Vorherige COVID-Infektion hat keinen Einfluss auf den IVF-Erfolg: Studie | Gesundheitsinfo

London: Die Eierstockreserve von Frauen, die zuvor mit SARS-CoV-2, dem Virus, das COVID-19 verursacht, infiziert ist, wird nicht negativ beeinflusst und ihre Chancen auf eine erfolgreiche Kinderwunschbehandlung bleiben laut einer Studie unverändert.

Die Eierstockreserve beschreibt die Fähigkeit des Eierstocks, Eizellen für die Befruchtung (natürlich und medizinisch) und die Schwangerschaft zu produzieren.

Die Studie, die von Forschern der IVI Madrid, einer Fruchtbarkeitsklinik in Spanien, geleitet wurde, beruhigt diejenigen, die eine IVF-Fruchtbarkeitsbehandlung in Betracht ziehen, weiter. Die Ergebnisse wurden auf der 37. ESHRE-Jahrestagung präsentiert, die vom 26. Juni bis 1. Juli online stattfand.

Die Studie beschrieb eine intrauterine plazentare oder angeborene Infektion als unwahrscheinlich und berichtete, dass eine perinatale Infektion, die bei und nach der Geburt festgestellt wurde, eine wahrscheinlichere Erklärung für eine neonatale Infektion war.

Das Team überwachte den Hormonspiegel bei den 46 Frauen, die sich zwischen Mai und Juni 2020 in Spanien einer IVF unterzogen, einschließlich Messungen des Anti-Müller-Hormons (AMH) – ein Marker der Eierstockreserve. AMH hat sich in den letzten Jahren zu einer weit verbreiteten Messung in Fruchtbarkeitskliniken entwickelt, die in der Lage ist, vorherzusagen, wie Patienten auf die Stimulation der Eierstöcke bei IVF ansprechen könnten.

Er schlug vor, dass sie zu Beginn der Behandlung normal oder schwach auf die Stimulation der Eierstöcke ansprechen würden.

„Im Allgemeinen zeigten die Daten keine Variation der AMH-Werte vor und nach der Infektion mit SARS-CoV-2, und wir können davon ausgehen, dass die Chancen auf eine erfolgreiche Fruchtbarkeitsbehandlung intakt geblieben sind“, sagte Dr. Maria Cruz Palomino vom IVI Madrid.

Die Ergebnisse zeigten jedoch einen leichten Rückgang der AMH-Werte bei denjenigen, von denen erwartet wird, dass sie normal ansprechen, was Palomino sagte, dass es kein „drastischer Rückgang“ sei und es unwahrscheinlich sei, dass die Eierstockreserve beeinträchtigt wird – noch, fügte sie hinzu, „können wir diese Variation einer Infektion mit SARS-CoV-2″.

Es gab Bedenken, dass das Virus in seine Zielzellen eindringt, indem es an den ACE2-Rezeptor bindet, der in den Eierstöcken (sowie der Gebärmutter, Vagina und Plazenta) weit verbreitet ist. Dies hat bei Frauen, die eine Fruchtbarkeitsbehandlung in Erwägung ziehen, zu einiger Angst geführt.

Die Studie legt jedoch nahe, dass die AMH-Spiegel zwar als Marker für die ovarielle Reserve variieren, diese jedoch von der Reaktion der Patientin auf die Stimulation der Eierstöcke und nicht von einer früheren Infektion abhängen. „Dennoch können wir davon ausgehen, dass die Erfolgsaussichten einer Kinderwunschbehandlung intakt bleiben“, sagte Palomino.