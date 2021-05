Welthypertonie-Tag 2021: Wie schwangere Frauen ihren Blutdruck kontrollieren sollten Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Während der Schwangerschaft ist Bluthochdruck oder Bluthochdruck eine ziemlich häufige Erkrankung bei Frauen. Es kann jedoch richtig gehandhabt werden, indem ein gesunder Lebensstil und ein achtsames Leben verfolgt werden.

„Lebensmittel mit hohem Salz- und Natriumgehalt wie Gurken, Tiefkühlkost und Dosen-Suppen sollten vermieden werden. Achtsames Essen ist eine der Hauptaufgaben einer schwangeren Frau mit Bluthochdruck. Sie sollten Yoga oder Meditation praktizieren, um Stress zu vermeiden “, sagt Dr. Manisha Ranjan, beratende Geburtshelferin und Gynäkologin im Motherhood Hospital in Noida.

Es ist nicht nur eine gesunde Ernährung, sondern auch die Pflege Ihrer geistigen Gesundheit, die für die Kontrolle des Blutdrucks wichtig ist, insbesondere in stressigen Zeiten der COVID-Pandemie.

„Sie müssen sich auch von negativen Nachrichten fernhalten, die in elektronischen und sozialen Medien so weit verbreitet sind. Sie sollten auch mit ihrem Frauenarzt in Kontakt bleiben und regelmäßig Ihren Blutdruck messen “, sagt Dr. Ranjan.

Eine schwangere Frau mit Bluthochdruck ist anfälliger und muss sehr vorsichtig sein, um nicht mit dem COVID-19-Virus in Kontakt zu kommen. „Speziell angemessenes COVID-Verhalten wie soziale Distanzierung, Händehygiene, Maske und strenge Blutdruckkontrolle mit Meditations- und Diät-Yoga-Medikamenten. Denken Sie daran, die Pillen einzunehmen, wenn Ihr Arzt Ihnen geraten hat, den Bluthochdruck zu kontrollieren, da unkontrollierter Bluthochdruck sowohl für Mutter als auch für Kind tödlich sein kann “, rät Dr. Ranjan.