Post-COVID-Herzpflege Wichtig, Gesundheitsexperte sagt | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Kardiologen und Kardiologen haben Alarm geschlagen wegen des COVID-19-Virus, das das Herz und seine Prozesse beeinflusst und zahlreiche Todesfälle verursacht.

Ravindra Singh Rao, Spezialist für strukturelle Herzerkrankungen in Jaipur, Experte für Stoßwellenlithotripsie-Angioplastie, gibt Informationen zu Herzproblemen, die häufig bei COVID-19-Patienten auftreten, zur Nicht-COVID-Herzversorgung und zur post-COVID-Genesung.

F: Es kommt häufig vor, dass bei COVID-positiven Patienten Herzprobleme auftreten, auch bei jungen Menschen. Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Virus gemacht, das die Herzen der Menschen betrifft?

A: Herzprobleme treten bei einer COVID-19-Infektion auf. Es kann vom plötzlichen Herztod bis zu geringfügigen Herzfrequenzproblemen reichen. Ein plötzlicher Herztod kann auf einen Herzinfarkt zurückzuführen sein. In den Blutgefäßen des Herzens können sich Blutgerinnsel befinden. Es können sich auch Gerinnsel in den Lungenblutgefäßen bilden, die eine Lungenembolie verursachen. Das Virus kann auch die Herzmuskulatur beeinträchtigen und Kardiomyopathie und Herzinsuffizienz verursachen. Ein häufiges Problem nach COVID-19 ist die Variation der Herzfrequenz. Das langsame Herz erholt sich bei der Mehrzahl der Patienten innerhalb weniger Wochen spontan. Es ist keine aktive Behandlung erforderlich. SARS-CoV-2 ist das Virus, das COVID-19 verursacht, und Studien haben gezeigt, dass viele Viren Arrhythmien und sogar Herzinfarkte verursachen können. COVID-19 verursacht eine schwere Entzündungsreaktion im Körper und Entzündungen sind die Hauptursache für Herzinfarkte. Myokarditis oder Entzündung des Herzmuskels tritt normalerweise nur bei Menschen mit schwerer Erkrankung an COVID-19 auf und kann durch das in das Herz eindringende Virus verursacht werden. Jüngste Studien haben gezeigt, dass eine mildere Form der Entzündung des Herzmuskels häufiger auftritt als bisher angenommen.

F: Was verursacht bei diesen Patienten einen Herztod?

A: Herzpatienten werden aufgrund eines Herzinfarkts (Myokardinfarkt) gesehen. COVID schafft ein Jahrtausend für die Thrombusbildung. Patienten mit COVID-19, bei denen im Krankenhaus oder außerhalb des Krankenhauses ein Herzstillstand auftritt, sterben viel häufiger als Patienten, die nicht mit dem Coronavirus infiziert sind. Insbesondere Frauen haben das größte Sterberisiko: Sie sterben neunmal häufiger nach einem Herzstillstand im Krankenhaus.

F: Ärzte haben Alarm geschlagen, wie die Änderung des Lebensstils die Belastung durch Herzkrankheiten in Indien erhöhen wird. Was halten Sie als Arzt davon?

A: Durch Herzerkrankungen und Bluthochdruck (Hypertonie) besteht ein erhöhtes Risiko für eine COVID-Infektion. Weltweit wurden im Jahr 2020 rund 28,4 Millionen Wahloperationen abgesagt oder verschoben, was die Gesundheitsversorgung enorm belastete und die Anfälligkeit der Patienten für schlechte Ergebnisse erhöhte. Die Prävalenzraten von koronaren Herzerkrankungen in Indien wurden in den letzten Jahrzehnten geschätzt und lagen in ländlichen Bevölkerungsgruppen zwischen 1,6 und 7,4% und in städtischen Bevölkerungsgruppen zwischen 1 und 13,2%. Körperliche Inaktivität, Stress für die Gesundheit oder die Zukunft und andere Faktoren erhöhen das Risiko für Herzerkrankungen.

Patienten sollten ihre Medikamente fortsetzen. Mit rätselhaften Nachrichten über gängige Bluthochdruckmedikamente und deren Zusammenhang mit dem Risiko von COVID-19 könnten Sie versucht sein, die Einnahme abzubrechen. Aber das Pendel schwingt in Richtung der Tatsache, dass es keinen Grund zur Sorge gibt. Tatsächlich kam eine Studie des New England Journal of Medicine zu dem Schluss, dass kein Zusammenhang zwischen Blutdruckmedikamenten und dem Risiko von COVID-19 besteht.

Wenn es ein nicht essentielles Arzneimittel oder eine gute Alternative gibt, fragen Sie Ihren Arzt, er kann es möglicherweise ändern. Wenn es sich jedoch um ein essentielles Arzneimittel handelt, wird empfohlen, es fortzusetzen, da es derzeit keine konkreten Beweise gibt, um sie zu stoppen.

F: Wie kann ein genesener COVID-Patient zu Hause für sein Herz sorgen? Was sind einige Wartungstipps?

A: Post-COVID-Herzpflege ist wichtig. Herzpatienten sollten ihre Medikamente rechtzeitig fortsetzen. Aerobe Aktivitäten werden gefördert. Antikoagulanzien sollten fortgesetzt werden. Manchmal benötigen Patienten mit hohem D-Dimer je nach Konsultation einige Wochen lang Antikoagulanzien. Wichtig ist: 45 Minuten Bewegung pro Tag, eine ausgewogene Ernährung und eine positive Einstellung, um das Herz gesund zu halten.

Wählen Sie herzgesunde Lebensmittel und Snacks (pflanzliche und unverarbeitete Lebensmittel sind eine gute Wahl). Behalten Sie ein normales Körpergewicht bei: Übergewicht erhöht das Risiko einer schweren Erkrankung durch COVID-19. Tägliche Übung. Bleiben Sie hydratisiert, indem Sie viel Wasser trinken. Holen Sie sich genug Schlaf, indem Sie sieben bis acht Stunden Schlaf pro Nacht anstreben. Rauchen Sie nicht und konsumieren Sie nicht zu viel Essen oder Alkohol. Befolgen Sie Ihren Pflegeplan, bleiben Sie über Impfstoffe auf dem Laufenden und rufen Sie an, wenn Sie Fragen oder Bedenken haben. Verwenden Sie Telemedizinoptionen, wenn neue Symptome oder Bedenken auftreten. Stellen Sie sicher, dass Sie zu Hause mindestens einen Monat lang verschriebene Medikamente haben.

Schließlich bewahren Sie soziale Distanz, aber isolieren Sie sich nicht sozial. Bleiben Sie mit Ihrer Familie und Freunden in Verbindung.

F: Die letzten fünf Tipps für Menschen, die in diesem veränderten Lebensstil ein paar Pfunde zugenommen haben?

A: Wenn Sie eine Ketodiät haben und aufgrund des begrenzten Nahrungsangebots und des Mangels an Haushaltshilfe kein Keto machen können, ist das in Ordnung und Sie können eine kohlenhydratarme Diät planen. Wenn sich die Dinge wieder normalisieren, kehren Sie zu Ihrer vorherigen Diät zurück.

Intermittierendes Fasten ist eine gute Idee. Sie können das Frühstück oder Abendessen zu Beginn der 12-Stunden-Dauer auslassen und mindestens fünf Tage die Woche schrittweise auf die 18-Stunden-Diät umsteigen.

Versuchen Sie, zwischen den Mahlzeiten keinen Snack zu sich zu nehmen.

Trainiere und trainiere weiter – tanze, hüpfe, mache Yoga und trainiere. Verwenden Sie Apps.

Kalorien sind das Wichtigste, weniger Kalorien, weniger Gewicht. Machen Sie ein Menü von dem, was Sie eine Woche lang vor sich haben, damit Ihnen nicht der Vorrat ausgeht und Sie eine kalorienreiche Diät einhalten.

F: Welche Erfahrungen haben Sie mit der nicht-COVID-Herzpflege gemacht?

A: Nicht-COVID-Herzpflege kann nicht auf Eis gelegt werden. Herznotfälle sind nicht mit einem Termin verbunden. Wir müssen einen Bereich des Krankenhauses bestimmen, der in Bezug auf Beatmung, Patientenbewegung und Personalbewegung getrennt ist. Herznotfälle werden pünktlich behandelt und behandelt. Der Vorteil von Wave 2 besteht darin, dass alle Mitarbeiter des Gesundheitswesens geimpft sind und bereit sind, gegen das „feindliche Virus“ anzutreten. Wir müssen uns auf die COVID-freie Herzpflege konzentrieren.

Kürzlich hatte ein Patient in Kolhapur, seine Koronararterie, verkalkte Blockaden, die wahrscheinlich dazu führen würden, dass die Arterie reißt oder den Stent zurück blockiert, wenn ein normaler Stent hergestellt wird. Die intravaskuläre Stoßwellenlithotripsie (IVL) löste jedoch nicht nur ihre verkalkten Blockaden, sondern rettete ihr auch das Leben durch sicheres Stenting. Der Patient fühlte sich beim Gehen ein wenig außer Atem. Als die Untersuchung im örtlichen Zentrum eine verkalkte Blockade ergab, war IVL die wirksame Option für seine Behandlung. Als er in Jaipur ankam, war es eine große Herausforderung, ihn mit COVID-freier Herzpflege zu versorgen. Eine bessere medizinische Versorgung ermöglichte dem Patienten jedoch eine erfolgreiche Angioplastie. Während des Eingriffs fixierte die OCT-Kontrolle die Position des Stents innerhalb der Arterie und korrigierte deren Blockade. Dieser Fall zeigt, dass Patienten im Falle einer Pandemie ihr Verfahren nicht beibehalten sollten.

Die Stoßwellenlithotripsie-Angioplastie-Technik ist jetzt eine Option für die Behandlung von Patienten mit verkalkter Blockade geworden. Es ist jetzt möglich, Stents durch Intervention durch Durchführen einer Angioplastie einzuführen. Dies ist nützlich für Patienten, die nicht in der Lage sind, eine Bypass-Operation zu ertragen. Bisher war es schwierig, einen Stent aus Eingriffen in Arterien mit verkalkten Blockaden herzustellen, da ein 30-50% iges Risiko besteht, dass sich die Arterien nach dem Stenting wieder schließen oder reißen. Die Stoßwellenlithotripsie ist eine Ultraschalltechnik. Bei dieser Technik wird das Kalzium durch eine Ultraschallwelle gebrochen und ein Stent eingeführt. Es beschädigt die Arterie nicht und feine Kalziumpartikel bilden einen Teil der Arterie. Die Angioplastie mit dieser Technik dauert 45 Minuten bis eine Stunde, und die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Auftretens der Blockade bleibt nur etwa fünf bis sieben Prozent.