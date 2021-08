Studie zeigt, dass Vitamin K für die Herzgesundheit von Vorteil ist Gesundheitsinfo

Joondalup: Neue Forschungen haben ergeben, dass eine Vitamin-K-reiche Ernährung das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Zusammenhang mit Arteriosklerose (Erkrankungen des Herzens oder der Blutgefäße) verringern kann. Die Ergebnisse der Studie wurden im „Journal of the American Heart Association“ veröffentlicht.

Die Forscher untersuchten über einen Zeitraum von 23 Jahren Daten von mehr als 50.000 Personen, die an der dänischen Studie zu Ernährung, Krebs und Gesundheit teilnahmen. Sie untersuchten, ob Menschen, die mehr Vitamin-K-haltige Lebensmittel zu sich nahmen, ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Zusammenhang mit Arteriosklerose (einer Ansammlung von Plaque in den Arterien) hatten. Zwei Arten von Vitamin K kommen in den von uns konsumierten Lebensmitteln vor: Vitamin K1 kommt hauptsächlich aus grünem Blattgemüse und Pflanzenölen, während Vitamin K2 in Fleisch, Eiern und fermentierten Lebensmitteln wie Käse enthalten ist.

Die Studie ergab, dass Menschen mit der höchsten Aufnahme von Vitamin K um 21% weniger wahrscheinlich wegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Zusammenhang mit Arteriosklerose ins Krankenhaus eingeliefert werden. Für Vitamin K2 war das Risiko, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, um 14 % geringer.

Dieses geringere Risiko wurde für alle Arten von Herzerkrankungen im Zusammenhang mit Atherosklerose beobachtet, insbesondere für die periphere arterielle Verschlusskrankheit mit 34 %. ECU-Forscher und Hauptautor der Studie, Dr. Nicola Bondonno, sagte, die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Aufnahme von mehr Vitamin K für den Schutz vor Arteriosklerose und nachfolgenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen wichtig sein könnte.

„Die aktuellen Ernährungsrichtlinien für den Vitamin-K-Verbrauch basieren im Allgemeinen nur auf der Menge an Vitamin K1, die eine Person zu sich nehmen sollte, um sicherzustellen, dass ihr Blut gerinnen kann“, sagte Dr. Bondonno.

“Allerdings gibt es immer mehr Hinweise darauf, dass eine Vitamin-K-Zufuhr, die über den aktuellen Empfehlungen liegt, zusätzlichen Schutz vor der Entwicklung anderer Krankheiten wie Arteriosklerose bieten kann”, fügte Dr. Bondonno hinzu.

„Obwohl mehr Forschung erforderlich ist, um den Prozess vollständig zu verstehen, glauben wir, dass Vitamin K wirkt, indem es vor Kalziumablagerungen in den Hauptarterien des Körpers schützt, die zur Gefäßverkalkung führen“, erklärte Dr. Bondonno.

Der Forscher der University of Western Australia, Dr. Jamie Bellinge, Erstautor der Studie, sagte, dass die Rolle von Vitamin K für die kardiovaskuläre Gesundheit und insbesondere für die Gefäßverkalkung ein Forschungsgebiet mit großem Potenzial ist, das viel Hoffnung für die Zukunft bietet.

„Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind nach wie vor eine der Haupttodesursachen in Australien und es gibt immer noch ein begrenztes Verständnis der Bedeutung der verschiedenen Vitamine in Lebensmitteln und ihrer Wirkung auf Herzinfarkte, Schlaganfälle und Erkrankungen der peripheren Arterien“, sagte Dr. Bellinge.

“Diese Ergebnisse unterstreichen die potenziell wichtige Wirkung von Vitamin K auf tödliche Krankheiten und bekräftigen die Bedeutung einer gesunden Ernährung, um sie zu verhindern”, schloss Dr. Bellinge.

Nächste Schritte in der Forschung Dr. Bondonno sagte, dass die Datenbanken zum Vitamin-K1-Gehalt in Lebensmitteln zwar sehr umfassend sind, es derzeit jedoch viel weniger Daten zum Vitamin-K2-Gehalt in Lebensmitteln gibt.

Darüber hinaus gibt es 10 Formen von Vitamin K2 in unserer Ernährung und jede von ihnen kann in unserem Körper anders aufgenommen werden und wirken. „Die nächste Phase der Forschung besteht darin, Datenbanken zum Vitamin-K2-Gehalt von Lebensmitteln aufzubauen und zu verbessern.

Mehr Forschung zu den verschiedenen Nahrungsquellen und den Wirkungen verschiedener Vitamin-K2-Typen hat Priorität“, so Dr. Bondonno.

Darüber hinaus besteht Bedarf an einer australischen Datenbank zum Vitamin-K-Gehalt australischer Lebensmittel (zB Vegemite und Känguru).

Um diesen Bedarf zu decken, hat Studienmitarbeiter Dr. Marc Sim gerade die Entwicklung einer australischen Datenbank zum Vitamin-K-Gehalt in Lebensmitteln abgeschlossen, die in Kürze veröffentlicht wird.

Die Forschung ist Teil des ECU Nutrition Research Institute. Dies war eine Zusammenarbeit mit Forschern der University of Western Australia, des Royal Perth Hospital, des Herlev and Gentofte University Hospital in Dänemark und des Forschungszentrums der dänischen Krebsgesellschaft. Das Nutrition Research Institute wurde 2020 als ECU Strategic Research Institute gegründet.