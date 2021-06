Stärken Sie Ihre Immunität mit Moringa: Entdecken Sie seine antiviralen, antimykotischen und antioxidativen Eigenschaften | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Der in Nordindien beheimatete Moringa-Baum, auch bekannt als Moringa oleifera, Pistill-Baum, Ben-Öl-Baum, ist eine Nährstoffquelle. Es wird seit langem in ayurvedischen Arzneimitteln als Inhaltsstoff verwendet.

Moringa ist reich an Vitamin C, Vitamin B, Vitamin A, Eiweiß, Kalzium, Eisen, Magnesium und wichtigen Aminosäuren. Moringa hat antimykotische, antivirale, antidepressive und entzündungshemmende Eigenschaften.

Es wird in Form von Pulver oder Saft zum Verzehr verwendet. Sein ätherisches Öl ist auch sehr vorteilhaft für die Gesundheit von Haut und Haaren.

Hier sind einige gesundheitliche Vorteile von Moringa:

Stärken Sie Ihre Immunität mit Moringa-Blättern

In Moringa enthaltene hohe Nährstoffe wie Vitamin C, Vitamin B, Vitamin A, Protein, Kalzium, Eisen etc. helfen dem Körper, seine Immunität zu entwickeln.

Moringa kann helfen, Ihren Blutzuckerspiegel zu kontrollieren

Moringa enthält einen Farbstoff namens Chlorogensäure, der den Blutzucker nach den Mahlzeiten stabilisieren kann.

Moringa kann Cholesterin senken

Ein hoher Cholesterinspiegel kann zu Herzerkrankungen führen, und der Verzehr von Moringa hilft nachweislich, den Cholesterinspiegel zu kontrollieren und das Risiko eines Herzinfarkts zu verringern.

Moringa kann helfen, den Blutdruck zu senken

Moringa ist reich an Antioxidantien und eine spezielle Verbindung namens Quercetin, die in Moringa enthalten ist, hat Eigenschaften, die den Blutdruck senken.

Moringa ist gut für die Knochengesundheit

Die entzündungshemmenden Eigenschaften von Moringa können dem Körper helfen, Osteoporose zu bekämpfen. Moringablätter sind auch eine reiche Quelle von Kalzium und Phosphor, die eine gute Knochengesundheit fördern.

Moringa ist gut für den Magen

Moringa-Extrakte können bei der Behandlung von Verstopfung, Gastritis und Colitis ulcerosa helfen. Dies liegt daran, dass Moringa antibiotische und antibakterielle Eigenschaften besitzt, die das Wachstum verschiedener Krankheitserreger hemmen. Sein hoher Vitamin-B-Gehalt ist dafür bekannt, die Verdauung zu unterstützen.