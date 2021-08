So optimieren Sie Stress, Schlaf und Immunität | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Es gibt viele Faktoren, die zu Ihrem hohen Stresslevel, Schlafmangel und Krankheit beitragen können. Aber wussten Sie, dass diese drei Elemente Hand in Hand gehen? So hängen Stress, Schlaf und Immunität zusammen, wenn Sie Ihr allgemeines Wohlbefinden betrachten.

„Stress, Schlaf und Immunität sind eng miteinander verbunden. Wenn Ihnen der Schlaf fehlt, fehlt Ihrem Körper die Zeit, sich aufzuladen und sich auf den nächsten Tag vorzubereiten. Tatsächlich ist Schlaf für das reibungslose Funktionieren unseres Herz-Kreislauf- und Immunsystems unerlässlich. , sowie unsere Fähigkeit, klar zu denken, neue Informationen zu lernen und zu behalten und mit unseren Emotionen umzugehen. Verweigert man sich ständig jede Nacht genug Schlaf, belastet das seinen Körper sowohl physisch als auch psychisch, was wiederum das Immunsystem beeinflusst und im Grunde eine negative Abwärtsspirale erzeugt“, erklärt Nora Tobin, Coach Performance Improvement Executive , Ernährungsspezialist und CEO von Noras Naturals Coffee.

Wie kann die Optimierung von Stress, Schlaf und Immunität Ihre Arbeitsleistung verbessern?

Das hat sie zu sagen

„Neben einer starken Arbeitsmoral und einer hohen Motivation ist Ihre berufliche Leistung auch mit Ihrer Gesundheit und Ihrem allgemeinen Wohlbefinden verbunden. ein starkes Immunsystem. Wenn Sie eine gesunde Routine einführen, fühlen Sie sich produktiver und sind bereit, die qualitativ hochwertigen Ergebnisse zu erzielen, die Sie in Ihrem Arbeitsleben sehen möchten.

Hier sind Tobins Top 3 Tipps zur Optimierung von Stress, Schlaf und Immunität:

Stressresistenz

Folgen von Stress: Wenn der Körper unter chronischem psychischen oder physischen Stress steht, kommt die Cortisolproduktion aus dem Gleichgewicht. Dies führt zu übermäßiger Müdigkeit, Gehirnnebel und Fettspeicherung im Bauchbereich. Um den ganzen Tag über genügend Cortisol zu produzieren, zieht der Körper die Schilddrüse (unterer Stoffwechsel).

Die Lösung gegen Stress: Geführte Atmung, Vitamin D und adaptogene Kräuter gleichen das Stresshormon Cortisol aus und regulieren die Amygdala, den Teil Ihres Gehirns, der Angstzustände kontrolliert. Versuchen Sie, täglich einen oder alle der folgenden Punkte zu integrieren.

1-Minuten-Meditation: Atmen Sie 3 Mal ein, halten Sie den Atem 3 Mal an und atmen Sie 3 Mal aus. Wiederholen Sie dies 1 Minute lang.

Vitamin D: Die Vorstufe von Serotonin (einem Wohlfühlhormon) und einer starken Immunabwehr des Körpers. Gehen Sie 10 Minuten ohne Sonnenbrille aus oder probieren Sie diese hochwertige Vitamin-D-Quelle täglich.

Kräuter: Adaptogene Kräuter werden in Indien seit Tausenden von Jahren verwendet und helfen, die Energie des Körpers zu unterstützen und auf natürliche Weise vor Zellstress zu schützen. Die beiden wichtigsten Kräuter, die zur Reduzierung von Stress und Angst verwendet werden, sind Reishi und Ashwagandha. Vor dem Schlafengehen Tee oder Wasser unterrühren.

Schlafverbesserungen

Schlafergebnis: Während des Schlafs wandert Liquor cerebrospinalis durch das Gehirn, um Giftstoffe auszuspülen und neue neuronale Verbindungen zu schaffen, die entscheidend für die Speicherung von Informationen und die Verlangsamung des Alterns sind. Dieser Vorgang wird als glymphatische Drainage bezeichnet. Das Lymphsystem arbeitet hauptsächlich während des Schlafs. Um erfolgreich neue Gehirnwege zu schaffen und Abfall zu beseitigen, ist es wichtig, mindestens sechs Stunden Schlaf zu bekommen.

Eine Lösung zum Schlafen: Beine an der Wand, Temperaturschwankungen und Mineralien helfen dem Körper, in einen Parasympathikus (Ruhe und Verdauung) und aus dem Flug oder Kampfmodus überzugehen.

Beine entlang der Wand: Wenn Sie 5-10 Minuten lang mit den Beinen an der Wand liegen, wird der zirkadiane Rhythmus zurückgesetzt und die Fähigkeit des Körpers verbessert, in einen tiefen REM-Schlaf zu fallen. Legen Sie sich einfach mit den Beinen an die Wand, die Füße über den Hüften und atmen Sie tief ein.

Wechselnde Temperaturen: Der Wechsel zwischen heißem und kaltem Wasser in der Dusche (20 Sekunden heiß, 10 Sekunden kalt) für zwei Minuten vor dem Schlafengehen verbessert die natürliche Fähigkeit des Körpers, seine eigene Melatoninproduktion zu regulieren, dramatisch.

Energieverbesserungen

Ergebnis des niedrigen Energieverbrauchs: Der Körper hat zwei Formen der Energieverbrennung: Glukose und Ketone. Wenn der Körper hauptsächlich Glukose verbrennt, kommt es zu schnellen Blutzuckerspitzen, die zu Heißhunger, Energieverlust und Gewichtszunahme führen. Wenn der Körper Ketone verbrennt, erhält er Energie in einem stabilen Zustand und verbrennt gleichzeitig seine eigenen Fettreserven.

Lösung für anhaltende Energie: Intervalltraining, Vollwertkost und gesunde Fettaufnahme ermöglichen es dem Körper, mehr Ketone zur Energiegewinnung zu verbrennen, ohne sich benachteiligt zu fühlen. Dies führt zu einem schnellen Zellumsatz, einem effektiven Gewichtsverlust / -management und einem hohen Energieniveau den ganzen Tag über.

Hochintensives Intervalltraining: Erhöht die Sauerstoffaufnahme nach dem Training und erhöht den Stoffwechsel für 24 Stunden nach dem Training. Die Trainingsform ist für alle Niveaus geeignet, dauert weniger als 20 Minuten und benötigt keine Geräte. Dadurch kann der Körper viel effizienter Fett verbrennen und das Gehirn mit ausreichend Energie versorgen. Abwechselnd mit Trainingstagen mit geringer Intensität wie Yoga oder Walking.

Erhöhen Sie entzündungshemmende Lebensmittel: Die Reduzierung von Entzündungen im Körper optimiert und hilft dabei, die Energie den ganzen Tag über aufrechtzuerhalten, hilft bei der Bekämpfung von Krankheitserregern und erzeugt einen schnellen Zellumsatz.

Integrieren Sie das 8-Stunden-Mahlzeitfenster: Eine Verkürzung des Zeitfensters für unsere Mahlzeiten erhöht die Autophagie und ermöglicht es dem Körper, Ketone (Fettspeicher) als Brennstoff anstelle von Glukose zu verbrennen. Das Essen in diesem Fenster an einigen Tagen in der Woche erhöht den Zellumsatz schnell, stimuliert Irisin und verbessert die kognitive Funktion.