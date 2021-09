Warum sind Partner füreinander emotional unerreichbar? | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Wir waren alle schon einmal dort, die Phase, in der wir uns in eine Person verlieben und alles scheint so perfekt zu sein. Ein Experte sagt, es sei völlig normal, diesen Prozess zu durchlaufen, aber was passiert als nächstes? Wie kann man von dieser Begeisterung zu etwas Stabilerem und Nachhaltigem übergehen? Wie können wir mit den Fehlern unseres Partners umgehen, wenn wir das Schmetterlingsstadium im Mutterleib überschritten haben?

Chandni Tugnait, Psychotherapeut, Life- und Business-Coach und Gründer und Direktor von Gateway of Healing, erklärt, dass es viele Gründe gibt, warum Menschen für ihre Partner emotional nicht erreichbar sind. Tugnait spricht darüber, was man gegen diese Trennung tun kann:

Zu sehr in der Verliebtheitsphase gefangen zu sein

Sich Hals über Kopf in jemanden zu verlieben ist nicht jedermanns Sache. Manche Menschen gehen Beziehungen ganz langsam ein, nehmen sich die Zeit, den anderen wirklich kennenzulernen und lassen langsam los, während andere in Beziehungen stürzen und sich nur auf die guten Dinge konzentrieren. Bis zu einem gewissen Grad tragen wir alle eine rosarote Brille, wenn wir in jemanden vernarrt sind; alles in unserer neuen Liebe scheint perfekt, also schließen wir, dass sie für uns geeignet sein müssen. Wir könnten auch dazu neigen, Probleme in der gesamten Beziehung zu übersehen, da wir von einem intensiven Drang nach Vervollständigung angetrieben werden, der uns daran hindert, die Dinge objektiv zu sehen. Aus diesem Grund können Menschen von ihren Partnern enttäuscht sein, wenn sie diese Verliebtheitsphase verlassen haben, einfach weil sie bestimmte Dinge von ihnen erwarten, die nie etabliert wurden.

Keine persönlichen Grenzen

Die eigenen Grenzen zu definieren ist etwas, mit dem viele von uns kämpfen, insbesondere in romantischen Beziehungen. Etwas Distanz zwischen dir und deinem Partner zu schaffen, kann beängstigend sein und es kann schwierig sein, das richtige Gleichgewicht zwischen zu großer Nähe und Erstickung durch die Beziehung zu finden. Wenn Sie jedoch starke Grenzen haben, können Sie diese Beziehung genießen, ohne sich darin zu verlieren.

Sie haben unrealistische Erwartungen

Für den Erfolg der Beziehung ist es sehr wichtig, realistische Erwartungen an das zu haben, worauf Sie sich einlassen, wenn Sie eine ernsthafte Beziehung beginnen. Viele Menschen neigen dazu, sich auf ein Scheitern vorzubereiten, weil sie unrealistische Erwartungen wecken; zum Beispiel erwarten sie vielleicht, dass ihr Partner immer verfügbar und bereit ist, ihre Beziehung an die erste Stelle zu setzen und andere Dinge auszulassen.

Schwierigkeiten haben, eigene Fehler zu akzeptieren

Der beste Weg für Ihren Partner, sich von Ihren Fehlern nicht überwältigt zu fühlen, besteht darin, sich einfach selbst damit abzufinden. Es gibt viele Menschen, die sich weigern, die Verantwortung für einige der Dinge zu übernehmen, die sie in Beziehungen falsch machen, aber sie sind immer verärgert, wenn ihre Lieben auf diese Fehler hinweisen, die wiederum den Konflikt zwischen ihnen anheizen. Es ist auch sehr wichtig, dass Sie sich in Ihren Partner einfühlen und versuchen, seinen Standpunkt zu verstehen, um eine gesunde Kommunikation aufzubauen.

Sie hören auf, sich anzustrengen

Sich anzustrengen ist das, was Beziehungen am Leben erhält. Wenn Menschen aufhören zu versuchen, die Dinge zum Laufen zu bringen, bedeutet dies normalerweise, dass sie das Interesse an der Beziehung verloren haben, sie aber trotzdem so lange wie möglich behalten möchten; normalerweise, weil sie Angst haben, allein oder einsam zu sein.

Sie fangen an zu denken, dass sie nichts Besseres verdienen

Viele von uns gehen neue Beziehungen mit der Vorstellung ein, dass wir niemanden besser verdienen, und akzeptieren daher alle Arten von inakzeptablem Verhalten von unseren Partnern. Wir könnten sogar selbst in dieser Situation sein! Denken Sie ein wenig darüber nach; Wenn Sie denken, dass Sie nichts Besseres verdienen, bedeutet dies, dass Sie eines Tages aufhören werden, jemanden zu finden, der wirklich gut für Sie ist, denn tief in Ihrem Inneren besteht immer noch die Idee, dass “sie so gut wie möglich sind”.

Sie hören auf, die Fehler ihres Partners zu sehen

Eine Beziehung kann nur funktionieren, wenn beide Menschen ihre Fehler erkennen und lernen, entsprechend damit umzugehen. Wenn dein Partner beispielsweise Probleme mit der Wutbewältigung hat, musst du besonders aufpassen, dass er nicht auf dir herumhackt, wenn er wütend wird oder einen Groll hegt, nachdem er sich beruhigt hat. Dies kann jedoch nur geschehen, wenn beide Partner bereit sind, über ihre Fehler zu sprechen und ihr Verhalten zu verbessern.

Sie drücken ihre Gefühle nicht aus

Selbst wenn es darum geht, unsere Gefühle auszudrücken, neigen manche Menschen dazu, es zu übertreiben, indem sie alles sagen, was ihnen in den Sinn kommt, ohne nachzudenken oder etwas zu sagen und alles zurückzuhalten. Dies führt normalerweise zu einer Überlastung oder einem Mangel an Informationen, was es für jeden schwierig macht, mit dem Geschehen Schritt zu halten. Das Schlimmste daran ist, dass es Ihrem Partner nie erlaubt, vollständig zu verstehen, wie Sie sich fühlen, so dass er Sie nicht trösten und Ihnen in schwierigen Situationen helfen kann. Das Sprechen ist sehr wichtig, wenn Sie lernen, was Sie stört und wie Sie es beheben können, während Ihr Partner Sie trotzdem versteht und trösten kann.

Sie fangen an zu denken, dass sie es nicht verdienen, glücklich zu sein

Dies kommt wieder auf den Punkt zurück, über den wir vorhin gesprochen haben, wenn Sie denken, dass Sie nichts Besseres verdienen und daher am Ende alle Arten von schlechtem Verhalten von Ihrem Partner akzeptieren. Es führt auch zu einem Gefühl der Apathie, denn egal was passiert, Ihr Leben wird immer an der gleichen Stelle stecken bleiben, an der es schwierig ist, etwas Neues oder Aufregendes zu passieren. Das wiederum macht Sie unglücklich.

Sie versuchen, die Kontrolle über ihre Beziehung zu übernehmen

Dies geschieht normalerweise, wenn Menschen Angst haben, ihre Lieben zu verlieren, also versuchen sie alles zu tun, um sie so lange wie möglich zu behalten. Der Versuch, jeden Aspekt einer Beziehung zu kontrollieren, führt jedoch normalerweise zu einem Mangel an Kommunikation, der den Partner emotional erstickt, belästigt, schmollen und das Entstehen einer gesunden Beziehung verhindert.

sie isolieren sich

Es kann sehr gefährlich sein, bis zu dem Punkt emotional nicht verfügbar zu sein, an dem Sie aufhören, Freunde zu haben, denn wenn niemand in der Nähe ist, der Sie unterstützt, wird es auch für Ihren Partner schwieriger, dies zu tun. Dies macht die Situation noch schlimmer, da es für jeden immer schwieriger wird, Ihnen aus diesem Teufelskreis zu helfen.

Sie sind einfach faul

Manche Menschen sind nicht in der Lage, Aufgaben zu erledigen oder gute Gewohnheiten beizubehalten, wenn sie aufhören darüber nachzudenken, was passieren würde, wenn sie bei etwas versagen. Es ist zum Beispiel leicht, Ihre Pläne in letzter Minute mehrmals zu stornieren, aber wenn sich diese Gewohnheiten im Laufe der Zeit aufbauen, wird Ihr Partner das Gefühl haben, dass seine Anwesenheit keine große Rolle spielt und dies normalerweise zu einer emotional missbräuchlichen Beziehung führt.

Sie denken, dass das Gras auf der anderen Seite grüner ist

Manche Leute wollen immer mehr, egal was passiert. Dies führt oft zu einer Verschlechterung ihrer Beziehungen, da sie im Außen nach besseren Dingen suchen, obwohl sie bereits alles in sich und um sich herum haben. Im Laufe der Zeit können Sie eine Einstellung entwickeln, in der Sie ständig etwas anderes wollen oder zu viel von Ihrem Partner erwarten, was dazu führen kann, dass er sich von Ihnen weniger geliebt fühlt.

Sie verirren sich unterwegs

Manchmal vergessen wir unsere Gefühle oder unsere Wünsche, weil wir uns von alltäglichen Aufgaben mitreißen lassen. Dies geschieht normalerweise nach langfristigen Beziehungen, in denen Partner das Gefühl haben, dass sie nichts tun können, ohne dass ihr Partner sie die ganze Zeit unterstützt und alles besser macht. Letztendlich ist es schwer zu fühlen, dass Sie eine eigene Identität haben, weil die andere Person anfängt, zu viel Kontrolle über Ihr Leben zu übernehmen.

Sie fühlen sich wohl mit der Routine

Manche Leute wissen nicht, wie sie aus einem Trott herauskommen, also tun sie nichts dagegen und fühlen sich auch auf emotionaler Ebene mit ihrem Partner verbunden. Dies geschieht normalerweise, wenn man mit der aktuellen Situation selbstgefällig wird und sich keine Sorgen mehr macht, die Dinge zwischen ihnen zu verbessern. Lässt man sich diese Veränderungsmöglichkeiten entgehen, entsteht nur eine Beziehung, die nicht mehr existiert oder keinen Wert hat.

Sie werden selbst giftig

Manchmal sind Menschen einfach emotional nicht verfügbar, weil ihre eigenen Probleme aus früheren Erfahrungen resultieren oder weil sie denen ausgesetzt sind, die sie zu lange durchmachen. Wenn Sie sich mit destruktiven Menschen umgeben, werden Sie früher oder später einen giftigen Lebensstil entwickeln, der für alle um Sie herum ausnahmslos ungünstig ist.

Passen Sie auf, übernehmen Sie Verantwortung und pflegen Sie die Beziehung zu Ihrem Partner, indem Sie für ihn emotional verfügbar sind und dasselbe für sich selbst zulassen. Bestätigen Sie Ihr Engagement, überraschen Sie Ihren Partner und stehen Sie vor allem für ihn zur Verfügung.