet, dass sich diese Kinder durch die Krankenhausversorgung, manchmal auch durch die Aufnahme auf die Intensivstation, verbesserten, betont er.

Was tun, wenn ein Kind Symptome hat?

Anhand des Zustands des Kindes entscheidet der Arzt dann, wie es weitergeht: ob es zu Hause behandelt werden kann, ob es zu Besuch kommt, ob man einen Besuch machen kann, per Video oder Telemedizin.

Wie schützen Sie andere Mitglieder, wenn das Kind Symptome zeigt?

Bansal sagt: „Es ist wichtig, dass alle Familienmitglieder zu Hause bleiben, bis ihre Testberichte eintreffen. Stellen Sie sicher, dass Personen und Tiere im Haus so weit wie möglich von Ihrem Kind entfernt sind. Stellen Sie sicher, dass sich nur eine Person in der Familie um das kranke Kind kümmert. Ist das infizierte Kind älter als zwei Jahre, sollte es zumindest während des Aufenthalts der Betreuungsperson im Zimmer eine Maske tragen. Lassen Sie das Kind beim Aufsetzen der Maske nicht lange allein. Wenn das kranke Kind dasselbe Badezimmer benutzt, wischen Sie das Badezimmer nach der Benutzung mit Desinfektionsmittel ab. Andere Familienmitglieder sollten sich in regelmäßigen Abständen die Hände desinfizieren.

Die Familie sollte jedoch nicht in Panik geraten. COVID-19-Impfstoffe sind jetzt für Menschen ab 18 Jahren verfügbar. Auch Dosierungen für Säuglinge werden derzeit getestet. Jeder sollte sich impfen lassen, sobald er dazu berechtigt ist.