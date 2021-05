Starke Zunahme der Verdauungsprobleme nach COVID, sagen Ärzte Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Während die zweite Welle der COVID-19-Pandemie im ganzen Land wütet, nehmen die damit verbundenen Verdauungsprobleme wie Gas, Blähungen und Säuregehalt zu, sagen Ärzte. Die Zahl der Patienten mit diesen Beschwerden nimmt aufgrund einer längeren Sperrung alarmierend zu.

Eine gesunde Ernährung, regelmäßige körperliche Aktivität, guter Schlaf und Stresskontrolle sind die vier Säulen eines gesunden Verdauungssystems. Im vergangenen Jahr waren die Menschen im ganzen Land auf ihre Häuser beschränkt. Mit fortschreitender Sperrung gab es in den sozialen Medien einen Anstieg von Beiträgen zu Essen und Kochen, was auf das gestiegene Interesse am Kochen zurückzuführen ist.

Viele Menschen haben Trost darin gefunden, Gourmetgerichte zuzubereiten und sie häufig zu genießen. Darüber hinaus nehmen die Lebensmittellieferungen und der Verbrauch von verarbeiteten Lebensmitteln zu. Obwohl die Restaurants geschlossen haben, haben die Bestellungen für die Lieferung nach Hause einen Aufschwung erlebt. Die Mahlzeiten sind würziger und kalorienreicher geworden, und die Essenszeiten sind willkürlich verlaufen, da die Menschen Schwierigkeiten haben, einem Tagesablauf und einem Schlafzyklus zu folgen.

Hinzu kommt die Sperrung aller äußeren Wege für körperliche Aktivität und Bewegung sowie eine Erhöhung des Stressniveaus, wenn Menschen versuchen, mit Krankheit, Verlust von Angehörigen und finanziellen Verlusten umzugehen. Alle oben genannten Faktoren wirken sich negativ auf die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden sowie insbesondere auf die Verdauungsgesundheit aus.

Aparna Govil Bhasker, laparoskopischer und bariatrischer Chirurg, Saifee Hospital, Mumbai, sagte: „Es ist jetzt bekannt, dass eine COVID-19-Infektion an sich zu einer gastrointestinalen Präsentation in Form von Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Schmerzen führen kann Abdomen. Gleichzeitig zeigen immer mehr Patienten in der Erholungsphase nach einer COVID-Infektion eine Reihe von Verdauungsproblemen wie Blähungen, Gase, Säuregehalt, saurer Reflux, Verstopfung und Verschlimmerung des Reizdarmsyndroms. Die Behandlung von COVID-19 umfasst mehrere Arzneimittelkombinationen. Antibiotika, Virostatika, Antimykotika, Malariamittel und Steroide sollten bei vielen Patienten angewendet werden und haben während der Erholungsphase tendenziell nachteilige Auswirkungen auf das Magen-Darm-System. “”

Es besteht ein starker Bedarf, sich um diese Magen-Darm-Probleme zu kümmern. “Haben Sie einen disziplinierten Tagesablauf. Die Ernährung ist ein sehr wichtiger Aspekt und es sollte besonders darauf geachtet werden, eine fettige und zu scharfe Ernährung zu vermeiden. Vermeiden Sie Zucker. Versuchen Sie, nicht sehr häufig Essen zu bestellen. Essen Sie pünktlich und vermeiden Sie sehr spät – Abendessen Nehmen Sie regelmäßig Salate, Obst und Quark in Ihre Ernährung auf. Achten Sie auch auf die Portionskontrolle. Vermeiden Sie übermäßiges Essen und Naschen. Begrenzen Sie die Aufnahme von Tee und Kaffee auf ein oder zwei Tassen pro Tag. Vermeiden Sie Rauchen und Alkoholkonsum. Üben Sie achtsames Essen. “”

„Trinken Sie zum Schluss genug Wasser und bleiben Sie hydratisiert. Regelmäßige Bewegung ist auch sehr wichtig für die Gesundheit des Verdauungssystems. Wenn Sie nicht ausgehen können, trainieren Sie zu Hause. Sie können laufen oder Yoga machen oder Apps machen. Fitness, um Ihrem Gesundheitszustand zu entsprechen. Schlafhygiene ist auch für eine gute Gesundheit unerlässlich “, rät Aparna.” All dies kann leicht zu Hause praktiziert werden. “

Während der post-COVID-Genesung ist es ratsam, mit Ihrem Arzt in Kontakt zu bleiben. Wenn die gastrointestinalen Symptome zunehmen, wenden Sie sich frühestens an Ihren Arzt, um eine sofortige Behandlung zu erhalten.