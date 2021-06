RedHills orale Pille verspricht Versprechen gegen Covid-bedingte Lungenentzündung | Gesundheitsinfo

Tel Aviv: Die neue orale Pille des israelischen biopharmazeutischen Unternehmens RedHill Biopharma mit dem Namen Opaganib hat sich bei Patienten, die mit COVID-bedingter Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert werden, als wirksam erwiesen, wie Ergebnisse klinischer Studien gezeigt haben.

Orales Opaganib ist mit einem verringerten Bedarf an zusätzlichem Sauerstoff, einer früheren Entlassung aus dem Krankenhaus verbunden und wurde gut vertragen, teilte das Unternehmen am Montag in einer Erklärung mit.

In der Phase-II-Studie wurden Daten von 40 Patienten analysiert, die randomisiert entweder Opaganib oder Placebo zusätzlich zur Standardtherapie (SoC) erhielten, die hauptsächlich Dexamethason und/oder Remdesivir umfassten.

Ungefähr 86,4 % der mit Opaganib behandelten Patienten wurden an Tag 14 aus dem Krankenhaus entlassen, verglichen mit 55,6 % der mit Placebo behandelten Patienten. Die Ergebnisse wurden auf dem World Microbe Forum präsentiert, das vom 20. bis 24. Juni online stattfand.

„Die Präsentation dieser positiven Daten aus unserer explorativen Phase-2-Studie bestätigt unsere wachsende Zuversicht, dass Opaganib die erste neue orale Therapie sein könnte, die ihre Wirksamkeit bei der Behandlung von COVID-19 in einer großen Spätphasestudie unter Beweis stellen könnte. Mit dem kürzlich erfolgten Abschluss der Rekrutierung für unsere globale Phase 2/3-Studie mit 475 Patienten werden wir diesbezüglich in naher Zukunft ein klareres Bild haben“, sagte Mark L Levitt, Medical Director bei RedHill.

„Opaganib wirkt sowohl auf die Ursache als auch auf die Wirkung von COVID-19 über einen einzigartigen dualen antiviralen und entzündungshemmenden Wirkmechanismus. Da Opaganib auf den Wirt ausgerichtet ist, wird erwartet, dass es seine Wirkung auch gegen aufkommende Varianten von SARS-CoV-2 beibehält, die weiterhin den Fortschritt gegen die Pandemie bedrohen und den dringenden Bedarf an wirksamen COVID-19-Behandlungen unterstreichen “, fügte Levitt hinzu.

Opaganib wird oral verabreicht und besitzt einen selektiven Sphingosinkinase-2 (SK2)-Inhibitor mit doppelter entzündungshemmender und antiviraler Wirkung. Es zielt auf den Wirt und sollte daher gegen neu auftretende Virusvarianten wirksam sein. Opaganib hat auch eine krebshemmende Wirkung gezeigt und hat das Potenzial, auf mehrere onkologische, virale, entzündliche und gastrointestinale Indikationen abzuzielen.

Opaganib hat eine starke antivirale Aktivität gegen SARS-CoV-2, das Virus, das COVID-19 verursacht, gezeigt und die Virusreplikation in einem In-vitro-Modell von menschlichem Bronchialgewebe der Lunge vollständig hemmt.

Darüber hinaus haben präklinische In-vivo-Studien das Potenzial von Opaganib zur Verbesserung von entzündlichen Lungenerkrankungen wie Lungenentzündung gezeigt und eine verringerte Sterblichkeitsrate durch Influenzavirus-Infektionen und eine verstärkte Verbesserung der durch Pseudomonas aeruginosa induzierten Lungenläsionen durch Senkung der IL-Spiegel gezeigt. 6 und TNF-alpha. in bronchoalveolären Lavageflüssigkeiten, sagte das Unternehmen.