Post-COVID-Heilungs-Yoga-Asanas | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Während das Land unter einer schweren COVID-Welle stand, waren fast alle Familien mit dem schwächenden Virus konfrontiert, und viele Mitglieder erholen sich langsam.

Um die Genesung durch Yoga zu unterstützen, schlägt The Pink Lotus Academia mit Sitz in Delhi, eine Online- und Offline-Tutorial-Plattform, die sich auf klassische indische Kunstformen und Yoga konzentriert, Asanas vor, die einen großen Beitrag zur Stärkung der Immunität leisten, Körper und Geist entspannen und zu post -Covid-Heilung.

Die uralte Yogapraxis ist dafür bekannt, wissenschaftlich nachgewiesene Lösungen für viele alltägliche körperliche und geistige Probleme zu bieten. Von der Stärkung der Immunität bis zur Verbesserung der Funktion lebenswichtiger Organe, vom Stressabbau bis zum Abbau von Depressionen spielt Yoga eine große Rolle, wenn man die richtigen Asanas auswählt und gewissenhaft praktiziert. . Diese ausgewählten Asanas stärken Körper und Geist, stärken die Immunität und beseitigen Müdigkeit.

Mitarbeiterpose

Diese einfache Asana hat viele Vorteile für den Körper. Es dehnt Schultern und Brust, stärkt die Rückenmuskulatur und verbessert die Körperhaltung.

Schritt 1: Setzen Sie sich mit gestreckten Beinen auf den Boden. Halten Sie Ihren Rücken gerade, Sie können sich auf eine Decke oder ein Kissen setzen, um das Becken leicht erhöht zu halten. Um eine perfekte Ausrichtung des Oberkörpers zu gewährleisten, können Sie an einer Wand sitzen. Kreuzbein und Schulterblätter sollten die Wand berühren, aber nicht den unteren Rücken und den Hinterkopf.

Schritt 2: Setzen Sie sich auf die Vorderseite der Sitzknochen, sodass Schambein und Steißbein gleich weit vom Boden entfernt sind. Die Oberschenkel festigen, gegen den Boden drücken, ohne den Bauch zu verhärten, und die Knöchel und Füße beugen.

Schritt 3: Stellen Sie sich Ihre Wirbelsäule als “Stock” vor – den vertikalen Kern Ihres Rumpfes, der im Boden verwurzelt ist. Halten Sie die Pose für ein oder zwei Minuten.

Katzen- und Kuhpose

Diese Asana kombiniert die Katzenpose (Marjaryasana) und die Kuhpose (Bitilasana), um den Körper sanft zu dehnen und aufzuwärmen, um Stress abzubauen und die Wirbelsäule und die Bauchorgane zu massieren.

Schritt 1: Beginnen Sie auf Händen und Knien mit den Handgelenken direkt unter den Schultern und den Knien unter den Hüften. Schau dir den Teppich an.

Schritt 2: Wechseln Sie beim Einatmen in die Kuhpose und senken Sie Ihren Bauch in Richtung Matte. Heben Sie Kinn und Brust an und schauen Sie zur Decke. Breiten Sie Ihre Schulterblätter aus.

Schritt 3: Wechseln Sie beim Ausatmen in die Katzenpose, bringen Sie Ihren Bauch näher an Ihre Wirbelsäule und ziehen Sie Ihren Rücken zur Decke, so wie eine Katze ihren Rücken streckt.

Schritt 4: Lassen Sie den Scheitel Ihres Kopfes auf den Boden, lassen Sie das Kinn nicht fallen. Atmen Sie ein, kehren Sie in die Kuhpose zurück und atmen Sie dann aus, während Sie in die Katzenpose zurückkehren. 5-20 mal wiederholen.

Schmetterlingspose

Diese Asana dehnt die Innenseiten der Oberschenkel, Leiste und Knie, verbessert die Flexibilität und beseitigt Ermüdung durch langes Stehen und Gehen.

Schritt 1: Setzen Sie sich mit gerader Wirbelsäule und gestreckten Beinen nach vorne. Beuge deine Knie und bringe deine Füße zurück in Richtung Becken. Lassen Sie Ihre Fußsohlen berühren.

Schritt 2: Halten Sie Ihre Füße mit den Händen fest, Sie können sie auch zur Unterstützung unter die Füße legen. Versuchen Sie, die Fersen so nah wie möglich an das Becken zu bringen. Tief durchatmen.

Schritt 3: Atmen Sie aus und drücken Sie die Oberschenkel und Knie sanft in Richtung Boden. Schritt 4: Fangen Sie an, beide Oberschenkel wie die Flügel eines Schmetterlings auf und ab zu schlagen. Langsam beginnend, die Geschwindigkeit allmählich erhöhen. Atmen Sie während der gesamten Zeit normal weiter. Schlagen Sie so schnell, wie Sie es bequem können. Verlangsamen Sie, dann stoppen Sie.

Schritt 5: Atmen Sie tief ein, dann ausatmen und lehnen Sie sich nach vorne, halten Sie Ihr Kinn hoch und Ihre Wirbelsäule gerade. Stützen Sie Ihre Ellbogen auf den Oberschenkeln ab und drücken Sie sie in Richtung Boden. Spüren Sie die Dehnung an den Innenseiten der Oberschenkel. Atme tief und langsam ein und entspanne die Muskeln. Atmen Sie tief ein und heben Sie den Oberkörper an. Atmen Sie aus und lösen Sie die Haltung langsam.

Taube

Durch das Strecken von Oberschenkel, Leistengegend und Rücken wirkt diese Asana als Gegenmittel gegen die Anspannung des stundenlangen Sitzens und beruhigt Ihren Geist. Es dehnt auch die äußeren Hüften und bereitet Sie auf Sitzhaltungen und Rückbeugen vor.

Schritt 1: Beginnen Sie auf allen Vieren, bringen Sie Ihr rechtes Knie nach vorne in Richtung Ihres rechten Handgelenks, so dass Ihr rechter Knöchel vor Ihrer linken Hüfte liegt. Schieben Sie Ihr linkes Bein nach hinten und richten Sie Ihre Zehen und Ferse zur Decke.

Schritt 2: Bringen Sie Ihre Beine zusammen. Atmen Sie ein und kommen Sie zu Ihren Fingerspitzen, strecken Sie Ihre Wirbelsäule, ziehen Sie Ihren Nabel ein und öffnen Sie Ihre Brust.

Schritt 3: Atmen Sie aus und bringen Sie Ihre Hände nach vorne und senken Sie Ihren Oberkörper in Richtung Boden. Sie können Ihre Unterarme und Ihre Stirn auf der Matte ablegen. Bleiben Sie für eine Zählung von 5 oder mehr Atemzügen.

Schritt 4: Drücken Sie sich zwischen den Händen nach hinten, heben Sie Ihre Hüften an und bringen Sie Ihr Bein auf allen Vieren zurück. Auf der anderen Seite wiederholen.