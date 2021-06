Vatertag 2021: Vier gesunde Tipps, um Ihren Vater gesund zu halten | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Die Pandemie hat viele von uns dazu veranlasst, unsere Lebensweise neu zu erfinden und die potenziellen Gesundheitsrisiken zu erkennen. Schenken Sie Ihrem Vater Gesundheit, indem Sie ihn auf eine intelligente Ernährung und etwas Bewegung bringen. Stellen Sie sicher, dass er kleine Änderungen im Lebensstil vornimmt, um eine positive Wirkung zu erzielen, beginnend mit diesen vier Tipps.

Überprüfen Sie Ihren Blutdruck

Der Zusammenhang zwischen übermäßiger Natriumaufnahme und Bluthochdruck (Hypertonie) ist kein Geheimnis. Der Welt-Hypertonie-Tag im Mai hat uns auch daran erinnert, wie wichtig es ist, diesen stillen Killer zu kontrollieren. Tatsächlich hat sich herausgestellt, dass die Regulierung der Salzaufnahme in der Nahrung sehr effektiv bei der Kontrolle des Blutdrucks sein kann. Helfen Sie Ihrem Vater also, seine Salzaufnahme zu begrenzen, indem Sie zum Beispiel natriumarmes jodiertes Salz verwenden – Salz mit mindestens 15 Prozent weniger Natrium von einer vertrauenswürdigen Marke. Eine weitere effektive Strategie besteht darin, ihnen zu helfen, auf alternative Geschmacksrichtungen umzusteigen: Schneiden Sie Zitronenspalten, Chiliflocken und schwarzes Pfefferpulver, Zwiebelpulver und Knoblauchpulver sind gute Optionen. Auch Kräuter wie Koriander, Petersilie, Minze, Oregano, Thymian und Basilikum eignen sich gut.

Versuchen Sie Folgendes: Mischen Sie 5 Teile geröstete, pulverisierte Sesamsamen mit 1 Teil Salz (hochwertiges jodiertes Salz) und verwenden Sie sie als Aroma. Der Punkt ist, dass, obwohl der Gesamtjodbedarf eines Erwachsenen weniger als einen Löffel beträgt, weil es kein Jodspeicherorgan im Körper gibt, es notwendig ist, dass Jod in unserer täglichen Ernährung enthalten ist. Salz ist für diesen Zweck ein sehr wirksames Mittel und hilft ihnen auch, ihren Jodbedarf zu decken.

Farbtherapie

Stellen Sie sicher, dass sie einen Teller voller appetitlicher Farben essen. Eine bunte Ernährung, die einfachste und effektivste Art ist, für Wohlbefinden zu sorgen und eine Vielzahl von Krankheiten in Schach zu halten. Und wann gibt es einen besseren Zeitpunkt als am Vatertag, um unseren Vätern die Bedeutung dieser einfachen Regenbogen-Essregel zu wiederholen. Dieser einfache Schritt wird ihnen reiche Dividenden in Bezug auf eine bessere Gesundheit und Langlebigkeit auszahlen.

Hydrat. Hydrat. Hydrat.

Es ist leicht zu vergessen, in Eile genug Wasser zu trinken, um Dinge zu erledigen. Aber es kann die Leistungsfähigkeit Ihres Vaters beeinträchtigen, zu Gehirnnebel führen und sogar seine Immunität senken. Um Dehydration vorzubeugen, teilen Sie ihnen diesen einfachen Plan mit: Beginnen Sie den Tag mit 2 Gläsern Wasser. Trinken Sie 1 Liter Wasser zur Mittagszeit und dann noch einen zum Abendessen. Planen Sie außerdem nach jeder Mahlzeit ein zusätzliches Glas lauwarmes Wasser ein. Damit wird der tägliche Wasserbedarf gedeckt.

Verpassen Sie nicht die Übung

Die Sperrung und das Virus haben das Trainingsprogramm aller beeinträchtigt: Der Zugang zu Fitnessstudios ist schwierig und Spaziergänge sind nicht einfach. Dies ist jedoch kein Grund, die Bewegung komplett einzustellen. Schließlich brauchen sie mehr dieser zusätzlichen Kalorien als je zuvor (und sie brauchen auch die zusätzliche Hilfe von Endorphinen, um den launischen Blues abzuwehren). Also bitte deinen Vater, kreativ zu werden. Machen Sie kurze After-Dinner-Spaziergänge durch das Haus oder den Balkon/Garten (egal wie klein oder groß) oder melden Sie sich für eine Online-Yoga-Klasse an.

Da die Gesundheit in diesen Zeiten im Vordergrund steht, stellen Sie sicher, dass Ihr Vater die besten Chancen auf einen gesunden Lebensstil hat. (Beratung von Kavita Devgan, Ernährungsberaterin, Tata Salt)