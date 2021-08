Vorteile von Basilikum: entzündungshemmend, antioxidativ, immunstimulierend, schmerzstillend | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Basilikum, wissenschaftlich bekannt als Ocimum basilicum, und auch als großes Basilikum bekannt, ist ein Küchenkraut aus der Familie der Lippenblütler (Minzgewächse). Als gängiges aromatisches Kraut wird es typischerweise verwendet, um einer Vielzahl von Rezepten Geschmack zu verleihen, aber was überraschen mag, ist, dass Basilikum verschiedene gesundheitliche Vorteile hat, die es für seine Immuneigenschaften bekannt machen.

Basilikumsamen oder ätherisches Basilikumöl tragen nachweislich zur Vorbeugung einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen bei, was es zu einem der wichtigsten heute bekannten pflanzlichen Heilmittel macht. Basilikum enthält Komponenten der Vitamine A, C, E, K und Omega 3, einschließlich kühlender Komponenten. Es enthält auch Mineralien wie Kupfer, Kalzium, Mangan, Phosphor, Zink und Kalium. Basilikum ist ein uraltes ayurvedisches Kraut und hat eine Vielzahl von nachgewiesenen Vorteilen, darunter ein entzündungshemmendes, antioxidatives, immunstärkendes, schmerzlinderndes und blutgefäßschützendes Mittel.

Dieses Kraut enthält auch kühlende Komponenten, was es für den Sommer sehr nützlich macht. Es entgiftet den Körper und hält den Rhythmus der Körpertemperatur aufrecht. Zusätzlich zu den Vorteilen enthält Basilikum flüchtige ätherische Öle, die reich an Antioxidantien sind, die als hydrophob gelten, was bedeutet, dass sie sich nicht in Wasser auflösen und leicht und klein genug sind, um die Luft und die Poren unserer Haut zu passieren. Das flüchtige ätherische Öl von Basilikum verleiht dem Kraut seinen unverwechselbaren Geruch und Geschmack, aber Basilikum enthält große heilende Eigenschaften.

In der langen Geschichte des Ayurveda wurden Basilikumsamen auch Tukmaria-Samen genannt. Diese Samen können die Darmgesundheit fördern, Ihre Ballaststoffquote ergänzen, den Blutzucker senken, beim Abnehmen helfen und auch den Cholesterinspiegel senken. Es gibt über 60 Basilikumsorten, wobei süßes Basilikum eine der am häufigsten verwendeten ist. Das Gras hat abgerundete Blätter, die oft spitz zulaufend sind. Es ist eine leuchtend grüne Pflanze, obwohl einige Sorten violette oder rote Nuancen in ihren Blättern haben, ist Basilikum eine farbenfrohe und würzige Ergänzung zu vielen verschiedenen Gerichten.

Es wurde beobachtet, dass viele Köche Basilikum verwenden, um ihr Dessert zu verdicken, anstatt künstliches / ungesundes Pulver zu verwenden. Manchmal sind die Leute nicht in der Lage, den Unterschied zwischen Chiasamen und Basilikumsamen zu erkennen, um zu verdeutlichen, dass Basilikumsamen von Natur aus unterschiedlich sind, sie sind größer und in ihrem Aussehen etwas stumpfer. Diese Kräuter werden in verschiedenen Rezepturen als kühlende Komponente in Desserts, Getränken und Fruchtsäften zur Abkühlung auch gegen die Sommerhitze verwendet.

Probieren Sie für eine bessere Verdauung, Gewichtsabnahme und das Immunsystem dieses einfache Rezept, das leicht zu Hause zubereitet werden kann:

* Nehmen Sie 2 Teelöffel Basilikumsamen (Sabja) + Fügen Sie 1/2 Liter Wasser hinzu + 10 zerdrückte Minzblätter

* 1/2 Teelöffel gemahlener Zimt + Etwas Sendha-Salz (Himalaya-Rosa-Salz)

* Oder um eine süßere Version zu machen, können Sie Bio-Honig hinzufügen.

* Gut mischen und trinken.

Dieses Rezept wird dazu beitragen, Giftstoffe aus unserem Körper zu entfernen und ihn leicht und gesund zu machen.