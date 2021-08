TikTok Frozen Honey Challenge ist ungesund, kann zu Durchfall führen | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Der neue virale Trend der ‘Frozen Honey Challenge’ auf Tik Tok hat das Internet mit Videos der Challenge im Sturm erobert, die über 600 Millionen Aufrufe auf der Social-Media-Plattform gesammelt haben. Der Hashtag „#FrozenHoneyChallenge“ wurde über 80 Millionen Mal aufgerufen. Der neueste TikTok-Trend ist jedoch möglicherweise nicht gut für Ihre Gesundheit, sagen Experten.

Bei der Frozen Honey Challenge frieren die Leute Honig in einer Flasche ein und essen ihn später in Stücken wie ein Eis am Stiel. Viele Challenge-Lifter haben es optimiert, indem sie Maissirup in Honig hinzugefügt haben, um es weniger dicht zu machen.

Experten glauben, dass die Herausforderung Durchfall verursachen und Blähungen, Magenkrämpfe und andere unerwünschte Nebenwirkungen verursachen kann. Es kann auch zu Karies in den Zähnen kommen.

Viele Menschen, die die Herausforderung annahmen, klagten über Übelkeit und Bauchschmerzen.

„Honig ist ein natürlicher Süßstoff und hat viele gesundheitliche Vorteile, Honig, der bei einer Temperatur von etwa minus vier Grad gelagert wird, verursacht beim Verzehr wahrscheinlich Probleme wie Blähungen und Durchfall“, sagte er. Wellness-Experte Neeha Nagpal erklärte gegenüber The Independent.

Sie fügte hinzu: „Das heißt, wenn sie bei einer geeigneten Temperatur gelagert wird[s] Honig kristallisiert nicht, Bakterienwachstum wird gehemmt und Nährstoffgehalt und Geschmack werden nicht beeinflusst.

Kristin Kirkpatrick, registrierte Ernährungsberaterin an der Cleveland Clinic, äußerte sich besorgt über die neue Herausforderung und sagte: „Honig ist in Ordnung, aber es in kleinen Mengen zum Süßen zu haben, ist wirklich eine gesunde Beziehung zum Essen, und ich habe immer viele Anhänger und viel Aufmerksamkeit und ein Übermaß davon ist verrückt.

Die chinesische Social-Media-App Tik Tok ist derzeit in Indien verboten, aber Trends, die auf TikTok beginnen, setzen sich in kürzester Zeit auf anderen Social-Media-Plattformen durch.