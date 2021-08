Seltenes Ereignis! Ärzte bringen ein kleines Mädchen zur Welt, das in der Bauchhöhle statt in der Gebärmutter gewachsen ist. Beiden geht es gut | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: In einem seltenen Fall brachten Ärzte einer privaten Einrichtung hier ein Mädchen zur Welt, das in der Bauchhöhle statt in der Gebärmutter gewachsen war.

Bei den meisten Schwangerschaften entwickelt sich in der Gebärmutter zusammen mit der Plazenta ein befruchtetes Ei, das das wachsende Baby mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt und an der Gebärmutterwand befestigt ist, aber in diesem Fall war es am Darm befestigt.

“In Fällen, in denen sich die befruchtete Eizelle in der Bauchhöhle entwickelt, überlebt sie nicht länger als vier oder fünf Monate, aber in diesem Fall war es eine Schwangerschaft und das Baby wurde am Montagmorgen durch einen Kaiserschnitt geboren. Das Gewicht des Babys betrug 2,65 kg”, sagte Anjali Chaudhary, Geburtshelferin und Gynäkologin im Krankenhaus Aarogya.

Was die Situation kompliziert machte, war, dass der Zustand bei den sechs Ultraschalluntersuchungen der Frau während ihrer Schwangerschaft nicht erkannt wurde.

“Die Frau kam im siebten Monat der Schwangerschaft zu uns und die vorherigen Ultraschalluntersuchungen, die sie in ihrer Heimatstadt hatte, haben das Problem nicht erkannt. Das Baby lag auf ihrer rechten Seite und drückte auf ihren rechten Harnleiter. Es gab Eiter im Urin aufgrund von diesen Zustand und wir mussten einen Stent in ihren Harnleiter einführen, um den Zustand zu behandeln “, sagte Chaudhary.

Die Ärzte hatten bei der Platzierung des Stents einen vollständigen Ultraschall des Magens durchgeführt, konnten die Krankheit jedoch nicht erkennen.

Die Scans ergaben jedoch, dass das Baby zuerst lag und nicht in der üblichen Kopfposition, sagte der Arzt.

“Die Entscheidung wurde getroffen, das Baby per Kaiserschnitt zur Welt zu bringen. Als wir den Schnitt machten, fanden wir heraus, dass sich das Baby in der Bauchhöhle befand und wir wussten, dass es eine ernsthafte Operation sein würde”, sagte sie.

Nachdem das Baby entfernt wurde, wurde die Plazenta mit dem Darm verbunden gefunden und es gab “sintflutartige Blutungen”, als die Ärzte versuchten, sie zu entfernen. Die Frau erhielt vier Einheiten frisch gefrorenes Plasma und drei Einheiten Blut, um den Blutverlust auszugleichen, fügte sie hinzu.

Das Baby wurde nach 12 Stunden Intensivstation an Pflegepersonal übergeben, während die Frau nach 24 Stunden auf eine Station verlegt wurde. Der Mutter und dem Baby gehe es jetzt gut, sagte Chaudhary und fügte hinzu, dass sie am Freitag freigelassen würden.

Es war das zweite Baby der Frau. Sie bekam per Kaiserschnitt einen kleinen Jungen.