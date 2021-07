Überwinde soziale Ängste in 5 Schritten Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Der vorbildliche Schauspieler Darasing Khurana, ein aktiver Philanthrop, hat die Stiftung Pause.Breathe.Talk gegründet, um Menschen mit psychischen Störungen zu helfen und Bedürftigen psychische Dienste anzubieten. Khurana gründete die Stiftung nach dem plötzlichen Tod des Schauspielers Sushant Singh Rajput im vergangenen Jahr.

Die Stiftung Pause.Breathe.Talk hat mehrere Psychologen und Psychiater im Gremium, die seit über einem Jahr Bedürftigen helfen. Während dieser Zeit erkannte er, dass viele Menschen an sozialer Angst leiden, einem ernsthaften psychischen Problem, bei dem tägliche soziale Interaktionen Angst, Angst oder Verlegenheit verursachen. So hat sich Darasing, der auch eine sozial aktive Berühmtheit und führende Experten auf diesem Gebiet ist, fünf Dinge ausgedacht, um soziale Ängste zu überwinden. Hier ist, was sie vorschlagen:

Beobachte deine Atmung

Atemtechniken werden oft empfohlen, um die Entspannung zu fördern oder Stress oder Angstattacken zu bewältigen. Wenn Sie atmen, erhalten Ihre Blutkörperchen Sauerstoff und geben Kohlendioxid ab. Wenn Menschen jedoch ängstlich sind, neigen sie dazu, schnell und flach aus der Brust zu atmen. Wenn Sie Angst haben, konzentrieren Sie sich auf Ihre Atmung. Atme ein, halte den Atem an und zähle bis 5, dann atme aus. Wenn Sie dies 70 bis 80 Mal tun, werden Sie sich definitiv ruhiger fühlen.

Verhaltensänderung ist ein Muss

Denken Sie daran, dass sich um Sie herum nichts ändern wird! Die gesellschaftliche Situation bleibt unverändert. Planen Sie also am besten gut für eine soziale Situation, die Sie nervös macht. Wenn es zum Beispiel um ein Date geht, müssen Sie jeden Aspekt davon planen. Die Idee ist, zu erkennen, was Ihre Angst auslöst und zu versuchen, Aktivitäten zu minimieren, die die Angst auslösen könnten. Wenn Sie sich sozial ängstlich fühlen und daran arbeiten möchten, müssen Sie auch mit Menschen ausgehen, die Ihnen nahe stehen und sich um Sie kümmern, wenn Sie sich ängstlich fühlen.

Führe ein Dankbarkeitstagebuch

Sie müssen die positiven Dinge aufschreiben, die Ihnen im Laufe des Tages passiert sind. Eine Sache, die Angst sehr bekämpft, ist Dankbarkeit. Auf den ersten Blick mag es ein bisschen falsch erscheinen und kann viel Kraft kosten, aber du musst es trotzdem tun. Zuerst mögen deine negativen Gedanken zu mächtig sein, aber du musst verstehen, dass die negativen Gedanken bereits in dir sind, also musst du Gedanken der Dankbarkeit kultivieren, um die Dinge auszugleichen.

Schweiß

Wenn wir uns ängstlich fühlen, ist unser Körper bereit zu kämpfen oder zu fliehen und Stresshormone, Cortisol und Adrenalin auszuschütten; Dies kann zu Bluthochdruck, erhöhter Herzfrequenz und Schwitzen führen. Bewegung kann uns helfen, negative Energie zu verbrennen, die in unseren frühesten Zeiten entweder zur Flucht oder zur Bekämpfung einer Bedrohung verwendet worden wäre. Sie können einen flotten Spaziergang machen, Ihre Laufschuhe anziehen und auf den Asphalt gehen oder zu einem Aerobic-Video oder Ihrer Lieblingsmusik in Ihrem Wohnzimmer springen. Regelmäßige Bewegung und Meditation helfen wirklich dabei, konzentriert zu bleiben. Dies ist etwas, das Sie tun müssen, wenn Sie soziale Angst überwinden möchten.

Öffnen Sie, treffen Sie die Experten

Kommunikation ist der Schlüssel zu allen psychischen Problemen. Es ist wichtig, Ihre Gefühle zu teilen und mit Menschen in Ihrer Umgebung zu sprechen. Zuhören ist manchmal auch wichtig. Stellen Sie sich vor, dass etwas Ihre Angst auslöst, was das Ergebnis von negativen Gedanken über Sie ist, die immer wieder zu Ihnen zurückkehren. Wenn du den Fokus deiner Gedanken auf jemand anderen verlagerst, hilft das auch, Angst einzudämmen. Wenden Sie sich auch unbedingt an einen Psychologen und Psychiater. Professionelle Beratung ist unerlässlich, wenn Sie die besten Ergebnisse erzielen möchten. Es ist zwingend erforderlich, diese beiden Dienste gleichzeitig zu nutzen, anstatt dem einen Bedeutung zu geben und den anderen zu überspringen. Medikamente und Therapie sind gleichermaßen wichtig.