Warum sich die Delta COVID-Variante schnell verbreitet | quickly Gesundheitsinfo

Peking: Menschen, die mit der Delta-Variante von COVID-19 infiziert sind, produzieren deutlich mehr Viren als diejenigen, die mit der ursprünglichen Version des Coronavirus infiziert sind, was die Verbreitung einer Studie zufolge sehr leicht macht.

Forscher des Guangdong Provincial Center for Disease Control and Prevention in China haben herausgefunden, dass die Viruslast – ein Maß für die Dichte der Viruspartikel im Körper – bei Menschen, die mit der Delta-Variante infiziert sind, etwa 1.000-mal höher ist als bei Menschen, die mit der Original. Stamm des Coronavirus, berichtete Nature.

Aktuelle Schätzungen deuten darauf hin, dass die Delta-Variante möglicherweise mehr als doppelt so übertragbar ist wie der ursprüngliche Stamm von SARS-CoV-2, dem Virus, das COVID-19 verursacht. Die Variante, die Ende 2020 erstmals in Indien identifiziert wurde, ist mittlerweile die vorherrschende Sorte und hat sich in mindestens 111 Ländern verbreitet.

Das Team verfolgte 62 Personen, die nach der Exposition gegenüber COVID-19 unter Quarantäne gestellt wurden, und testete ihre Viruslast während der gesamten Infektion täglich, um zu sehen, wie sie sich im Laufe der Zeit veränderte. Anschließend verglichen die Forscher die Infektionsmuster der Teilnehmer mit denen von 63 Personen, die sich 2020 mit dem ursprünglichen Stamm von SARS-CoV-2 infiziert hatten.

Die vor Drucklegung veröffentlichten Ergebnisse zeigten, dass das Virus erstmals vier Tage nach der Exposition bei Menschen mit der Delta-Variante nachweisbar war. Andererseits dauerte es durchschnittlich sechs Tage, bis der ursprüngliche Stamm beim Menschen vorhanden war. Dies deutet darauf hin, dass Delta sich viel schneller repliziert, sagte der Epidemiologe Jing Lu von der chinesischen CDC.

Menschen, die mit Delta infiziert waren, hatten auch eine bis zu 1.260 Mal höhere Viruslast als diejenigen, die mit dem ursprünglichen Stamm infiziert waren.

Die Kombination aus einer hohen Viruszahl und einer kurzen Inkubationszeit ist sinnvoll, um die erhöhte Übertragbarkeit von Delta zu erklären, sagte Benjamin Cowling, ein Epidemiologe an der Universität von Hongkong, gegenüber Nature.

Mit Delta infizierte Menschen tragen eine hohe Anzahl von Viren in ihren Atemwegen, was bedeutet, dass sie zu Superpropagatoren werden und mehr Menschen infizieren können. Darüber hinaus erschwert eine kurze Inkubation die Kontaktverfolgung, stellten die Forscher fest.

„Alles zusammengenommen, Delta ist wirklich schwer aufzuhalten“, sagt Cowling.