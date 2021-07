Welt-Hepatitis-Tag 2021: Sensibilisierung für Prävention, Diagnose und Behandlung | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Der Welt-Hepatitis-Tag (WHD), der jedes Jahr am 28. Juli gefeiert wird, bringt die Welt unter einem Motto zusammen, um das Bewusstsein für die globale Belastung durch Virushepatitis zu schärfen und echte Veränderungen zu bewirken. 2021 lautet das Thema „Hepatitis kann nicht warten“. Dieses Thema spiegelt die Dringlichkeit der Anstrengungen wider, die erforderlich sind, um die Hepatitis als Bedrohung für die öffentliche Gesundheit bis 2030 zu beseitigen.

Hepatitis, die eine Leberentzündung verursacht, ist eine Gruppe von Infektionskrankheiten, die als Hepatitis A, B, C, D und E bekannt sind. Die Funktion der Leber besteht darin, Nährstoffe zu verarbeiten, das Blut zu filtern und Infektionen zu bekämpfen.

Hepatitis wird normalerweise durch eine Virusinfektion verursacht, aber es gibt mehrere Risikofaktoren für Hepatitis, wie übermäßiger Alkoholkonsum, Toxine, bestimmte Medikamente und bestimmte Erkrankungen. Die Weltgesundheitsorganisation hat Hepatitis als ein großes Gesundheitsproblem für Indien identifiziert.

Zum Gedenken an den Welt-Hepatitis-Tag hat Fortis Healthcare das Bewusstsein dafür und die Verfügbarkeit des Impfstoffs geschärft. Zu den Behandlungsoptionen sagte Dr. Jayant Sharma, Direktor für Gastroenterologie, Fortis Escorts Hospital, Jaipur: „Die Behandlungsmöglichkeiten werden durch die Art der Hepatitis bestimmt und ob die Infektion akut oder chronisch ist. Einige Hepatitis-Typen sind durch eine Impfung vermeidbar. Die COVID-19-Pandemie war ein Weckruf für die ganze Welt, um bei grippeähnlichen Symptomen vorsichtiger zu sein. Wir müssen sicherstellen, dass wir auch leichte Symptome ernst nehmen und wenn sie zu häufig auftreten oder anhalten, sollten sie sofort gemeldet werden. zu Händen eines Arztes.”

Passend zum diesjährigen Thema „Hepatitis can’t Wait“ sensibilisieren Ärzte die Öffentlichkeit darüber, wie leichte grippeähnliche Symptome wie Fieber, anhaltende Müdigkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen, Appetitlosigkeit ernst genommen und behandelt werden müssen rechtzeitig, damit die Art der Hepatitis erkannt, diagnostiziert und behandelt werden kann, bevor es zu spät ist.

Dr. Ajay Bhalla, Direktor, Gastroenterologie, Fortis Hospital, Noida, sprach über die Bedeutung der Sensibilisierung für Hepatitis und sagte: „Der Zweck des Gedenkens an den Welt-Hepatitis-Tag besteht darin, Menschen mit Hepatitis zu sensibilisieren und wie wir so viele Leben retten können indem Sie die notwendigen Vorkehrungen treffen. Während wir uns mit der COVID-19-Pandemie auseinandersetzen, hat die WHO erklärt, dass Hepatitis ein großes Problem darstellt. Fast 325 Millionen Menschen auf der ganzen Welt leben mit Virushepatitis und jedes Jahr sterben fast 1,34 Millionen Menschen an Hepatitis. “

Er fügte hinzu, dass “Menschen mit Hepatitis B oder chronischer Hepatitis C. einem höheren Risiko ausgesetzt sein können, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Hepatitis ist normalerweise schwer zu diagnostizieren, da sie mit leichten Pseudosymptomen beginnt. Grippe wie Fieber, Gliederschmerzen und Müdigkeit.” und die meisten von uns neigen dazu, dasselbe zu ignorieren.”

Seitdem wissen nur eine Handvoll Menschen, dass der Impfstoff gegen Hepatitis A und B verfügbar ist.

Hepatitis betrifft Hunderte Millionen Menschen auf der ganzen Welt, verursacht akute und chronische Krankheiten und tötet jedes Jahr fast 1,34 Millionen Menschen. Es kann nicht nur eine Lebererkrankung verursachen, sondern auch eine Person töten. In einigen Ländern ist Hepatitis B die häufigste Ursache für Leberzirrhose und kann auch Leberkrebs (HCC) verursachen.

Nach Angaben der WHO waren in Indien bis 2020 etwa 4 Millionen Menschen chronisch mit Hepatitis B infiziert und 60 bis 1,2 Millionen Menschen waren chronisch mit Hepatitis C infiziert. Laut dem Indian Journal of Medical Research in Indien etwa 2,5 Millionen Menschen sterben jedes Jahr an Virushepatitis oder deren Folgen. Da alle 30 Sekunden eine Person an einer Hepatitis-bedingten Krankheit stirbt, sollten die Menschen selbst in der aktuellen COVID-19-Krise nicht warten, um Maßnahmen gegen die Virushepatitis zu ergreifen.

Aditya Saini, Gründer und CEO von CNC PATHLAB, sagte: „Wir freuen uns darauf, Maßnahmen gegen Virushepatitis zu ergreifen. Es ist die siebthäufigste Todesursache weltweit. Obwohl Hepatitis A und B durch Impfung vermeidbare Krankheiten sind, tritt die Gesundheitsvorsorge in unserem Land aufgrund der stetig wachsenden Bevölkerung, ungleichen Zugangs zur Versorgung aufgrund von Kosten und Personalmangel oft in den Hintergrund.

Er schloss mit der Feststellung, dass “Politische Entscheidungsträger auf nationaler und regionaler Ebene ihr politisches und finanzielles Engagement für die Hepatitis-Reaktion erhöhen sollten. Sogar der Normalbürger sollte herauskommen, sich testen und behandeln lassen.”