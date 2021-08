Warum die weltweite Ausrottung von COVID besser erreichbar ist als Polio | Gesundheitsinfo

Wellington: Laut einer Analyse von Experten des öffentlichen Gesundheitswesens ist die Ausrottung von COVID-19 auf der ganzen Welt theoretisch besser erreichbar als bei Polio, aber viel weniger als bei Pocken.

Die Forscher, die in der internationalen Zeitschrift BMJ Global Health schreiben, bewerteten die Machbarkeit der Ausrottung der drei Krankheiten nach technischen, gesellschaftspolitischen und wirtschaftlichen Faktoren.

Die Pocken, die 1980 für ausgerottet erklärt wurden, hatten die höchste durchschnittliche Punktzahl für die Durchführbarkeit der Ausrottung. Er hatte eine durchschnittliche Punktzahl von 2,7 auf einer dreistufigen Skala bei 17 Variablen. Im Vergleich dazu hatte COVID-19 eine durchschnittliche Punktzahl von 1,6 und Polio einen Durchschnitt von 1,5.

Experten der University of Otago in Neuseeland definierten Eliminierung als das Nullen der Inzidenz von Infektionen, die durch einen bestimmten Erreger in einem definierten geografischen Gebiet als Ergebnis bewusster Bemühungen verursacht wurden; während die Ausrottung der Infektion die dauerhafte Reduzierung der weltweiten Infektionshäufigkeit durch einen bestimmten Erreger als Ergebnis gezielter Bemühungen auf Null bedeuten würde.

Die Kombination aus Impfprogrammen, öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen und dem weltweiten Interesse am Kampf gegen COVID-19 trägt laut Nick Wilson, Professor an der Universität, zur Ausrottung bei.

„Die Eliminierung von COVID-19 auf Länderebene wurde in verschiedenen Teilen des asiatisch-pazifischen Raums über lange Zeiträume erreicht und aufrechterhalten, was darauf hindeutet, dass eine globale Ausrottung möglich ist“, sagte Wilson und fügte hinzu, dass die Analyse COVID-19 platziert Beseitigung im Rahmen des Machbaren im Hinblick auf die technische Machbarkeit.

Impfprogramme sind für die weltweite Ausrottung von Pocken und zwei der drei Poliovirus-Serotypen verantwortlich. Einige andere Krankheiten stehen kurz davor, ohne den Einsatz von Impfstoffen ausgerottet zu werden, wobei China kürzlich das 40. Land wurde, das als malariafrei zertifiziert wurde.

Obwohl der Fokus auf der Notwendigkeit lag, eine Herdenimmunität zu erreichen, um COVID-19 zu besiegen, ist die Immunität der Bevölkerung möglicherweise nicht unbedingt erforderlich, um die Krankheit zu bekämpfen, da die Pocken ausgerottet wurden sagte. .

Die Herausforderung bei der Ausrottung von COVID-19 von Pocken und Polio umfasst die geringe Akzeptanz von Impfstoffen in einigen Ländern und das Auftreten von Varianten des Pandemievirus, die möglicherweise übertragbarer sind oder Schutzimpfungen umgehen können.

Aber das Virus wird schließlich die Grenze seiner Fähigkeit erreichen, in infektiösere Formen zu mutieren, und es werden wahrscheinlich neue Impfstoffe entwickelt, um mit den sich ändernden Stämmen der Krankheit fertig zu werden, sagte Wilson.

Weitere Herausforderungen sind die hohen Kosten für die Immunisierung der Weltbevölkerung und die Modernisierung der Gesundheitssysteme sowie die Erzielung einer internationalen Zusammenarbeit angesichts aggressiver wissenschaftsfeindlicher Bewegungen und Impfnationalismus. Obwohl das Pandemievirus Populationen von Wild- und Haustieren infizieren kann, ist es unwahrscheinlich, dass es eine ernsthafte Herausforderung für die Ausrottung darstellt.