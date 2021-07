So vermeiden Sie Vitamin-D-Mangel zu Hause | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Wann sind Sie das letzte Mal hinter einem Bus hergelaufen oder sind Sie durch Menschenmengen gelaufen, um auf dem Weg zur Arbeit in eine U-Bahn zu steigen? Wann konnten Sie das letzte Mal in Ruhe auf dem Balkon sitzen und sich in der Morgensonne sonnen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, einen Zoom-Anruf zu verpassen? Diese mögen im Vergleich zu anderen großen Veränderungen, die durch die unerbittlichen Sperren aufgrund der Pandemie auferlegt wurden, wie nicht bedrohliche Veränderungen in Ihrem Leben erscheinen, aber sie könnten sich in Form eines Vitamin-D-Mangels langfristig nachteilig auf Körper und Geist auswirken .

Die Menschen wurden gezwungen, drinnen zu bleiben, wurden lethargisch, nahmen an Gewicht zu und entwickelten verschiedene Vitaminmangel. Bei minimaler Sonneneinstrahlung, der Hauptquelle von Vitamin D, gefährden wir unsere Knochengesundheit und unser Immunsystem. Vitamin D hilft dem Körper, gut zu funktionieren, indem es die Knochen gesund macht und das Immunsystem stärkt; Es ist auch dafür bekannt, Krebs zu verhindern, sagt Sikha A. Sharma, berühmte Ernährungswissenschaftlerin und Gründerin von „Fat To Slim“.

Sie erklärt ausführlich den Vitamin-D-Mangel:

Bedeutung von Vitamin D

Vitamin D spielt eine wichtige Rolle in unserem Körper, indem es uns von Gesundheitsproblemen wie Herzerkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes, bakteriellen Infektionen, Immunstörungen, schneller Alterung, bestimmten Krebsarten und Multipler Sklerose fernhält.

Symptome eines Vitamin-D-Mangels

Anfänglich hat ein Vitamin-D-Mangel keine erkennbaren Symptome, aber ein akuter Mangel kann unter anderem Muskelkrämpfe, Rückenschmerzen, Müdigkeit und Depressionen sowie Schlafstörungen verursachen.

Zu Hause genug Vitamin D bekommen

Sonnenexposition ist die beste Quelle für Vitamin D. Versuchen Sie, mindestens zweimal pro Woche für etwa 15 bis 20 Minuten frühmorgens einzuweichen.

Es gibt verschiedene Vitamin-D-reiche Lebensmittel wie Lebertran, Koriander, Orange, Joghurt, Käse, Knoblauch, dunkle Schokolade, schwarze Senfkörner, Pilze, Kurkuma und Kaschmir-Knoblauch, die ihre Immunität auf natürliche Weise stärken können. .

Man kann auch Vitamin-D-Präparate einnehmen, die in medizinischen Geschäften erhältlich sind, jedoch ist es ratsam, vor der Einnahme von medizinischen Ergänzungsmitteln einen Arzt zu konsultieren.

Verzehr von Lebensmitteln, die reich an Vitamin D sind

Nehmen Sie zwei Knoblauchzehen oder 4-5 kaschmirische Knoblauchzehen früh morgens auf nüchternen Magen und nach dem Abendessen ein.

Ein kleines bisschen dunkle Schokolade einmal täglich ist auch eine gute Quelle für Vitamin D.

Einmal pro Woche Pilze zu sich zu nehmen, hilft dabei, den Vitamin-D-Spiegel im Körper auszugleichen. Sie sollten auch versuchen, Bajra oder Ragi Roti in die Mahlzeiten aufzunehmen, um den Prozess der Erhöhung des Vitaminspiegels zu beschleunigen.

Der Verzehr von schwarzen Senfkörnern und einem halben Esslöffel Kurkumapulver ist hilfreich, um den Vitamin-D-Spiegel zu erhöhen.

Kann zu viel Vitamin D schädlich sein?

Seltsamerweise kann man nicht zu viel Vitamin D von der Sonne bekommen, aber man kann die Nahrungsergänzungsmittel übertreiben, die verschiedene Probleme verursachen. Glücklicherweise ist eine Vitamin-D-Toxizität ziemlich selten, aber sie kann zu Symptomen einer Hyperkalzämie wie Übelkeit, vermehrtem Durst und Wasserlassen sowie Appetitlosigkeit führen.

Machen Sie sich keine Sorgen und versuchen Sie, ein natürlicheres Leben zu führen, indem Sie saisonale Lebensmittel und hausgemachte Mahlzeiten zu sich nehmen und im Alltag aktiv werden. Diese einfachen Übungen werden Ihren Körper und Geist in Form halten.