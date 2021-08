Sind indische Gewürze gesund? Kareena Kapoor Ernährungswissenschaftlerin Rujuta Diwekar lüftet das Geheimnis! | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Die indische Küche ist berühmt für die Verwendung einer Vielzahl von Gewürzen wie Kurkuma, Kardamom, Nelken, rotem Chilipulver und anderen. Während viele indisches Essen zu scharf und zu schwer finden, schwören andere auf Ghar Ka Khana oder „hausgemachtes“ Essen, um gesund zu bleiben.

Die Antwort auf das Rätsel, ob Gewürze wirklich gut für Sie sind, gibt uns die prominente Ernährungswissenschaftlerin Rujuta Diwekar, die an „Eat local, think global“ glaubt, in ihrem langen Instagram-Post die Antwort.

„In 20 Jahren haben sie sich von der „to-meide“-Liste zur „must-see“-Liste entwickelt. Es gab eine Zeit, in der die Leute pflichtbewusst Gewürze vermieden, „hum bas sadha khana khate hai, kein masala für uns“, um den Tag mit Haldi, Jeera und dergleichen zu beginnen“, schrieb Rujuta.

Sie fügte hinzu: „Die Besonderheit von Ernährungstrends besteht darin, dass sich das Gute unserer Kultur von dämonisiert zu verherrlicht verschiebt, aber das Böse, das Trends mit sich bringen, bleibt. So bleibt der Verzicht auf Sabzi für einen Salat, Rasam oder Kadhi für eine Suppe, Saag für einen Smoothie. Aber damit verschwindet unsere Weisheit, einheimische Arten als würdevolle Delikatesse zu kochen, die sie sind.

Schließlich beantwortet Rujuta die Frage, ob die Gewürze gut sind, und informiert seine Anhänger, dass sie zwar nützlich sind, aber dass der Verzehr in großen Mengen schädlich sein kann. “Zu viele von ihnen und sagen hallo zu Akne, ausbleibenden Perioden und Blähungen. Zu wenige von ihnen und verabschieden sich von glatter Haut, schmerzfreien Perioden und einem flachen Bauch”, teilte die Ernährungsberaterin mit.