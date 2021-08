Sie möchten ein paar Kilo abnehmen? Probieren Sie diese 3 einfach zuzubereitenden veganen Rezepte aus! | Gesundheitsinfo

Vegan zu werden bei jungen Leuten ist schon seit geraumer Zeit im Trend. Von natürlicher Gewichtsabnahme bis hin zu einem energiegeladeneren, gesünderen Körper – der vegane Trend bringt Bewegung und wie!

Vegan zu werden wird auch als kleiner Schritt für einen guten Zweck gesehen. Dies trägt dazu bei, die schädliche und erzwungene Zucht von Tieren mit Injektionen zu reduzieren, nur um die Marktnachfrage zu decken. Hier haben wir 3 tolle vegane Rezepte zum Ausprobieren:

1) Hirse Poha – für dieses Rezept nehmen Sie eine beliebige Hirse Ihrer Wahl (Fuchsschwanz, Sorgame, Kodo, Scheunenhof und kleine Hirse) über Nacht einweichen. Und dann kochen Sie sie für etwa 15-20 Minuten. Nachdem die Hirse im Wasser eingeweicht und größer geworden ist, können Sie das zusätzliche Wasser sieben. Nehmen Sie einen Topf und fügen Sie die Gewürze und das gehackte Gemüse hinzu, kochen Sie es bei schwacher Hitze, geben Sie dann die Hirse zum Gemüse und mischen Sie es gut. Sie können es mit einem Minz-Kokos-Chutney oder einem scharfen Emli-Chutney servieren.

2) Würziger Tofu-Salat – Für dieses Rezept müssen Sie den Tofu zuerst mit Kräutern und Barbecue-Sauce marinieren und so lange stehen lassen, bis Sie Ihr gesamtes Gemüse geschnitten haben. Sie können Brokkoli, Salat, Karotten, rote, gelbe und grüne Paprika, Lilakohl, Zwiebeln, Koriander und jedes gewünschte Gemüse hinzufügen. Grillen Sie nun den gerösteten Tofu, den Sie zuvor mariniert haben, bei schwacher Hitze, Sie können nach Belieben zusätzliche Gewürze, Kräuter oder Barbecuesauce hinzufügen. Sobald Ihr Tofu fertig ist, geben Sie zuerst das gesamte gehackte Gemüse in eine Schüssel, drücken Sie eine Zitrone aus, bestreuen Sie es mit Oregano und fügen Sie Steinsalz hinzu und mischen Sie gut. Dann weitere Barbecue-Sauce aus der Pfanne in die Schüssel geben und erneut mixen. Zum Schluss fügen Sie Ihren Tofu hinzu und belegen ihn mit Tahini, veganer Mayo oder veganem Quark.

3) Grüne Tacos – für dieses Rezept kochen Sie einige Kartoffeln, fügen Sie nach dem Kochen alle gewünschten Kräuter und Gewürze hinzu und zerdrücken Sie sie gut. Schneide nun ein paar Gemüse deiner Wahl und stelle sie beiseite. Nehmen Sie Kohl- oder Salatblätter und waschen Sie sie gründlich mit Wasser. Lassen Sie sie unter dem Ventilator trocknen oder wischen Sie überschüssiges Wasser mit einem Taschentuch ab. Nehmen Sie nun das Kohlblatt und fügen Sie etwas grünes Chutney hinzu, dann fügen Sie eine Schicht Kartoffelpüree hinzu. Auf das Kartoffelpüree grünes Chutney, Knoblauchchutney oder vegane Mayonnaise geben. Danach etwas gehacktes Gemüse, Tahini oder vegane Mayonnaise dazugeben und mit Oregano oder mexikanischen Gewürzen garnieren. Und Sie sind bereit mit einem gesunden Taco-Leckerei.

Dies sind erstaunliche vegane Rezepte, die bei nicht-veganen Feinschmeckern beliebt sind. Sie sind voll von gesunder Ernährung und Geschmack. Wir hoffen es gefällt euch auch.