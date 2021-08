Studie zeigt Nachteil, dass keine zweite Injektion des COVID-19-Impfstoffs erhalten wird | Gesundheitsinfo

Washington: Eine neue Studie hat gezeigt, dass zwei Monate nach der zweiten Pfizer/Moderna-Impfung die Antikörperantwort bei Erwachsenen, die frühere Fälle von COVID-19 hatten, um 20 % abnimmt. Die Studie testete auch, wie gut aktuelle Impfstoffe aufkommenden Varianten widerstehen.

Die Ergebnisse der Studie wurden in der Zeitschrift „Scientific Reports“ veröffentlicht. Die Studie der Northwestern University unterstrich die Bedeutung einer zweiten Dosis des Impfstoffs, nicht nur weil allgemein bekannt ist, dass die Immunität gegen Impfstoffe im Laufe der Zeit abnimmt, sondern auch aufgrund des Risikos, das von Impfstoffen ausgeht .

Die Studie zeigte auch, dass eine vorherige Exposition gegenüber SARS-CoV-2 weder einen hohen Antikörperspiegel noch eine robuste Antikörperreaktion auf die erste Impfdosis garantiert.

Dies widerspricht direkt der Hypothese, dass eine Ansteckung mit COVID eine Person auf natürliche Weise gegen eine erneute Infektion immun macht. Die Ergebnisse unterstützen die Impfung (und zwei Dosen) weiter, selbst bei Personen, die sich bereits mit dem Virus infiziert haben.

Ein Team von Wissenschaftlern, darunter der biologische Anthropologe Thomas McDade und der Pharmakologe Alexis Demonbreun, testete Blutproben von Erwachsenen, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden, um zu messen, wie lange die Immunwirkung der Pfizer-Impfstoffe andauert und wie gut sie schützen gegen neue Impfstoffe. Varianten.

Die Studienteilnehmer wurden aus einer rassisch und ethnisch unterschiedlichen Gemeindestichprobe von Erwachsenen aus der Region Chicago ausgewählt, die zu Beginn der Pandemie rekrutiert wurden. Mit im Labor entwickelten Heimantikörper-Testkits reichten die Teilnehmer zwei bis drei Wochen nach ihrer ersten und zweiten Impfdosis und zwei Monate nach der zweiten Dosis Blutproben ein.

Im Labor testeten die Forscher die neutralisierenden Antikörper, indem sie maßen, ob die Blutprobe die Interaktion zwischen dem Virus-Spike-Protein und dem ACE2-Rezeptor hemmen könnte – durch diese Interaktion verursacht das Virus eine Infektion, sobald es in den Körper gelangt.

“Als wir Blutproben von Teilnehmern untersuchten, die etwa drei Wochen nach ihrer zweiten Impfdosis entnommen wurden, betrug die durchschnittliche Hemmung 98%, was auf einen sehr hohen Gehalt an neutralisierenden Antikörpern hinweist”, sagte McDade, Professor für den Impfstoff of Arts and Sciences und Fakultätsmitglied am Institut für Politikforschung der Universität.

Wissenschaftler testeten die aufkommenden Varianten B.1.1351 (Südafrika), B.1.1.7 (Großbritannien) und P.1 (Brasilien) und stellten fest, dass der Grad der Hemmung viraler Varianten signifikant niedriger war und zwischen 67 % und 92 % lag.

Bei der Untersuchung von Proben, die zwei Monate nach der zweiten Dosis entnommen wurden, stellten sie fest, dass die Antikörperreaktionen um etwa 20 % abnahmen. Die Forscher fanden heraus, dass die Antikörperreaktion auf die Impfung je nach Infektionsvorgeschichte variiert. Menschen mit klinisch bestätigten Fällen von COVID-19 und mehreren Symptomen hatten ein höheres Ansprechen als diejenigen, die positiv getestet wurden, aber leichte Symptome hatten oder asymptomatisch waren.

„Viele Menschen und Ärzte gehen davon aus, dass jede frühere Exposition gegenüber SARS-CoV-2 Immunität gegen eine erneute Infektion verleiht. Aufgrund dieser Logik glauben einige Personen, die exponiert wurden, nicht, dass sie geimpft werden müssen“, sagte McDade. notiert.

“Oder wenn sie geimpft werden, denken sie, dass sie nur die erste Dosis des Pfizer / Moderna-Impfstoffs mit zwei Dosen brauchen”, fügte McDade hinzu.

„Unsere Studie zeigt, dass eine vorherige Exposition gegenüber SARS-CoV-2 weder einen hohen Antikörperspiegel noch eine robuste Antikörperreaktion auf die erste Impfstoffdosis garantiert“, fuhr McDade fort.

„Bei Personen, die leichte oder asymptomatische Infektionen hatten, ist ihre Antikörperreaktion auf die Impfung im Wesentlichen die gleiche wie bei Personen, die zuvor nicht exponiert waren.“ McDade fügte hinzu, dass die Forschung zwar vor dem Auftreten des Delta-Virus durchgeführt wurde, aber die Schlussfolgerungen sind ähnlich. “

In Bezug auf den Schutz nach der Impfung ist die Geschichte für alle Varianten, einschließlich Delta, gleich – der Impfstoff bietet einen guten Schutz, aber nicht so gut wie die ursprüngliche Version des Virus, für die der Impfstoff entwickelt wurde “, sagte McDade. .

“Kombiniert mit der Tatsache, dass die Immunität im Laufe der Zeit nachlässt, erhöht sich die Anfälligkeit für eine bahnbrechende Infektion. Im Moment sind es also zwei Schläge – Delta plus nachlassende Immunität bei der ersten Welle von Geimpften”, schloss McDade.