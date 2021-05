Vitaminreiche Superfoods zur Reduzierung von Angst und Stress Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Gesunde Ernährung, Bewegung, Yoga, Meditation, Musik hören oder einem Hobby nachgehen sind bekannte Strategien zur Stressreduktion. Vitamine sind neben vielen anderen gesundheitlichen Vorteilen ein wesentlicher Baustein bei Ihrer Suche nach makelloser, strahlender Haut. Es stärkt das Immunsystem und erhöht die Widerstandsfähigkeit des Körpers in Stresssituationen. Die Ernährungsberaterin Vidhi Chawla listet einige vitaminreiche Lebensmittel auf, die wir in unsere Ernährung aufnehmen sollten:

Orangen

Orangen, reich an Vitamin C, können helfen, Stresshormone abzubauen und das Immunsystem zu stärken. Untersuchungen an Bluthochdruckpatienten zufolge kann eine Erhöhung der Vitamin-C-Zufuhr Ihren Blutdruck und Ihren Spiegel des Stresshormons Cortisol senken.

Spinat

Spinat ist ein nahrhaftes grünes Blattgemüse, das reich an Kalzium, B-Vitaminen, Eisen und Antioxidantien ist. Eines der Lebensmittel, das Angstzustände lindern kann, ist Spinat. Magnesium ist in 157 mg pro Tasse Spinat enthalten, was 40% Ihres Tagesbedarfs entspricht. Tatsächlich kann ein Magnesiummangel Kopfschmerzen, Müdigkeit und stressbedingte Symptome verursachen. Sie sind kohlenhydratarm, können als Teil einer Diät zur Gewichtsreduktion verwendet werden und sind für Menschen mit Bluthochdruck von Vorteil.

Eier

Wegen ihres hohen Nährstoffgehalts werden Eier oft als natürliches Multivitaminpräparat bezeichnet. Eine der wenigen natürlichen Vitamin-D-Quellen ist das Vollei. Ganze Eier sind reich an Vitaminen, Mineralien, Aminosäuren und Antioxidantien, die alle für eine gesunde Stressreaktion notwendig sind. Ganze Eier sind besonders reich an Cholin, einem Nährstoff, der nur in wenigen Lebensmitteln in hoher Konzentration vorkommt. Cholin fördert nachweislich die Gesundheit des Gehirns und kann vor Stress schützen.

Nüsse

Nüsse sind reich an Nährstoffen, darunter B-Vitamine und Omega-3-Fettsäuren. B-Vitamine sind ein wesentlicher Bestandteil einer gesunden Ernährung und können helfen, Stress abzubauen. Mandeln, Pistazien und Walnüsse können sogar helfen, den Blutdruck zu senken. Nüsse und Samen sind auch reich an Magnesium, was von Vorteil ist, da Magnesium mit einer besseren Angstbewältigung in Verbindung gebracht wird.

Rechtsanwälte

B-Vitamine sind für die Gesundheit unserer Nerven und Gehirnzellen notwendig, und ein Vitamin-B-Mangel kann Angstzustände verursachen. Avocados sind reich an B-Vitaminen, die dafür bekannt sind, Stress abzubauen. Sie sind auch reich an einfach ungesättigten Fettsäuren und Kalium, die beide dazu beitragen, den Blutdruck niedrig zu halten.

Blaubeeren

Blaubeeren mögen klein erscheinen, aber sie sind reich an Antioxidantien und Vitamin C, was sie zu wirksamen Stressabbauern macht. Unser Körper braucht Vitamin C und Antioxidantien, um Zellen zu reparieren und zu schützen, wenn wir gestresst sind. Während Blaubeeren für sich genommen köstlich sind (versuchen Sie sie für einen kalten Beerensnack einzufrieren), gibt es keinen besseren Weg, die Ernährung in einer Portion ballaststoffreichem Joghurt oder Müsli zu verbessern, als sie dazuzugeben.

Ashwagandha

Ashwagandha ist ein ayurvedisches Kraut, das Ihnen helfen kann, mit körperlichem und geistigem Stress umzugehen. Hier ist eine einzigartige Möglichkeit, Ashwagandha in Ihre Ernährung aufzunehmen. Nehmen Sie 1 Teelöffel Ashwagandha-Pulver in Ghee und mischen Sie Dattelzucker, Honig, Jaggery oder Kokosnusszucker (eine dieser süßenden Zutaten) unter. Verbrauchen Sie die Mischung etwa 20 Minuten vor dem Frühstück oder später am Tag mit einer Tasse Milch. Wenn Stress das Einschlafen erschwert, ist es am besten, Ashwagandha nachts einzunehmen, da es den Schlaf fördern kann. Ashwagandha wurde auch mit einem niedrigeren Cortisolspiegel am Morgen in Verbindung gebracht.