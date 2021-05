Spürhunde zeigen eine Genauigkeit von 88% bei der COVID-Erkennung: UK-Studie | Gesundheitsinfo

London: Spürhunde können helfen, die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, indem sie SARS-CoV2, das Virus hinter COVID-19, nachweisen. Laut einer Studie, in der festgestellt wurde, dass Hunde beim Schnüffeln des Virus zu 88% genau sind, haben die Medien berichtet.

Die Studie, an der Wissenschaftler der Londoner Schule für Hygiene und Tropenmedizin und der University of Durham beteiligt waren, geht davon aus, dass beim Screening von Hunden, gefolgt von Tupfertests, 91% der Infektionen festgestellt werden, berichtete die BBC am Montag.

Während selbst die schnellsten COVID-Tests 15 Minuten dauern, um ein Ergebnis zu zeigen, können Hunde die Krankheit in Sekundenschnelle erkennen. Das heißt, zwei Hunde können in einer halben Stunde 300 Menschen zusammen untersuchen, sagten die Forscher.

Dies könnte den Schnüffeltest “zu einer geeigneten Methode für das Massenscreening” machen, sagte Professor Logan von der London School of Hygiene and Tropical Medicine. Massenkontrollen können an Flughäfen oder an stark frequentierten Bahnhöfen durchgeführt werden, um ein weit verbreitetes Ereignis zu verhindern.

Ein Hunde-Screening-Versuch, um festzustellen, ob spezialisierte medizinische Spürhunde Coronaviren beim Menschen nachweisen können, wurde im vergangenen Jahr von der Wohltätigkeitsorganisation Medical Detection Dogs gestartet, bei der sechs Hunde geschult wurden, um den Geruch von Menschen mit COVID-19 zu erkennen, der jedoch für die menschliche Nase nicht nachweisbar ist . . Sie erhielten gebrauchte Socken, Gesichtsmasken und T-Shirts aus verschiedenen Materialien.

Einige der Personen in der negativen Gruppe hatten Erkältungsviren, um sicherzustellen, dass die Hunde COVID von anderen Infektionen der Atemwege unterscheiden konnten. Hunde waren in der Lage, die Krankheit selbst dann zu erkennen, wenn sie durch verschiedene Varianten verursacht wurde und wenn die Person laut dem Bericht keine Symptome oder sehr geringe Viruskonzentrationen in ihrem System hatte.

Die Ergebnisse waren “ein weiterer Beweis dafür, dass Hunde einer der zuverlässigsten Biosensoren zur Erkennung des Geruchs menschlicher Krankheiten sind”, sagte Claire Guest, wissenschaftliche Direktorin der Wohltätigkeitsorganisation Medical Detection Dogs.

Die Hunde nahmen rund 88% der positiven Fälle auf – was bedeutet, dass die Hunde pro 100 Fälle nicht nur 12 infizierte Personen erkannten. Aber von 100 Menschen, die kein COVID hatten, schlugen die Hunde fälschlicherweise – über den Erkennungstest – vor, dass 14 von ihnen infiziert waren.

Das Forschungsteam empfiehlt daher nicht nur Hunde, um positive Fälle zu erkennen, sondern verwendet sie neben konventionelleren Tests als zusätzliches Screening-Tool.