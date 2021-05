Steroidmissbrauch ist die Ursache für Mukormykose, sagt Randeep Guleria | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Der Direktor des indischen Instituts für medizinische Wissenschaften (AIIMS), Randeep Guleria, sagte am Samstag (15. Mai), dass Steroidmissbrauch eine Hauptursache für Mukormykose sei.

Guleria forderte die Krankenhäuser außerdem auf, die Protokolle zur Infektionskontrolle einzuhalten, da Sekundärinfektionen – Pilze und Bakterien – mit zunehmenden COVID-19-Fällen zu mehr Todesfällen führen können.

Der Direktor von AIIMS sagte während seiner Gesundheitsbesprechung: “Da COVID-19-Fälle zunehmen, ist es von größter Bedeutung, dass wir die Protokolle der Infektionskontrollpraktiken in Krankenhäusern befolgen. Es wurde festgestellt, dass Sekundärinfektionen – Pilze und Bakterien – verursachen mehr Sterblichkeit. “

Er sagte: „Die Sporen der Mukormykose kommen im Boden, in der Luft und sogar in Lebensmitteln vor. Sie sind jedoch von geringer Virulenz und verursachen normalerweise keine Infektion. Es gab nur sehr wenige Fälle dieser Infektion. Vor COVID. Jetzt eine große Anzahl von Fällen werden gemeldet. wegen COVID. “

Bei AIIMS werden 23 Patienten wegen dieser Pilzinfektion behandelt. Von diesen sind 20 immer noch positiv für COVID-19 und der Rest ist negativ für COVID. Viele Staaten haben mehr als 500 Fälle von Mukormykose gemeldet, sagte Guleria.

Er fügte hinzu: “Mukormykose kann das Gesicht betreffen, die Nase, die Augenhöhle oder das Gehirn infizieren, was sogar zu Sehverlust führen kann. Sie kann sich auch auf die Lunge ausbreiten.”

„Steroidmissbrauch ist eine Hauptursache für diese Infektion. Das Risiko einer Pilzinfektion steigt bei Patienten mit Diabetes, COVID-positiv und bei Patienten, die Steroide einnehmen. Um dies zu verhindern, müssen wir den Missbrauch von Steroiden stoppen “, fügte AIIMS-Direktor Randeep Guleria hinzu.

Die Regierung von Haryana hat die Mukormykose heute als gemeldete Krankheit deklariert, und die Regierung von Odisha hat ein siebenköpfiges Komitee auf Landesebene gebildet, um solche Fälle im Staat zu überwachen.

Am 12. Mai starben in Indore, Madhya Pradesh, zwei Menschen an einer Infektion mit schwarzen Pilzen.