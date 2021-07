Stillen macht das Mutter-Kind-Duo gesünder | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Laut Weltgesundheitsorganisation ist Stillen eine der effektivsten Methoden, um die Gesundheit und das Überleben von Kindern zu sichern. Allerdings werden fast zwei von drei Säuglingen während der empfohlenen 6 Monate nicht ausschließlich gestillt, eine Rate, die sich in 2 Jahrzehnten nicht verbessert hat.

Shelly Singh, Senior Consultant am Rosewalk Hospital, erklärt, warum das Stillen für Mutter und Kind so wichtig ist.

Warum stillen?

Stillen hat viele Vorteile für Mutter und Kind, von denen einige das Leben verlängern. Der Hauptgrund ist, dass die Natur es so wollte. Muttermilch enthält genau die richtige Menge an Makro- und Mikronährstoffen, Antioxidantien, Enzymen, Immuneigenschaften und mütterlichen Antikörpern. Das reife Immunsystem der Mutter stellt Antikörper gegen gewöhnliche Mikroben her und diese Antikörper werden in die Muttermilch abgegeben. Sie bedecken die Auskleidung des Magen-Darm-Systems des Babys und schützen es oft lebenslang vor Krankheiten. Außerdem wird Muttermilch mit der richtigen Temperatur nicht infiziert, im Gegensatz zu Flaschen und Saugern, die sich bei unsachgemäßer Handhabung oft infizieren können.

Mütter, die stillen, verlieren schneller an Gewicht als diejenigen, die dies nicht tun. Sie verbrennen rund 500 zusätzliche Kalorien pro Tag und werden früher fitter. Die Gebärmutter von stillenden Müttern zieht sich ebenfalls zusammen und kehrt früher zu ihrer Größe vor der Schwangerschaft zurück. Aus dem gleichen Grund ist auch der Blutverlust nach der Geburt geringer. Bei stillenden Müttern besteht ein geringeres Risiko für Anämie und Harnwegsinfektionen. Stillende Frauen haben auch ein geringeres Risiko für Brust- und Eierstockkrebs.

Wenn sich die Mutter durch diesen Haut-zu-Haut-Kontakt mit dem Baby verbindet, werden Glückshormone ausgeschüttet, die das Risiko von postpartalen Blues und Depressionen verringern. Es gibt ein größeres Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, das emotional lohnend ist. Gestillte Babys weinen weniger und es prägt ihr Verhalten ein Leben lang. Diese Mütter können die Signale ihrer Babys besser lesen und sind tendenziell entspannter.

Unabhängig von der finanziellen Situation der Frau und des Haushalts ist Stillen billiger und sicherer als Säuglingsnahrung.

Vorteile für das Baby

Babys, deren Mütter sie stillen, haben weniger Durchfall, Verstopfung, Gastroenteritis und vorzeitige nekrotisierende Enterokolitis. Sie haben ein stärkeres Atmungssystem und ein geringeres Risiko für Erkältungen, Lungenentzündungen und andere verwandte Krankheiten. Es besteht ein geringeres Risiko für Ohrinfektionen wie Mittelohrentzündung und Infektionen wie bakterielle Meningitis und Augeninfektionen. Sie haben wahrscheinlich auch ein besseres Sehvermögen.

Diese Babys werden in den letzten Jahren auch zu gesünderen Kindern heranwachsen, mit einem geringeren Risiko für Allergien, Asthma, Ekzeme, Fettleibigkeit, Kinderdiabetes und eine Vielzahl anderer Vorteile.

Abschluss

Die klaren Vorteile sind gesündere, fittere Mütter mit fitteren, emotional ausgeglicheneren, körperlich und geistig gesunden Babys und Kindern ein Leben lang. Und es ist eine benutzerfreundlichere, ökologischere und natürlichere Option, die zu einer Win-Win-Praxis führt. Geben Sie die Idee der Flasche auf und füttern Sie Ihr Baby mit diesem Nektar.