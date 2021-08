Verwenden Sie Neem und Aloe Vera in dieser Monsunsaison für makellose Haut Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Wer liebt nicht taufrische Haut während der Monsunzeit mit minimalem Aufwand? Die Monsunzeit bringt ihre eigenen Herausforderungen mit sich, die eine andere Art von Hautpflege erfordern. Die Luftfeuchtigkeit in dieser Zeit wirkt sich sicherlich negativ auf die Beschaffenheit unserer Haut aus.

Da wir die Kleidung mit den Jahreszeiten wechseln, ist es wichtig, unsere Hautpflegeroutine weiterhin an den Wechsel der Jahreszeiten anzupassen. Während des Monsuns ist es wichtig, unsere Haut mit Produkten zu behandeln, die nähren, ohne eine Fettschicht zu hinterlassen, die die Haut mit Feuchtigkeit versorgen und weich machen. Der Regen verursacht Trockenheit, Juckreiz, stumpfe Haut, die zu Akne und anderen Hautallergien führt. Auch das Bedürfnis nach Schutz vor Keimen steigt während des Monsuns mit dem zusätzlichen Schwitzen durch die Zunahme der Luftfeuchtigkeit. Daher ist das beste Ritual, das Sie in Ihre Baderoutine integrieren können, die regelmäßige Verwendung von Inhaltsstoffen wie Neemöl und Aloe Vera.

Sehen wir uns ihre Vorteile an:

Neem und Aloe Vera haben aktive natürliche Komponenten mit Vorteilen wie nährend, beruhigend und schützen die Haut vor Schadstoffen und Keimen. Diese Inhaltsstoffe sind mit antibakteriellen und entzündungshemmenden Eigenschaften angereichert, die für alle Hauttypen geeignet sind, da sie die Haut gründlich reinigen und das Gleichgewicht der Ölproduktion aufrechterhalten. Sie sind reich an Vitamin A, C und E, die Antioxidantien sind, die freie Radikale / Abfallprodukte, die von unseren Zellen freigesetzt werden, neutralisieren und die allgemeine Gesundheit der Haut verbessern.

Eine Kombination aus beiden kann helfen, die endlosen Hautprobleme zu heilen, die uns während der Monsunzeit beunruhigen:

* Beseitigt übermäßige Talgbildung und Hautausschläge – Neem und Aloe Vera helfen bei der Tiefenreinigung der Haut. Es hilft außerdem, überschüssiges Öl zu entfernen, das sich ansammelt und schwere Akne und Rötungen auf der Haut verursacht. Die magische Kombination mit ihren antibakteriellen Eigenschaften hilft, Oberflächen- oder Ölansammlungen auf der Haut zu verhindern und die Gesamttextur zu verbessern. Die regelmäßige Anwendung der beiden Inhaltsstoffe zusammen hinterlässt die Haut strahlend und verjüngt.

* Eine natürliche Erhöhung der Flüssigkeitszufuhr – Bei feuchtem Wetter kann Fett der größte Fluch sein. Aloe Vera hat wasserdichte Eigenschaften. Es wirkt als natürlicher Feuchtigkeitsspender und verhindert, dass die Haut austrocknet, ohne die fettigen Elemente zu verpacken, die Sie in normalen Cremes und Feuchtigkeitscremes finden könnten. Vollgepackt mit Antioxidantien und Vitaminen hilft es, verstopfte Poren zu minimieren. Täglich angewendet spendet Aloe Vera Feuchtigkeit und erfrischt die Haut.

* Verhindert Hautinfektionen – Neem ist eines der besten antibakteriellen, antimykotischen und antiviralen Mittel auf dem Planeten Erde. Es schützt die Haut vor verschiedenen Hautinfektionen, insbesondere wenn Sie im Regen nass werden, durch nasse Straßen waten oder über einen längeren Zeitraum verschwitzte Kleidung tragen. In Kombination mit Aloe Vera in einem Alltagsprodukt wie einem Duschgel verwendet, kann es vor Infektionen geschützt bleiben und gleichzeitig die Haut gesund, glatt und geschmeidig halten.

* Wirkt als Peeling und Anti-Pollution-Mittel – Die Feuchtigkeit des Wetters während dieser Jahreszeit führt zur Erweiterung der Poren, was das Ausbrechen von Mitessern und Whiteheads verstärkt. Übermäßiges Schwitzen kann auch eine Keimbelastung auf unserer Haut verursachen, insbesondere unter den Armen, in den Kniekehlen, die einer Tiefenreinigung bedürfen. Neem und Aloe Vera Duschgel können helfen, Ihre Haut von diesen unerwünschten Gästen zu befreien. Ihre Peeling-Eigenschaften helfen, die Poren zu reinigen, die Haut von innen heraus zu reinigen, ohne die Haut auszutrocknen oder in irgendeiner Weise zu schädigen. Außerdem neutralisieren sie die schädlichen Auswirkungen von Schadstoffen, reinigen die Stadt von Schadstoffen und Umweltstressoren des Alltags und stellen das Aussehen und das Gefühl Ihrer Haut wieder her.