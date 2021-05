Über 40% der Kinder im Vorschulalter von Anganwadis leiden an Anämie und Eisenmangel: Studie | Gesundheitsinfo

Hyderabad: Fast 40,5% der Kinder im Vorschulalter von Anganwadis in Indien leiden an Anämie und Eisenmangel, so eine neue Studie.

Die Studie führt dies zu einem großen Teil auf Ernährungsunsicherheit und eisenarme und andere Mikronährstoffe zurück.

Die Studie mit dem Titel “Project Grow Smart”, die vom ICMR-National Institute of Nutrition (NIN) in Hyderabad in Zusammenarbeit mit der University of Maryland, Baltimore, USA, in ländlichen Gebieten von Nalgonda bis Telangana durchgeführt wurde, ergab, dass mehrere Mikronährstoffe hinzugefügt wurden Pulver Die ersten Bissen der Mahlzeit in den Anganwadi-Zentren führten bei Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren zu einer bemerkenswerten Verringerung der Anämie.

Die Studie, die in 22 Anganwadis im Distrikt Nalgonda durchgeführt wurde, wurde von der Micronutrient Initiative, Kanada, finanziert, und das Mathile-Institut zur Förderung der menschlichen Ernährung, USA, wurde in der jüngsten weltberühmten Ausgabe des “Journal of Nutrition” veröffentlicht .

Die ausgewählten Anganwadis wurden in zwei Gruppen randomisiert – eine Gruppe erhielt Mikronährstoffe (einschließlich Eisen, Zink, Vitamin C, Vitamin B12, Folsäure, Vitamin A und Vitamin B2) und die andere war die Placebogruppe (nur Vitamin B6).

Das Anganwadi-Personal wurde geschult, die Mikronährstoffe oder das Placebo-Pulver in eine kleine Portion des gekochten Mittagsmahls zu mischen und als ersten Bissen zu servieren. Die Studiendauer betrug 8 Monate.

Nach acht Monaten sank die Anämie bei Kindern, denen Injektionen mit Mikronährstoffzusatz verabreicht wurden, von 46% auf 10,1%, verglichen mit einer Verringerung von 47% auf 35,5% bei Kindern ohne Zusatz von Mikronährstoffen mit entsprechenden Verbesserungen des Eisenstatus.

Die Studie fand auch heraus, dass die Zugabe von Mikronährstoffen zu einem Anstieg der Kindersprache um etwa 6 Punkte (entspricht IQ-Punkten), zu einer sozio-emotionalen Entwicklung von etwa 4,5 Punkten und zu einer Hemmkontrolle von etwa 3 Punkten führte.

„Dies sind bedeutende Gewinne. Diese Fortschritte in Bezug auf die Gesundheit von Kindern und die Entwicklung des neurologischen Verhaltens bedeuten, dass Kinder besser darauf vorbereitet sind, in der Grundschule und darüber hinaus zu lernen und Chancen zu nutzen, um die Entwicklung des Humankapitals voranzutreiben. sagte Dr. Sylvia F. Rao, D-Wissenschaftlerin und ICMR-NIN Principal Investigator.

“Dies kann ein kostengünstiger Weg sein, um die Gesundheit und die Entwicklung des neurologischen Verhaltens von über 2,5 Millionen Vorschulkindern (3-6 Jahre) zu verbessern, denen Anganwadi-Zentren in ganz Indien dienen”, fügte Rao hinzu.

Laut der Studie kann diese Strategie unter Ausnutzung der Infrastruktur der ICDS-Anganwadi-Zentren gestärkt werden, um die Anämie bei kleinen Kindern wirksam zu bekämpfen.

Wohnen