Studie stellt fest, dass mehr psychische Unterstützung für Arbeitnehmer an vorderster Front im Kampf gegen COVID benötigt wird | Gesundheitsinfo

York: Eine weltweite Überprüfung von Studien ergab während der COVID-Pandemie ein hohes Maß an Depressionen, PTSD, Angstzuständen und Burnout beim medizinischen Personal an vorderster Front. Dies deutet darauf hin, dass Krankenhauspersonal, das mit der Pandemie konfrontiert ist, mehr Unterstützung erhalten muss.

Die von der University of York und der Mental Health Foundation durchgeführte Überprüfung ergab auch, dass COVID-19-Patienten mit anderen körperlichen Gesundheitsproblemen sowie Kinder und Jugendliche während der Pandemie mit einer Vielzahl von psychischen Problemen zu kämpfen haben.

Die Studie wurde in der Zeitschrift PLOS ONE veröffentlicht. Die Studie untersuchte 25 systematische Übersichtsarbeiten, die in den ersten Monaten der Pandemie durchgeführt wurden. An vielen dieser Studien waren Krankenhausmitarbeiter in China beteiligt.

Die Schätzungen reichten von 12 % für Angst in einer Untersuchung des Pflegepersonals im Krankenhaus bis zu 51 % für Depression und PTSD in einer anderen Untersuchung.

Bei Kindern können Veränderungen in den familiären Interaktionen und soziale Veränderungen wie Schulschließungen das Risiko psychischer Gesundheitsprobleme erhöhen. Die Überprüfung ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen dem Center for Reviews and Dissemination der University of York und der Mental Health Foundation.

Darüber hinaus half ein Gremium aus sechs britischen Angehörigen der Gesundheitsberufe den Forschern, die Ergebnisse der Prüfung zu interpretieren. Basierend auf den Kommentaren des Gremiums weisen die Autoren der Studie auf einen Mangel an Rechenschaftspflicht seitens der britischen Regierung bei der Unterstützung des Gesundheitspersonals hin und betonen die Notwendigkeit konkreter Unterstützung statt orchestrierter Initiativen wie „Clap for Carers“.

Das Gremium bestätigte die Ergebnisse der Überprüfung hinsichtlich der Bedeutung der Unterstützung durch Kollegen, einer klaren Kommunikation am Arbeitsplatz und des Bedarfs an Ressourcen und Unterstützung beim Übergang zur Heimarbeit für Gemeindearbeiter. Die Hauptautorin Noortje Uphoff, eine Forscherin am Review and Dissemination Center der York University, sagte, dass zusätzliche Unterstützung bei Ausbrüchen wie der COVID-19-Pandemie eine Zunahme der Belastung durch psychische Gesundheitsprobleme in der Bevölkerung verhindern könnte.

Sie sagte: „Viele Menschen auf der ganzen Welt haben die Auswirkungen der Covid-Pandemie auf ihre psychische Gesundheit gespürt, aber bestimmte Personengruppen sind möglicherweise einem größeren Risiko ausgesetzt, an einer schlechten psychischen Gesundheit zu leiden als andere. “

“Beschäftigte im Gesundheitswesen haben möglicherweise aufgrund des stressigen Charakters ihrer Arbeit bereits ein höheres Risiko für psychische Gesundheitsprobleme. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass die psychische Gesundheit durch die Arbeit an vorderster Front während der Arbeit stärker beeinträchtigt werden kann. Eine Epidemie von Infektionskrankheiten.” . “

Diese Überprüfung zeigt, welche Arten von Unterstützung untersucht werden sollten, um die psychische Gesundheit von Gesundheitspersonal und anderen gefährdeten Gruppen während dieser Pandemie und eines zukünftigen Coronavirus-Ausbruchs zu schützen.

Dr. Antonis Kousoulis, Direktor der Stiftung für psychische Gesundheit, sagte: „Es wurde viel über die Auswirkungen der Pandemie auf das Gesundheitspersonal gesprochen. Unser neuer partnerschaftlicher Ansatz zur Durchführung dieser Überprüfung brachte jedoch eine Reihe einzigartiger Perspektiven in das Projekt ein. Unser Team bestand aus Forschern und Mitarbeitern mit akademischer, dritter, klinischer und gelebter Erfahrung und unterstützte somit die Idee, dass Forschung sinnvoller sein kann, wenn sie inklusiv ist. “

Unsere Forschung fand starke Unterschiede zwischen verschiedenen Mitarbeitern an vorderster Front, die in anderen Studien nicht ersichtlich waren, wie etwa Gemeindearbeiter, die mehr Stress erleben, weil sie sich isolierter fühlen, keine Probleme haben, klare Strukturen oder ein Gefühl der Kontrolle haben und das Gefühl haben, nicht zu sein genug unterstützt. bei der Pandemie. Die Studie ist das Ergebnis einer mehrjährigen strategischen Partnerschaft zwischen der Mental Health Foundation (die diese Studie finanziert hat) und Cochrane Common Mental Disorders mit dem Ziel, leichter zugängliche Evidenz für Politik und Praxis bereitzustellen.