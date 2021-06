Superfoods gegen Bluthochdruck | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Bluthochdruck ist eine der häufigsten Zivilisationskrankheiten in Indien und wird oft als „stille Killerkrankheit“ bezeichnet. Die Krankheit hat keine Symptome, selbst wenn der Blutdruck einen gefährlich hohen Wert erreicht und eine Person anfällig für Herzstillstand oder Schlaganfall ist.

Durch das hektische Leben und die anspruchsvollen Arbeitszeiten ist jeder einem erheblichen Stress ausgesetzt. Die Pandemie hat das Stressniveau durch die Arbeit von zu Hause aus weiter erhöht, was zu längeren Arbeitszeiten geführt hat.

Hypertonie bezieht sich auf einen Zustand, bei dem die langfristige Kraft des Blutes gegen die Arterienwände ungewöhnlich hoch ist, was im Laufe der Zeit zu mehreren anderen Krankheiten führt, bemerkt Sharanya S. Shastry, eine Ernährungsberaterin am Apollo Spectra Hospital in Bangalore.

Regelmäßige Kopfschmerzen, Nasenbluten und Kurzatmigkeit sind einige Symptome von Bluthochdruck, sie sind nicht spezifisch für Hypertonie und treten nur auf, wenn der Blutdruck stark erhöht ist, sagt Experte.

Laut Shastry kann die Aufnahme einiger Lebensmittel in die tägliche Ernährung helfen, Bluthochdruck zu kontrollieren, da diese Lebensmittel medizinische Eigenschaften haben. Hier sind einige Superfoods gegen Bluthochdruck:

Granate

Diese köstliche Frucht enthält Antioxidantien und bioaktive Polyphenole, die viele medizinische Eigenschaften haben, die bei Bluthochdruck von Vorteil sind. Als Vormittagssnack kann man einfach eine Schüssel frisches Obst dazugeben.

Fruchtjamun

Hoher Blutdruck kann dazu führen, dass sich die Blutgefäße verengen, und diese Frucht enthält Kalium, das gut für die Muskeln ist. Die Jamun-Frucht ist nicht nur eine Wunderfrucht bei Bluthochdruck, sondern auch gut zur Behandlung von hohen Cholesterin- und Blutzuckerspiegeln.

Rote Bete

Es ist ein beliebtes Superfood für Olympioniken, da es natürliche Nitrate enthält, die vom Verdauungssystem in Stickstoffmonoxid umgewandelt werden. Ein Glas roher Rübensaft oder ein gekochtes vegetarisches Gericht aus Rote Bete können den Bluthochdruck innerhalb von 2-3 Stunden nach dem Verzehr deutlich senken.

Knoblauch

Knoblauch ist seit Jahrhunderten für seine medizinischen Eigenschaften bekannt, da er beim Zerkleinern oder Zerkleinern eine natürliche Verbindung namens Allicin produziert. Es kann den Blutdruck sofort senken und ist eine großartige Option, um die tägliche Nahrungsaufnahme von Hypertonikern zu ergänzen.

Methi / Bockshornklee

Die Blätter und Samen sind reich an Ballaststoffen, Kalzium und senken den LDL / TG-Spiegel im Körper, was zu einem niedrigeren Blutdruck führt. Nehmen Sie also Methi-Samen in Ihre Tadka oder ein Methi-Paratha in Ihre Ernährung auf.

Lebensmittel, die nachweislich zur Aufrechterhaltung eines gesunden Blutdrucks beitragen. Eine Kombination dieser Faktoren und ein moderates Maß an täglicher körperlicher Aktivität können erheblich dazu beitragen, Bluthochdruck zu kontrollieren. Wenn Sie von zu Hause aus trainieren, versuchen Sie, eine Schlafroutine zu erstellen, die dem Körper genügend Zeit zum Neustarten und Zurücksetzen gibt.

Während man auf das Ende dieser Pandemie wartet, muss die Gesundheit unbedingt an erster Stelle stehen, um die Immunität zu stärken und die Folgen des Virus zu bekämpfen.