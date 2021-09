So wirkt sich Isolation auf die psychische Gesundheit aus | Gesundheitsinfo

Ergebnisse neuer Forschungsergebnisse der Cornell University deuten darauf hin, dass weibliche Mäuse eine starke Bereitschaft zeigen, sich nach Phasen akuter Isolation mit anderen Weibchen zu sozialisieren, was ihre Produktion von sozialen Rufen dramatisch erhöht, die den Lauten ähneln.

Die Forscher, deren Studie in PLOS ONE veröffentlicht wurde, sagten, ihr Verhalten zeige einen vielversprechenden Weg zum Verständnis der Gehirnmechanismen, durch die Isolation die soziale Motivation und die psychische Gesundheit der Menschen beeinflusst – ein wachsendes Problem während der COVID-19-Pandemie.

„Diese Art der sozialen Interaktion zwischen weiblichen Mäusen entspricht am ehesten unseren täglichen Interaktionen mit anderen Menschen“, sagte Katherine Tschida, Assistenzprofessorin für Psychologie am College of Arts and Sciences.

“Intuitiv wissen wir, dass soziale Isolation diesen Effekt auf unser Verhalten hat: Wir wollen Menschen sehen und mit ihnen interagieren.”

Die Forscher wollten feststellen, ob die Exposition gegenüber akuter Isolation – drei Tage allein in ihrem Wirtskäfig – bei Mäusen zu sogenannten Ultraschall-Vokalisierungen (USVs) führen würde, sowie zu nicht-stimmlichem Sozialverhalten wie Schnüffeln und Folgen, wenn eine andere Maus wurde in den Käfig eingeführt. Für Menschen unhörbar, sagte Tschida, USVs sind keine Sprache oder Sprache, sondern Geräusche wie Lachen, Weinen und Seufzen, die helfen, emotionale Zustände anzuzeigen und zu kommunizieren.

„Es ist diese Art der angeborenen und emotionalen Stimmkommunikation, die wir zusätzlich zu unseren erlernten Sprachlauten produzieren“, sagte Tschida.

“Wir glauben, dass wir durch die Untersuchung an einer Maus auch verstehen werden, wie dieser Prozess beim Menschen gesteuert wird.”

Die Interaktionen zwischen Frauen und Frauen zeigten einen “tiefen Effekt” der akuten Isolation: ein vierfacher Anstieg des USV im Vergleich zu einer Kontrollgruppe von Mäusen, die in Gruppen untergebracht waren, und mehr stimmloses Sozialverhalten.

“Sie interagieren viel mehr, sie vokalisieren viel mehr”, sagte Tschida, “und das Verhalten des untersuchten Tieres – im Grunde genommen die einsame Maus – scheint verändert zu sein.”

Forscher glauben, dass eine akute Isolation möglicherweise nicht ausreicht, um die sexuelle Motivation von Männern bei Frauen oder die aggressive Motivation bei anderen Männern signifikant zu beeinflussen. Aber es schien einen großen Einfluss auf den Drang nach sozialen Kontakten zu haben, der die soziale Interaktion der Frauen motivieren sollte. Mit einer komplizierten Einschränkung: Nachdem weibliche Mäuse aus der Isolation herausgekommen waren, bestiegen sie häufiger andere Weibchen, möglicherweise ein aggressiver Ausdruck auf niedriger Ebene, der darauf abzielte, eine soziale Hierarchie aufzubauen.

Tschidas Labor geht nun von Verhaltensstudien zu neuronalen Studien der Interaktionen zwischen weiblichen Mäusen über. Die Forscher hoffen, Neuronen zu identifizieren, die sozialen Kontext und emotionale Zustände kodieren, um zu bestimmen, wie Isolation auf Schaltkreise wirkt, die die soziale Motivation steuern, einschließlich Lautäußerungen. Längerfristig könnte dieses Wissen zum Verständnis und zur Behandlung von Störungen wie Angst und Depression sowie von Faktoren beitragen, die zu individuell unterschiedlicher Anfälligkeit für soziale Isolation beitragen.

„Du fühlst dich einsam, du möchtest soziale Interaktion suchen – was verursacht das wirklich in den Gehirnschaltkreisen? sagte Tschida.

„Weil wir das Problem des Verhaltensausstiegs behoben haben, wird es zu einem viel besser behandelbaren Problem. “

