Variante B1617 verbreitet sich mit „erschreckender Geschwindigkeit“ um die Welt: Experten | Gesundheitsinfo

Singapur: Die COVID-19-Variante B1617 breitet sich mit “erschreckender Geschwindigkeit” weltweit aus und könnte die Pandemie verschlimmern – vor allem in Ländern mit niedrigen Impfraten, so die neueste Einschätzung des Virus durch Experten hier.

Der Stamm B1617 wird weltweit immer dominanter und es wird nicht das letzte Mal sein, dass das Virus mutiert ist, berichtete die Strait Times am Sonntag.

“Erschreckend ist die Geschwindigkeit, mit der sich diese Variante in der Gemeinschaft ausbreiten und zirkulieren kann, was oft die Fähigkeit von Kontaktverfolgungseinheiten übersteigt, exponierte Kontakte zu verfolgen und zu isolieren, um Übertragungsketten zu unterbrechen”, sagte Professor Teo Yik Ying, Dekan der Saw Swee Hock School of Public Health an der National University of Singapore (NUS) wurde zitiert.

„Es hat das Potenzial, einen größeren Pandemiesturm auszulösen als den, den die Welt zuvor gesehen hat“, fügte Ying hinzu.

B1617 ist mutiert, um sich leichter von Mensch zu Mensch zu verbreiten und kann den Impfschutz sowie die natürliche Infektion verringern, wenn auch nur geringfügig, sagen Experten.

Die im Oktober 2020 erstmals in Indien nachgewiesene Variante ist mittlerweile in mehr als 50 Ländern zu finden und übertrifft nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) andere Infektionsstämme. Anfang dieses Monats erklärte die Weltgesundheitsbehörde es als “Variante von globalem Interesse”.

Der Stamm ist 1,5 bis doppelt so übertragbar wie der Stamm, der erstmals vor 18 Monaten in Wuhan auftrat. Es gibt drei Versionen von B1617 – B16171, B16172 und B16173. Die zweite Version ist die relevanteste, da sie sowohl in lokalen als auch in den weltweit gemeldeten Fällen B16171 zu überschreiten schien. Die dritte Version, B16173, ist dem Bericht zufolge selten.

Obwohl nicht klar ist, ob B1617 schwerwiegendere Krankheiten oder Todesfälle verursacht, ist die beste Waffe eine weit verbreitete Impfung. Geimpfte Menschen haben ein geringeres Infektionsrisiko und eine viel geringere Chance, schwere Symptome zu entwickeln, selbst wenn sie infiziert sind, sagte Teo.

Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass die Impfstoffe Pfizer, Moderna und AstraZeneca gegen B1617 wirksam sind.

Leider hinken die meisten Länder bei der Impfung ihrer Bevölkerung jedoch weit hinterher, da die globale Ungleichheit bei der Bereitstellung und Verteilung von Impfstoffen fortbesteht.

Dies bedeutet eine größere Chance, dass B1617 Länder infiltriert, die zuvor wenig von COVID-19 betroffen waren, sagte Professor Dale Fisher, Vorsitzender des WHO Global Outbreak Alert and Response Network.

„Diese Länder wie Thailand, Kambodscha, Laos und Vietnam sind aufgrund niedriger Impfraten anfälliger, was sie anfälliger für schwere Krankheiten macht“, sagte Fisher.