Studie verbindet Depressionen im Kindesalter und gestörte Gesundheit und Funktion von Erwachsenen | Gesundheitsinfo

Washington: Depressionen bei jungen Menschen im Alter von 10 bis 24 Jahren sind laut einer neuen Studie sowohl eine Hauptursache für Stress als auch ein möglicher Risikofaktor für zukünftige Krankheiten und Behinderungen. Die Ergebnisse der Studie wurden im Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (JAACAP), herausgegeben von Elsevier, veröffentlicht.

Die Studie ergab, dass Depressionen in der Kindheit oder Jugend mit einem höheren Maß an Angst bei Erwachsenen und mit Störungen des Substanzgebrauchs, einer Verschlechterung des Gesundheitszustands und der sozialen Funktionsfähigkeit, geringeren finanziellen und schulischen Ergebnissen und einer erhöhten Kriminalität verbunden sind.

Die Ergebnisse basieren auf der Great Smoky Mountains Study, einem laufenden, gemeindebasierten Projekt, das den Gesundheitszustand von 1.420 Teilnehmern im ländlichen Südosten der USA verfolgt und seit 1993 läuft.

Der leitende Autor William Copeland, PhD, und Professor an der Abteilung für Psychiatrie der University of Vermont, Virginia, USA, sagte: „Jedes zwölfte Kind leidet irgendwann im Alter zwischen 9 und 16 Jahren an Depressionen, Mädchen sind anfälliger

betroffen sein als Jungen. Es ist eine häufige Herausforderung in der Kindheit, die von Erwachsenen im Leben von Kindern leider oft unbemerkt bleibt, einschließlich Eltern, Lehrern und Kinderärzten.

„Die Literatur zeigt eindeutig, dass wir wirksame Behandlungsmethoden haben, um Kindern mit Depressionen zu helfen. Das Problem ist, dass in der realen Welt die Mehrheit der Kinder mit Depressionen unbehandelt bleibt und sich dieser Herausforderung alleine stellen muss. Diese Studie zeigt die Konsequenzen dieser Nichterreichung

brauchen “, fügte Copeland hinzu.

Kinder in der Studie wurden durch Interviews mit den Kindern und einem ihrer Eltern bis zu achtmal im Alter zwischen 9 und 16 Jahren auf Symptome einer Depression untersucht. Dieselben Teilnehmer wurden dann im Erwachsenenalter im Alter von 19, 21 Jahren bis zu viermal nachbeobachtet. , 25 und 30, um ihre psychische Gesundheit und ihr tatsächliches Funktionieren in Bezug auf Gesundheit, Wohlstand, Kriminalität und soziale Auswirkungen zu bewerten.

Die Diagnose einer Depression im Kindesalter ging mit einer Vielzahl schlechterer Indikatoren für das Wohlbefinden im Erwachsenenalter einher. Diese Verbindungen zwischen frühen Depressionen und schlechten Ergebnissen bei Erwachsenen blieben bestehen, nachdem berücksichtigt wurde, dass die Teilnehmer frühzeitig Schwierigkeiten wie niedrigem sozioökonomischem Status, familiären Problemen, Missbrauch und Mobbing ausgesetzt waren.

Die Verbindungen waren am stärksten bei Kindern mit chronisch hohen depressiven Symptomen in der Kindheit und nicht bei denen, die irgendwann über Symptome berichteten. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit der Vorstellung, dass insbesondere anhaltende depressive Verstimmungen bei Erwachsenen mit schlechteren Langzeitergebnissen verbunden sind.

Co-Autor Iman Alaie, MSc, und Doktorand am Department of Neuroscience der Universität Uppsala, Schweden, sagte: “Teilnehmer, die im Jugendalter depressiv wurden, schnitten im Teenageralter tatsächlich weniger gut ab. Dies war in Anbetracht der aktuellen Entwicklung ein eher unerwarteter Befund.” die Erkenntnis, dass ein früheres Einsetzen der Störung auf schlechtere Ergebnisse hindeuten kann.”

Die Studie war nicht ohne gute Nachrichten. Kinder, die spezialisierte psychologische Dienste erhielten, um ihre psychischen Probleme zu lösen, hatten beim Eintritt in die Klinik weniger wahrscheinlich sich verschlimmernde psychische Probleme – insbesondere Angstzustände.

Aber auch hier zeigten Kinder, die Dienstleistungen erhielten, weiterhin Probleme in anderen wichtigen Bereichen, einschließlich des Substanzkonsums, was darauf hindeutet, dass die psychiatrische Versorgung von Kindern allein nicht erreicht werden kann – ein Allheilmittel gegen alle zukünftigen Gesundheitsprobleme.

„Unsere Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung einer schnellen und wirksamen Behandlung, aber wir sollten auch den zusätzlichen Unterstützungsbedarf beim Übergang ins Erwachsenenalter berücksichtigen“, sagte Ulf Jonsson, außerordentlicher Professor für Kinder- und Psychiatrie, der Jugendliche am Department of Neurosciences der Universität Uppsala.

„Wenn wir die Belastung von Kindern, ihren Familien und der Schule durch Depressionen betrachten und sie aus der Perspektive der öffentlichen Gesundheit betrachten, wird klar, dass wir die Faktoren besser lindern müssen. durch bessere Screening-Verfahren zur Erkennung von Depressionen im Kindesalter und den Einsatz evidenzbasierter Prävention und Behandlung, wenn wir feststellen, dass ein Kind ein Depressionsrisiko hat oder eine Depression entwickelt hat “, fügte Lilly Shanahan, PhD, Professorin an der Psychologieabteilung und am Jacobs Center for Productive hinzu Jugendentwicklung. an der Universität Zürich, Schweiz.

Insgesamt bestätigte die Studie die Belastung der öffentlichen Gesundheit durch Depressionen und depressive Symptome im Kindesalter, insbesondere wenn sie über längere Zeiträume erlebt wurden.