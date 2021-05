Rauchen kann über die Lunge hinausgehen und die Lebensqualität beeinträchtigen | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Lungenkrebs ist eine der häufigsten Krebsarten und eine der häufigsten krebsbedingten Todesursachen weltweit. Es ist für 13 Prozent aller neuen Krebsfälle und 19 Prozent der krebsbedingten Todesfälle weltweit verantwortlich. Lungenkrebs war laut Weltgesundheitsorganisation im Jahr 2020 die häufigste Krebstodesursache.

Der wichtigste Risikofaktor für Lungenkrebs ist das Rauchen. Das Lungenkrebsrisiko wird auch durch den Konsum anderer Tabakprodukte wie Zigarren oder Pfeifen beeinflusst. Tabakrauch enthält etwa 7.000 Verbindungen, von denen viele Giftstoffe sind.

Menschen, die Zigaretten rauchen, haben ein 15- bis 30-faches Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken oder an Lungenkrebs zu sterben, als Menschen, die nicht rauchen. Lungenkrebs kann auch dann entstehen, wenn Sie nur wenige Zigaretten am Tag rauchen oder gelegentlich rauchen. Je länger eine Person raucht und je mehr Zigaretten pro Tag, desto größer die Gefahr.

Vijith Shetty, MD DM, Berater für medizinische Onkologie, KS Hegde Hospital, Mangalore, sagte gegenüber IANSlife: „Tabakkonsum wird oft als sicherer angesehen als Zigaretten oder gerauchte Tabakprodukte. Kautabak ist jedoch ein Risikofaktor, der zur Entwicklung von Mundkrebs führt. und Präkanzerosen (abnorme Zellen, die bestimmte Veränderungen erfahren haben und zu Krebs werden können). Das Kauen von Tabak birgt auch ein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Zahnfleischerkrankungen, Karies und Zahnverlust.

Adithya Murali, MD DM, Beraterin für medizinische Onkologie, ASTER CMI Hospital, Bangalore, wiederholt, dass Tabak jedes Jahr 8 Millionen Todesfälle verursacht.

„Studien, die in diesem Jahr durchgeführt wurden, zeigen, dass Raucher mit größerer Wahrscheinlichkeit eine schwere Erkrankung mit COVID-19 entwickeln als Nichtraucher. Das Virus greift vor allem die Lunge an, Rauchen schwächt die Lunge, was die Bekämpfung von Covid und anderen Krankheiten erschwert. Rauchen ist auch ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, Krebs und Diabetes, was diese Menschen einem erhöhten Risiko für COVID aussetzt“, sagte Murali.

Srinivas BJ, MD DNB, medizinischer Onkologe, HCG Hospital, Bangalore, sagte gegenüber IANSlife: „Rauchen kann in jedem Teil des Körpers Krebs verursachen, einschließlich Kehlkopf, Harnleiter, Blase, Hals, Gebärmutter, Speiseröhre, Leber, Lunge, Bauchspeicheldrüse, Magen , Dickdarm oder Mastdarm, Rachen, Zunge und Mandeln usw. Rauchen erhöht auch das Risiko, an Krebs und anderen Krankheiten zu erkranken.

Zigaretten enthalten mehrere Chemikalien, darunter Cadmium, das in Autobatterien verwendet wird, oder Teer, der auf Straßen verwendet wird, warnt Anil Heroor, Head-Surgical Oncology, Fortis Hospital, Mulund und Fortis Hiranandani Hospital, Vashi.

Heroor listet die Vorteile der Raucherentwöhnung auf Ihre Gesundheit und Lebensqualität auf:

Wenn Sie mit dem Rauchen aufhören, können Sie leichter atmen: Menschen atmen leichter und husten weniger, wenn sie mit dem Rauchen aufhören, da sich ihre Lungenkapazität in 9 Monaten um bis zu 10 % verbessert. In Ihren 20ern und 30ern ist die Wirkung des Rauchens auf Ihre Lungenkapazität möglicherweise erst beim Laufen spürbar, aber die Lungenkapazität nimmt natürlich mit dem Alter ab. Im Alter bedeutet das für eine hohe Lungenkapazität ein aktives und gesundes Alter – eine Person, die das Keuchen beim Gehen oder Treppensteigen einschränkt.

Wenn Sie mit dem Rauchen aufhören, erhalten Sie mehr Energie: Innerhalb von 2 bis 12 Wochen nach dem Aufhören verbessert sich Ihre Durchblutung. Dies macht alle körperlichen Aktivitäten, einschließlich Gehen und Laufen, viel einfacher.

Mit dem Rauchen aufzuhören reduziert psychischen Stress: Es gibt wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass das Stressniveau der Menschen nach dem Rauchen niedriger ist. Wenn Sie anfällig für Stress sind, kann das Ersetzen des Rauchens durch eine gesündere und bessere Art der Stressbewältigung echte Vorteile für Sie haben.

Mit dem Rauchen aufzuhören verbessert die Fruchtbarkeit: Mit dem Rauchen aufzuhören verbessert die Gebärmutterschleimhaut und kann männliche Spermien stärker machen. Am wichtigsten ist, dass es die Chancen auf die Geburt eines gesunden Babys verbessert.

Hören Sie auf zu rauchen, um länger zu leben: Die Hälfte aller Langzeitraucher stirbt vorzeitig an rauchbedingten Krankheiten, darunter Krebs, Herzerkrankungen und chronische Lungenerkrankungen. Menschen, die mit 30 Jahren mit dem Rauchen aufhören, verlängern ihr Leben um 10 Jahre. Menschen, die diese Gewohnheit mit 60 aufgeben, verlängern ihr Leben um 3 Jahre. Mit anderen Worten, es ist nie zu spät, den Shutdown zu nutzen.