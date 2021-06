Sollten Sie Ihren Nabel ölen? | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Es ist der Nabel, der die Essenz des Lebens und des Wachstums liefert. Es versorgt Babys im Mutterleib durch den Nabel mit Nahrung, Blut und Sauerstoff. Auch im Erwachsenenalter ist Ihr Nabel, der auch das Herzstück Ihres Körpers ist, einer der Schlüsselpunkte für Nahrung und Wachstum.

So wie die anderen Teile unseres Körpers, die vom Ölen profitieren, auch der Bauchnabel? Nicht nur der Nabel, sondern der ganze Körper einschließlich unserer Haut profitiert, wenn Sie den Nabel einölen. Es ist eine primitive Tradition, die in den Veden und im Ayurveda beschrieben wird, bei der Frauen und Männer ihren Nabel ölen, um ihren ganzen Körper zu nähren. Es wurde medizinisch nachgewiesen, dass Ihr Bauchnabel mit verschiedenen Venen in Ihrem Körper zusammenhängt, und das Einölen kann Ihnen helfen, von verschiedenen Beschwerden zu heilen.

IANSlife im Gespräch mit Preeti Chadha, Gründerin von IREMIA, teilt die Bedeutung des Einölens des Nabels:

Warum Nabelölen?

Wenn wir allgemein über die Technik des Nabelölens sprechen, hat sie viele Vorteile, da die meisten Mütter ihren Kindern beigebracht haben, neuronale Verbindungen in ihrem Körper zu korrigieren, auszugleichen und zu reparieren.

Vorteile des Ölens

Menschen verwenden häufig Senf, Kuhghee (Desi Ghee) oder Kokosöl auf dem Bauchnabel, aber dies ist aufgrund der fehlenden ayurvedischen Eigenschaften mit den Heizelementen wirkungslos. Die Massage sollte mit einem Öl durchgeführt werden, das Extrakte wie Neem-, Teebaum-, Zitronen-, Traubenkern- und Mandelöl enthält, die zur Reinigung Ihres Bauchnabels beitragen, um eine optimale Wirkung zu erzielen.

Nabelöl hilft bei der Entgiftung des Körpers und fördert eine gesunde, strahlende Haut, die frei von Radikalschäden ist. Außerdem nimmt der Nabel schneller Öl auf und versorgt ihn von innen mit Nährstoffen.

Wie kann man es üben?

Dieser Vorgang dauert nur zwei Minuten. Gießen Sie etwas Öl auf Ihren Bauchnabel und das war’s. Massieren Sie Ihren Bauchnabel in kreisenden Bewegungen für 5-10 Minuten, nachdem Sie ihn auf Ihren Bauchnabel aufgetragen haben. Für beste Ergebnisse tun Sie dies jeden Tag vor dem Zubettgehen oder nach einem Bad. Außerdem kann das nächtliche Einölen dir helfen, dich entspannter zu fühlen, wenn du morgens aufwachst.

Auch während des Menstruationszyklus können Sie Kokosöl auf Ihren Bauchnabel auftragen, es hilft bei Krämpfen.

Der Bauchnabel ist mehr als ein winziger Punkt auf Ihrem Bauchnabel; Es ist das Schlafzimmer, das die Antwort auf eine Vielzahl von kosmetischen Problemen hat. Der Nabel ist mit vielen Venen im ganzen Körper verbunden und hilft, wenn er mit Öl ernährt wird, bei der Behandlung einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen. Welchen Träger oder Öl Sie auch immer aus Kokos, Senf oder Rosmarin wählen, es wird Ihnen gut tun!

Hilft Schmutz zu entfernen: Die Nabelreinigung entfernt Bakterien und Schmutz, die sich angesammelt haben, und schützt Bauch- und Nabelbereiche vor möglichen Beschwerden.

Hilft, die Haut zu reinigen: Regelmäßiges Massieren und Ölen Ihres Bauchnabels sollte auf Ihrer To-Do-Liste stehen, wenn Sie ein strahlendes Gesicht und eine gesündere Hautstruktur wünschen. Deinen Bauchnabel zu ölen kann helfen, dein Blut zu reinigen und Schadstoffe und Hautunreinheiten loszuwerden. Therapeutische Öle wie Neemöl, Hagebuttenöl, Kokosöl und ätherisches Zitronenöl können helfen.

Lighten Lip Tint: Kokosöl, das jeden Abend vor dem Schlafengehen auf den Bauchnabel aufgetragen wird, hellt auf und schützt Ihre Lippen vor rissigen Lippen.

Gut für die Augen: Wenn Sie an Sehschwäche leiden, sollten Sie versuchen, Ihren Bauchnabel mit einer verdünnten Lösung mit Senföl zu ölen und die Gesundheit Ihrer Augen zu verbessern. Außerdem ist es für diejenigen, die ihre Augen auf Bildschirmen ständig belasten, eine gute Möglichkeit, das Auftreten von geschwollenen Augen und dunklen Ringen zu reduzieren.