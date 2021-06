Warum in heißen Sommern nackt zu schlafen ist vielleicht NICHT gut für Sie! | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Da die Temperaturen steigen, ändern sich die Schlafgewohnheiten einiger. Noch während wir beginnen, die schweren Decken, den langen Pyjama und die bequeme Kleidung abzulegen, lässt die feurige Hitze den tiefen Schlaf zu einem fernen Traum werden.

Experten glauben, dass es nicht die beste Idee ist, nackt zu schlafen, um eine heiße Sommernacht zu überstehen.

Nachteile, in heißen Nächten nackt zu schlafen

In einem Interview mit Cosmopolitan erklärt Julius Patrick, leitender Schlafphysiologe am Cromwell Hospital in Bupa, dass diese Praxis Ihren Schlaf verschlechtern kann. Wie? „Oder“ Was? Nun, zunächst einmal verhindert es, dass Schweiß von Ihrem Körper verdunstet, wodurch der kühlende Effekt der Schweißverdunstung beseitigt wird. Im Grunde haben Sie also einen verschwitzten Körper und keinen Kühleffekt.

Anstatt mit Ihrem Geburtstagskostüm zu gehen, rät Schlafphysiologe Julius Patrick, “leichte Laken” wie Baumwolle zu tragen, Laken während des Schlafens zur Schweißaufnahme und -verdunstung.

Tipps zum Schlafen während einer Hitzewelle

Hier sind einige weitere einfache Möglichkeiten, um bei zu heißer Hitze für einen angenehmen Schlaf zu sorgen: Öffnen Sie die Fenster, wenn es draußen kühler ist, entscheiden Sie sich für dünne Tagesdecken und nehmen Sie schließlich vor dem Schlafengehen eine heiße Dusche du schläfst schneller ein.

Warum guter Schlaf wichtig ist

Neben dem erfrischenden Gefühl, das wir nach einem erholsamen Schlaf bekommen, gibt es eine Fülle von Vorteilen, die sich aus einem guten Schlaf ergeben. Es verbessert das Gedächtnis, sorgt für ein längeres Leben und ein gesundes Gewicht, regt die Kreativität an, schärft die Aufmerksamkeit und baut Stress ab.

Wir wünschen Ihnen einen erholsamen Schlaf in diesem Sommer!