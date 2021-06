Vor 20.000 Jahren gab es einen Ausbruch des Coronavirus, Studienergebnisse | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Eine Studie ergab, dass Südostasien vor 20.000 Jahren von einem Coronavirus-Ausbruch heimgesucht wurde. Er gelangte zu diesen Ergebnissen, indem er menschliche Genome verfolgte, da sie evolutionäre Informationen enthalten, und 42 Gene fand, die sich als Reaktion auf den Ausbruch des Coronvirus entwickelt haben.

Die Studie mit dem Titel “Eine alte Virusepidemie, bei der Gene vor über 20.000 Jahren in Ostasien mit dem Wirts-Coronavirus interagieren” wurde in der Zeitschrift Current Biology veröffentlicht.

„Die Studie unterstreicht das Versprechen von sich weiterentwickelnden Informationen, um zukünftige Pandemien besser vorhersagen zu können. Es ist wichtig zu beachten, dass die Anpassung an vergangene Virusepidemien in bestimmten menschlichen Populationen nicht unbedingt einen Unterschied in der genetischen Anfälligkeit zwischen verschiedenen menschlichen Populationen impliziert. “

Drei Coronaviren, nämlich COVID-19, SARS und MERS, haben sich in den letzten 20 Jahren daran angepasst, die menschliche Bevölkerung zu infizieren und schwere Atemwegserkrankungen zu verursachen. Jedes dieser Coronaviren ist von Fledermäusen oder anderen Säugetieren in unsere Spezies gesprungen.

In der Studie heißt es auch, dass sozioökonomische Faktoren wie Zugang zur Gesundheitsversorgung, Tests und Exposition am Arbeitsplatz eine wichtige Rolle bei der Epidemiologie des Virus spielen.

STUDIE KANN BEI DER ENTWICKLUNG DES COVID-19-DROGENS HELFEN

Die Studie kann bei der Medikamentenentwicklung für das neuartige Coronavirus oder COVID-19 helfen. Yassine Souilmi, Postdoktorandin an der University of Adelaide in Australien und Mitautorin der neuen Studie, sagt, dass die 42 von ihnen untersuchten Gene, die als Reaktion auf die alte Epidemie entstanden sind, von Wissenschaftlern untersucht werden können, um die Immunantwort zu verstehen und Medikamente gegen COVID- 19.

“Es sagt uns tatsächlich molekulare Knöpfe, um die Immunantwort auf das Virus anzupassen”, sagte Dr. Souilmi der New York Times.